Explained: 'ज्ञानेश कुमार यांना वाचवणारे...', धुव्र राठीने दिले तीन पुरावे; नरेंद्र मोदींचा उल्लेख करत म्हणाला 'हे सज्जन...'; पहिल्याच आंदोलनातून एल्गार

युट्युबर ध्रुव राठी, अभिनेते-कार्यकर्ते प्रकाश राज, विद्यार्थी नेत्या आयशी घोष आणि 'कॉकरोच जनता पार्टी'चे (CJP) संस्थापक अभिजीत दिपके बंगळुरूच्या फ्रीडम पार्कमध्ये एकत्र जमले असून, त्यांच्यासह शेकडो आंदोलक मतदार याद्यांच्या 'विशेष सखोल पुनरावलोकना'च्या (SIR) विरोधात निदर्शने करत आहेत. या आंदोलनादरम्यान, ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी केली जात आहे. Gyanesh Kumar, it’s done bro अशा घोषणाही यावेळी दिल्या जात आहेत. दरम्यान या आंदोलनाच्या निमित्ताने ध्रुव राठीने पहिल्यांदाच जाहीर मंचावर हजेरी लावली. त्याने उपस्थितांना संबोधित करताना ज्ञानेश कुमार यांचं समर्थन कऱणाऱ्यांना देशद्रोही म्हटलं.
"हे माझं पहिलं आंदोलन आहे. पहिल्यांदा मी बंगळुरुत आलो आहे. हा उत्साह पाहून फार चांगलं वाटत आहे. मी काल लँडिग केल्यानंतर सोशल मीडियावर पाहिलं की, डावे आणि भाजपा सोशल मीडियावर माझ्याबद्दल बोलत आहेत की मी सरकार बदलण्यासाठी आलो आहे. यासंदर्भात मला स्पष्टीकरण द्यायचं आहे की, हा माझा हेतू नाही. मला सरकार बदलायचं नाही. मला कोणीही फंडिंग केलं नसून, स्वत:च्या पैशाने आलो आहे," असं ध्रुव राठीने सांगितलं.
नरेंद्र मोदी विचार करत असतील याला काय त्रास आहे. पण हा त्रास संपूर्ण जनतेला, देशाला आहे. तुम्ही येथे उपस्थित असणारे माझं समर्थन करता. पण मला भाजपाच्या मतदारांनाही सांगायचं आहे की, तुम्ही काँग्रेस, भाजपा किंवा कोणालाही समर्थन करा. पण हा एक असा मुद्दा आहे जो प्रत्येक देशवासियाशी संबंधित आहे असं त्याने म्हटलं. यावेळी त्याने वोट चोर अशा घोषणाही दिल्या.
पुढे तो म्हणाला की, "जे भाजपाचे मतदार आहेत त्यांच्यापैकी अनेकांचा मतचोरी झालेली आहे यावर अद्याप विश्वास बसत नाही आहे. पण मी त्यांना तीन पुरावे दाखवू इच्छित आहे. तीन अशा गोष्टी ज्याचं उत्तर ज्ञानेश खुमार, नरेंद्र मोदी किंवा अमित शाह यांनी द्यावं. पहिलं म्हणजे. बंगालच्या निवडणुकीआधी, एसआयआरआधी 70 हजार मतदार असे होते ज्यांना मतदार यादीतून काढण्यात आलं. मतदान झालं, ते मत देऊ शकले नाही. पण जसा निकाल आला त्यांना पुन्हा एकदा मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलं. हे मतदार फक्त मतदानाच्या वेळी यादीत नव्हते. हे मेलेले आहेत. घुसखोरी केलेले आहेत असं सांगण्यात आलं. मग ते पुन्हा कसे आले?".
"बिहारमध्ये 65 लाख लोकांची नावं मतदार यादीतून काढण्यात आली. पण ज्ञानेश कुमार यांना कोणालाही सांगण्याची गरज वाटली नाही. त्यांची नावं, पत्ते काय होते हे लपवून ठेवण्यात आलं. सुप्रीम कोर्टाने अखेर नावं सार्वजनिक करण्याचा आदेश दिला. जोपर्यंत सांगितलं जात नाही तोपर्यंत आयोग काही सांगत नाही. शून्य टक्के पारदर्शकता आणि जबाबदारी आहे," अशी टीका त्याने केली.
"तिसरं म्हणजे, काही दिवसांपूर्वी याच्या अगदी उलट उत्तर प्रदेशात झालं. 14 लाख मतदारांचं नाव मतदार यादीत समाविष्ट करण्यात आलं. रहस्यमयपणे ते मतदार यादीत आले. त्यांची नावं काय आहेत हे सांगण्यात आलं नाही. ज्यांची नाव समाविष्ट केली जात आहेत, हटवली जात आहेत त्यांच्यासंदर्भात काहीच सांगितलं जात नाही. असंच एक प्रकरण गोव्यात झालं . गोव्यात 100 मतदारांना समाविष्ट करण्यासाठी काही योजनाच नव्हती," असं त्याने सांगितलं.
"वोट चोर, गद्दी छोड अशी घोषणा देताना त्याने ज्ञानेश कुमार यांना राजीनामा द्यावाच लागेल असं म्हटलं. मी एका सामान्य नागरिक म्हणून सांगत आहे. जर देशात प्रत्येक नागरिकाला मतदान करण्याचा हक्क आहे असं तुम्हाला वाटत असेल तर तुम्हालाही या मुद्द्याल समर्थन दिलं पाहिजे आणि आंदोलनात सहभागी झालं पाहिजे. आज जे येथे आहेत त्यांना सांगायचं आहे की, तुमच्यापेक्षा मोठा देशभक्त कोणी नाही. तसंच जे ज्ञानेश कुमार यांना वाचवत आहेत त्यांच्यापेक्षा मोठा देशद्रोही कोणी नाही," अशी टीका त्याने कील.