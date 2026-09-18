/Explainer: वर्क फ्रॉम होम, अमेरिकेतून 5 मिनिटांचा Video Call अन् करिअर उद्धवस्त... क्षणात संपूर्ण टीम बेरोजगार; 80 भारतीयांसोबत नेमकं घडलं काय?

या वर्षांच्या सुरुवातीपासूनच अनेक कंपनींमध्ये नोकरी कपात करण्यात आली. ही नोकरी कपातीची लाट अजूनही थांबली नसून अनेक जगप्रसिद्ध Oracle कंपनीने पुन्हा नोकरी कपात केली. त्यानंतर अजून एका अमेरिकन कंपनीने पाच मिनिटांमध्ये 80 भारतीयांना नोकरीवरून काढून टाकलं आहे. त्यामुळे नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. रेडिटवर एका कर्मचाऱ्याने पोस्ट केली आहे. ज्यात दावा केला आहे की, अमेरिकेतील एका वित्तीय कंपनीने केवळ पाच मिनिटांच्या गूगल मीट कॉलवरून भारतील 80 कर्मचाऱ्यांची टीमला नोकरीवरून काढून टाकलं.
असा आरोप करण्यात येत आहे की, एका वित्तीय कंपनीत काम करणाऱ्या भारतीय कस्टमर सर्विस टीम त्यांच्या वर्क फॉम होमच्या वेळी कळवण्यात आलं की, त्यांच्या नोकऱ्या गेल्याची घोषणा केली. त्या पाच मिनिटांच्या गूगल मीट कॉलमध्ये 80 कर्मचाऱ्यांचे आयुष्य एका क्षणात उद्ध्वस्त झाले. ओरॅकल आणि ॲडिडाससारख्या नामांकित कंपन्यांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर्मचारी कपात केली जात असतानाच ही घटना घडली आहे.
त्या कर्मचाऱ्याने आपला अनुभव रेडिटच्या r/IndianWorkplace फोरमवर शेअर केलाय. त्या पोस्टमध्ये लिहिण्यात आलं की "एका गूगल मीटमुळे नोकरी गमावली." त्या पोस्टमध्ये, त्या कर्मचाऱ्याने स्पष्ट केलंय की, आदल्या दिवसापर्यंत तो एका अमेरिकन बँकेच्या ग्राहक सेवा टीमचा भाग होता, पण अचानक संपूर्ण टीमलाच कामावरून काढून टाकण्यात आलंय.