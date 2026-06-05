/Explainer: 11,00,00,00,00,000 रुपयांचे 800 टन सोनं, भारतात कुणाकडे आहे इतकं सोनं आणि ते कुठं ठेवलंय? जाणून शॉक व्हाल

India Gold Reserve : सोनं हा सुरक्षित गुंतवणुकीचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. भारतात सोनं हे गुंतवणुकीपेक्षा जास्त महत्वाचे आहे. कारण, भारतीयांशी सोन्यासह भावनिक नाते देखील आहे. कारण लग्न, सराई, शुभ प्रसंग तसेच सणासुदीच्या काळाच सोनं खरेदीला फार महत्व आहे. यामुळे भारतीयांकडे मोठ्या प्रमाणात सोनं आहे. पण, तुम्हाला माहित आहे का भारतात सर्वात जास्त सोनं कुणाकडे आहे. या सोन्याचे मूल्य जवळपास 11,00,00,00,00,000 रुपये इतकं आहे. हे 800 टन सोनं कुठं ठेवलं आहे जाणून शॉक व्हाल.
कठीण काळात आर्थिक संकटातून सावरण्यासाठी सोनचं मदतीला येतं. यामुळेच भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय) देखील संपूर्ण देशासाठी सोन्याचा मोठा साठा गोळा केला आहे. भारतात सर्वात जास्त सोनं RBI कडेच आहे. हा सोन्याचा साठा भारताच्या परकीय चलन मालमत्तेचा एक महत्त्वपूर्ण भाग आहे. या सोन्याचा साठा जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात अर्थव्यवस्थेला बळ देतो. भारताकडे एकूण 880.52 मेट्रिक टन प्रत्यक्ष सोन्याचा साठा आहे. यामुळे जगातील प्रमुख मध्यवर्ती बँकांच्या सुवर्णसाठ्यामध्ये भारताचे स्थान अधिक मजबूत होते.
मार्च 2026 पर्यंत देशाच्या एकूण परकीय चलन साठ्यामध्ये सोन्याचा वाटा 16.70 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. तर मे 2026 अखेरपर्यंत तो 16.85 टक्क्यांपर्यंत वाढला होता. सप्टेंबर 2025 मध्ये हा वाटा 13.92 टक्के होता. याचा अर्थ असा की, भारत आपल्या साठ्यामध्ये सोन्याचे महत्त्व सातत्याने वाढवत आहे. सध्याच्या किंमतीनुसार, या संपूर्ण सुवर्णसाठ्याचे मूल्य अंदाजे 114.78 अब्ज डॉलर्स किंवा 11 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे.
भारताने आपला संपूर्ण सोन्याचा साठा एकाच ठिकाणी साठवलेला नाही. सुरक्षा आणि सामरिक गरजांनुसार विविध ठिकाणी सोनं ठेवण्यात आले आहे. देशांतर्गत, सोन्याचा एक मोठा भाग मुंबई आणि नागपूर येथील आरबीआयच्या (RBI) लॉकरमध्ये ठेवण्यात आले आहे. हे लॉकर हाय सिक्यूरिटीमध्ये आहेत. तर काही सोनं परदेशातही साठवले जाते. मार्च 2026 पर्यंत, बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक फॉर इंटरनॅशनल सेटलमेंट्स (BIS) यांच्याकडे अंदाजे 197.67 मेट्रिक टन सोनं ठेवले होते.
भारताकडे स्वतःच्या सुरक्षित तिजोऱ्या असताना सोने परदेशात का साठवले जाते, असा प्रश्न देखील विचारला जातो. यामागील मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवहार. जर भारताला आणीबाणीच्या परिस्थितीत डॉलर किंवा इतर परकीय चलनाची तातडीने गरज भासली, तर लंडनसारख्या जागतिक वित्तीय केंद्रांमध्ये साठवलेले सोने सहजपणे गहाण ठेवून निधी उभारता येवू शकतो. लंडन हे जगातील सर्वात मोठे सोन्याच्या व्यापाराचे केंद्र आहे. तिथे सोने साठवल्याने राखीव निधीचे व्यवस्थापन आणि वित्तीय व्यवहार अधिक सोपे व जलद होतात.
भारत परदेशात ठेवलेले आपलं सोनं परत आणत आहे. ऑक्टोबर 2025 ते मार्च 2026 दरम्यान, आरबीआयने यूकेमधून 104.2 मेट्रिक टन सोने परत आणले आहे. यापूर्वी, 2023 ते 2025 दरम्यान परदेशी तिजोरीतून अंदाजे 280 टन सोने भारतात परत आणण्यात आले होते. तज्ञांच्या मते, वाढती जागतिक अनिश्चितता आणि काही देशांमधील मालमत्ता गोठवण्याच्या धोरणामुळे, अनेक मध्यवर्ती बँका देशांतर्गत गंगाजळीला प्राधान्य देत आहेत.
सोनं हे संकटाच्या काळात भारतसाठी तारणहार ठरले. यापूर्वी 1991 च्या आर्थिक संकटाच्या काळात देशाचा परकीय चलन साठा जवळपास संपुष्टात आला होता. त्यावेळी, भारताने बँक ऑफ इंग्लंड आणि बँक ऑफ जपानकडे आपल्या सोन्याचा काही भाग गहाण ठेवून परकीय चलन उभे केले. आजही हे सोने भारतासाठी आर्थिक सुरक्षेचे कवच ठरत आहे. इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धामुळे जगात आर्थिक तणाव निर्माण झाला आहे. भारतीय रुपया स्थिर ठेवण्यास तसेच जागतिक गुंतवणूकदारांमध्ये देशाची विश्वासार्हता मजबूत करण्यासाठी सोनं नक्कीच फायदेशीर ठरू शकते.
आरबीआयने आपल्या तिजोरीतील सोनं विकल्याची अफवा पसरली होती. सोनं विक्रीचं वृत्त खोटे आणि दिशाभूल करणारे असल्याचे स्पष्टीकरण RBI ने दिले आहे. भारताचा सुवर्णसाठा सुरक्षित असून एकूण साठ्यात कोणतीही घट झालेली नाही. उलट, गेल्या काही वर्षांत भारताने आपला सुवर्णसाठा अधिक मजबूत केला आहे आणि परकीय चलन साठ्यातील आपला वाटा सातत्याने वाढवला आहे. सोन्याचा भक्कम आधार आणि मजबूत परकीय चलन साठा असलेल्या देशांच्या यादीत भारताचे स्थान असल्याचा दावा RBI ने केला आहे.