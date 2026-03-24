English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explainer: 57,98,64,80,786 रुपयांची अफाट संपत्ती! भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता, पंतप्रधान मोदींशी खास कनेक्शन

भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता जो 57,98,64,80,786 रुपयांच्या अफाट संपत्तीचा मालक आहे. या नेत्याचे पंतप्रधान मोदींशी खास कनेक्शन आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 24, 2026, 11:24 PM IST
India Richest Politician Dr Chandra Sekhar Pemmasani : भारताच्या राजकारणात असे काही बडे नेते आहेत ज्यांच्याकडे अफाट संपत्ती आहे. हे राजकीय नेते संपत्तीच्या बाबतीत देशातील उद्योगपतींना टक्कर देतात. राजकीय नेत्याच्या संपत्तीचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांच्या आधारे जाहीर केली जाते. भारतातील एका राजकीय नेत्याकडे 57,98,64,80,786 रुपयांची अफाट संपत्ती आहे. हा भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता आहे.  याचे पंतप्रधान मोदींशी खास कनेक्शन आहे. जाणून घेऊया हा नेता कोण आहे?

Add Zee News as a Preferred Source

डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी असे भारतातील सर्वात श्रीमंत राजकीय नेत्याचे नाव आहे. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे   57,98,64,80,786 रुपयांच्या संपत्तीचे मालक आहेत.  ते फक्त देशातीलच नव्हे, तर मोदी 3.0 मंत्रिमंडळातीलही सर्वात श्रीमंत मंत्री ठरले आहेत. पेम्मासानी यांनी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत प्रचंड विजय मिळवला. त्यांनी आंध्र प्रदेशातील गुंटूर मतदारसंघात आपल्या प्रतिस्पर्ध्याचा पराभव करून पहिल्यांदाच संसदेत प्रवेश केला. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे तेलगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) एक प्रमुख नेते आहेत. निवडणूक जिंकल्यानंतर, मोदी सरकार 3.0 मध्ये त्यांची ग्रामीण विकास मंत्रालय आणि संचार मंत्रालयाचे राज्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. राजकारणात प्रवेश करण्यापूर्वी पेम्मासानी एक डॉक्टर आणि व्यावसायिक होते. यामुळेच त्यांनी देशात सर्वाधिक संपत्ती कमावली आहे. 

चंद्र शेखर पेम्मासानी हे एक सुशिक्षित, यशस्वी आणि विकासभिमुख नेते म्हणून ओळखले जातात, जे त्यांच्या क्षेत्रातील वेगवान कामासाठी प्रसिद्ध आहेत. ग्रामीण विकास आणि संचार यांसारख्या प्रमुख मंत्रालयांमधील त्यांची भूमिका ही गावांचा विकास आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी सुधारण्याशी थेट निगडित आहे.
 पल्या अफाट संपत्तीमुळे, पहिल्याच निवडणुकीत मंत्रीपद मिळाल्यामुळे आणि झपाट्याने वाढणाऱ्या राजकीय प्रतिमेमुळे, पेम्मासानी सध्या भारताच्या राजकारणातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नेत्यांपैकी एक आहेत.  चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी 1999 मध्ये डॉ. एन.टी.आर. आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातून एमबीबीएस पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी 2005 मध्ये अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनिया येथील गेइसिंगर मेडिकल सेंटरमधून इंटर्नल मेडिसिनमध्ये एमडी केले. त्यानंतर ते परदेशात स्थायिक झाले. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी वयाच्या अवघ्या 25 व्या वर्षी जॉन्स हॉपकिन्स विद्यापीठात काम केले आहे.

डॉ.चंद्रशेखर पेमसानी यांच्या संपत्तीचा तपशील

आंध्र प्रदेशातील गुंटूर येथील तेलगू देसम पक्षाचे उमेदवार डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्याकडे 57,98,64,80,786  रुपयांची जंगम मालमत्ता आहे. डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्या मालकीची 10,682,46,752 किमतीची स्थावर मालमत्ता आहे. त्यांची एकूण मालमत्ता ₹57,054,727,538 कोटी किंवा ₹5,785 कोटी आहे. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीतील सर्वात श्रीमंत उमेदवार ठरले आहेत. त्यांचे निवडणूक प्रतिज्ञापत्र 37 पानांचे होते. त्यांच्यावर 1,038  कोटी रुपयांचे कर्जदेखील आहे. शपथपत्रानुसार, चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी 100 हून अधिक कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली असून भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये आपले उत्पन्न जाहीर केले आहे. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्या मालकीच्या अनेक आलिशान कार आहेत. त्यांच्या मालकीच्या दोन मर्सिडीज, एक टेस्ला आणि एक रोल्स-रॉइस आहेत. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांच्या मालकीची हैदराबाद, तेनाली आणि अमेरिका येथेही जमीन आणि मालमत्ता आहे. चंद्रशेखर पेम्मासानी यांचा पूर्वेतिहास स्वच्छ आहे आणि त्यांनी कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता जाहीर केली असली तरी, प्रत्येक गोष्टीचा हिशोब दिलेला आहे. ही सर्व संपत्ती त्यांचे स्वतःचे उत्पन्न आहे.

यूवर्ल्ड कंपनीचे मालक 

चंद्रशेखर पेम्मासानी हे 'यूवर्ल्ड' या ऑनलाइन शिक्षण कंपनीचे संस्थापक आणि मालक आहेत. ही कंपनी विद्यार्थ्यांना सॅट (SAT), एमसीएटी (MCAT) आणि युनायटेड स्टेट्स मेडिकल लायसेन्सिंग एक्झाम (United States Medical Licensing Exam) यांसारख्या परीक्षांची तयारी करण्यास मदत करते. 2020 मध्ये, चंद्रशेखर पेम्मासानी यांना 'अर्न्स्ट अँड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द इयर' (Ernst & Young Entrepreneur of the Year) पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले.
चंद्रशेखर पेम्मासानी यांनी अनेक समाजपयोगी उक्रम राबवले.  तसेच ते मोठ्या प्रमाणात दानधर्म देखील करतात. यामुळेच ते दानशूर म्हणूनही ओळखले जातात. 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Explainer A huge wealth of Rs 57986480786India Richest Politician Dr Chandra Sekhar PemmasaniIndia Richest PoliticianDr Chandra Sekhar Pemmasaniभारतातील सर्वात श्रीमंत नेता

