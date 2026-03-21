Explainer: 600000000000 रुपयांचा भारतातील सर्वात मोठा स्कॅम; दूध विक्रेत्याची 226569100000 रुपयांची संपत्ती जप्त

भारताच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवून टाकणारा 600000000000 रुपयांचा सर्वात मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे.  दूध विक्रेत्याची 226569100000 रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 21, 2026, 07:01 PM IST
PACL ED In Action : भारतात 600000000000 रुपयांचा मोठा घोटाला उघडकीस आला आहे. एका दूध विक्रत्याने हा घोटाळा केला आहे. याप्रकरणात ईडीने मोठी कारवाई केली आहे. या घोटाळ्याने न संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेला हादरवून सोडले.  या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याने गुंतवणूकदारांची झोप उडवली आहे. PACL अर्थात पर्ल ॲग्रोटेक कॉर्पोरेशन लिमिटेड कंपनीचा हा घोटाळा आहे.  या प्रकरणात  दूध विक्रेता निर्मल सिंग भांगू याची   226569100000 रुपयांची संपत्ती जप्त करण्यात आली आहे. 

निर्मल सिंग भांगू हा या घोटाळ्याचा मुख्य सुत्रधार आहे.  20 मार्च 2026 रोजी ईडीने केलेल्या एका मोठ्या कारवाईमुळे हे प्रकरण पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहे. ईडीने पंजाब आणि दिल्लीमधील PACL च्या 126 स्थावर मालमत्ता जप्त केल्या, ज्यांचे मूल्य 5,046.91 कोटी आहे. या कारवाईमुळे, या प्रकरणातील जप्त केलेल्या मालमत्तेचे एकूण मूल्य ₹22,656.91 कोटी झाले आहे. ईडीचा दावा आहे की, एकाच प्रकरणात केलेली ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी जप्ती आहे आणि एजन्सीच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कारवाई आहे.

 पंजाबमधील रूपनगर जिल्ह्यातील बेला गावचा रहिवासी असलेल्या निर्मल सिंग भांगूने हा हा घोटाळा केला. निर्मल सिंग भांगू हा दुधाचा व्यावसायिक होता. 1990 च्या दशकात त्याने पीएसीएल लिमिटेड (PACL Limited) नावाची कंपनी  सुरू केली. ही कंपनी शेतजमिनीची विक्री आणि विकास करणारी संस्था असल्याचे भासवत होती. लोक लहान हप्त्यांमध्ये किंवा रोख रक्कम भरत आणि त्या बदल्यात त्यांना शेतजमिनीचे भूखंड देण्याचे आश्वासन दिले जात असे. कंपनी ज्या जमिनीमध्ये गुंतवणूक करत असल्याचा दावा करत होती, त्या जमिनीची कोणतीही ठोस कागदपत्रे किंवा विक्रीपत्रे गुंतवणूकदारांना दाखवली जात नव्हती. त्यांना फक्त एक साधी पावती दिली जात होती. ही पावती फेक होती.

10 वर्षांत चौपट परतावा देण्याचे वचन

कंपनीने देशात कुठेही जमीन खरेदी करण्याचा दावा केला होता, परंतु निश्चित परताव्याच्या आमिषामुळे गुंतवणूकदार फारसे उत्सुक नव्हते. कंपनीने असा दावा केला की गुंतवणूकदार पाच वर्षांनंतर आपले पैसे किंवा जमीन काढू शकतील, परंतु बहुतेक लोकांनी केवळ परताव्यावरच लक्ष केंद्रित केले. शिवाय,10 वर्षांत  पैसे चौपट करण्याच्या आश्वासनाने गुंतवणूकदारांना पटकन आकर्षित केले.

निर्मल सिंग भांगू याची ही एक पॉन्झी स्किम होती.  सुरुवातीला, कंपनीने काही गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला, ज्यामुळे त्यांचा विश्वास वाढला आणि त्यांनी इतरांना सामील करून घेण्यास सुरुवात केली.  नवीन गुंतवणूकदारांकडून मिळालेला पैसा आधीच्या गुंतवणूकदारांना पैसे देण्यासाठी वापरला जात होता. जास्त परतावा पाहून अधिक लोकांनी गुंतवणूक केली. योजनेचा विस्तार करण्यासाठी, कंपनीने पिरॅमिड मॉडेलचा अवलंब केला, जिथे प्रत्येक गुंतवणूकदाराला आपल्या हाताखाली नवीन लोकांना सामील करून घ्यावे लागत असे. एजंटांना भरमसाठ कमिशन दिले जात असे, ज्यामुळे त्यांना ओळखीच्या लोकांना सामील करून घेणे शक्य झाले. लोकांना आकर्षित करण्यासाठी, कंपनीने गुंतवणुकीचे फायदे अधोरेखित करणारे मोठे सेमिनार देखील आयोजित केले. कंपनीने देशभरातील लाखो गुंतवणूकदारांना जमीन देण्याचे आश्वासन देऊन अंदाजे  48,000 कोटी उभे केले. मात्र, बहुतेक गुंतवणूकदारांना जमीनही मिळाली नाही आणि त्यांचे पैसेही परत मिळाले नाहीत. 5,046.91 कोटीच्या 126 मालमत्ता जप्त करण्यात आल्या आहेत. या मालमत्ता दिल्ली आणि पंजाबमध्ये आहेत.

असा उघडकीस आला घोटाळा

केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोने (CBI) प्रथम 2014 मध्ये PACL लिमिटेड घोटाळ्याची चौकशी सुरू केली, त्यानंतर ईडीने मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. तपासात असे उघड झाले की, कंपनीने अनेक शेल कंपन्या आणि फसवणुकीच्या व्यवहारांमार्फत पैशांची हेराफेरी केली होती. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 मध्ये गुंतवणूकदारांच्या निधीच्या परताव्याची चौकशी करण्यासाठी एक समितीही स्थापन केली होती, परंतु असे असूनही, कंपनीच्या मालमत्तेची अवैध विक्री आणि फेरफार सुरूच राहिली. ईडीच्या म्हणण्यानुसार, या प्रकरणात आतापर्यंत 22,656 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची मालमत्ता जप्त करण्यात आली आहे. तपास सध्या सुरू आहे.

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

ExplainerBiggest Scam in IndiaMilk seller Nirmal Singh BhanguPACL ED In Actionनिर्मल सिंग भांगू

