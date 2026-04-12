Explainer: 101 दिवसांत 80,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या! 2026 वर्ष संपेपर्यंत काय होणार? IT सेक्टरचा धक्कादायक रिपोर्ट

World IT Sector Layoffs 2026 : 2026 वर्ष हे IT सेक्टरसाठी मोठा धक्का देणारे ठरत असल्याचे दिसत आहे. 2026 वर्ष सुरु झाल्यापासून जवळपास चार महिन्यात म्हणजेच 101 दिवसांत 80,000 लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. या कर्मचारी कपातीमुळे जगभरात चिंता वाढली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI च्या वाढत्या प्रभावामुळे नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. कंपन्या ऑटोमेशन आणि AI साधनांवर अधिकाधिक अवलंबून राहत असल्याने, पारंपरिक नोकऱ्यांवर दबाव वाढत आहे.
निक्केई एशियाच्या एका अहवालानुसार, जगातील सर्वात मोठ्या IT कंपन्यांनी या वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत जवळपास 80,000 कर्मचार्यांची कपात केली आहे. एआय (AI) मुळे मोठी कर्मचारी कपात झाल्याची प्रमुख माहिती समोर आली आहे. भविष्यात एआयचा प्रभाव आणखी वाढू शकतो. परिणामी 2026 अखेरीच मोठ्या प्रमाणात नोकऱ्यांवर परिणाम होऊ शकतो.
रॅशनलएफएक्सच्या अहवालात विविध कंपन्यांनी केलेली कर्मचारी कपातीबाबतची माहिती समोर आली आहे. 1 जानेवारी ते 1 एप्रिल दरम्यान तंत्रज्ञान क्षेत्रात एकूण 78,557 कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. यापैकी सर्वाधिक, म्हणजेच अंदाजे 76.7 टक्के नोकरी गमावणाऱ्या कंपन्या अमेरिकेत होत्या. ॲमेझॉन, ओरॅकल, मेटा आणि डेल यांसारख्या कंपन्यांनी या कर्मचारी कपातीमागे पुनर्रचना आणि धोरणात्मक बदल ही कारणे दिली जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र, ऑटोमेशन आणि एआय (AI) कडे वाढता कल हे या बदलामागील मुख्य कारण मानले समोर आले आहे. अहवालानुसार, यापैकी अंदाजे 37,638 नोकऱ्या थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे एआयचा अवलंब आणि कार्यप्रक्रियांच्या ऑटोमेशनशी संबंधित आहेत.
जगभरातील IT कंपन्या त्यांच्या कामात मोठ्या प्रमाणात एआयचा वापर करत आहेत. अनेक कर्मचाऱ्यांची काम AI करत आहे. AI च्या वापरामुळे काम अधिक जलद आणि सोपे होत असल्याचा कंपन्यांचा दावा आहे. AI च्या वाढत्या वापरामुळे काही विशिष्ट नोकऱ्यांची गरज कमी होऊ शकते. अहवालानुसार, नोकऱ्यांवर एआयचा होणारा परिणाम सध्या दिसत आहे, पण ही केवळ सुरुवात आहे. भविष्यात त्याचा परिणाम आणखी वाढू शकतो. यामुळेच सध्याची कर्मचारी कपात एका मोठ्या बदलाचे संकेत असू शकते अशी शक्यता तज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
कॉग्निझंटचे मुख्य एआय अधिकारी, बाबत होजात यांनी याबाबत माहिती दिली. नोकऱ्या आणि कामावर एआयचा होणारा संपूर्ण परिणाम अद्याप पूर्णपणे लक्षात आलेला नाही. कंपन्यांना एआयचे खरे फायदे दिसण्यासाठी सहा महिने ते एक वर्ष लागू शकते. अनेक प्रकरणांमध्ये, कर्मचारी कपातीचे कारण एआयद्वारे मिळवलेले सध्याचे परिणाम नसून, त्यासंबंधी कंपन्यांच्या अपेक्षा आहेत.
एआयमुळे कंपन्या खरोखरच लोकांना कामावरून काढून टाकत आहेत की हे केवळ एक निमित्त आहे, असे प्रश्न सातत्याने उपस्थित केले जात आहेत. कोविड-19 महामारीनंतर अनेक कंपन्यांनी गरजेपेक्षा जास्त लोकांना कामावर ठेवले होते. खर्च कमी करायचा असतो किंवा कंपनीची पुनर्रचना करायची असते, तेव्हा ते कर्मचारी कपातीचे कारण म्हणून एआयचा उल्लेख करतात, जरी एआयमुळे अद्याप उत्पादकतेत लक्षणीय वाढ झालेली नसली तरी. तथापि, त्यांनी हे देखील मान्य केले की भविष्यात एआयमुळे नोकऱ्या जाण्याचे प्रमाण वाढू शकते, परंतु हा बदल अजूनही सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.
तज्ञांच्या मते एआय-आधारित कामाकडे होणारे संक्रमण सोपे नसेल. कंपन्या एआयचा अवलंब करत असताना, कर्मचारी आणि कंपन्या दोघांनाही अनेक आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. हा कंपन्यांसाठी कठीण काळ ठरु शकते. कंपन्यांना एआय प्रणाली योग्यरित्या लागू करण्यासाठी वेळ लागेल. दरम्यान, गोल्डमन सॅक्सच्या एका अहवालानुसार, एआयमुळे पुढील 10 वर्षांत अमेरिकेत 6 ते 7 टक्के नोकऱ्या कमी होऊ शकतात. यामुळे बेरोजगारीत किंचित वाढ होऊ शकते. अहवालात असेही म्हटले आहे की, ज्यांच्या नोकऱ्या जातील त्यांच्या उत्पन्नात घट होऊ शकते. दीर्घकाळात त्यांच्या कमाईची वाढ मंदावू शकते.