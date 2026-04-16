Explainer: इतिहास भूगोलनंतर आता भारताचे नागरीकशास्त्र बदलणार? खासदारांची संख्या 543 वरून 850 होणार, 'या' राज्यांना 180 जागा मिळणार?

Womens Reservation Bill : इतिहास भूगोल नंतर आता भारताचे नागरीकशास्त्र बदलणार आहे. भारत सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. संसदेत 3 विधेयके सादर झाली. लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढणार आहे. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश म्हणजेच 33 टक्के आरक्षण लागू होणार आहे. मतदारसंघांची नव्याने पुनर्रचना करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याचे सभागृहाचे उद्देश आहे. यामुळे भारतातील खासदारांची संख्या 543 वरून 850 इतकू होण्याची शक्यता आहे. मतदारसंघांची पुनर्रचना म्हणजे काय, ही वाढ कधी होईल आणि कोणत्या आधारावर जागांची संख्या वाढवली जाईल. पुनर्रचना विधेयकाबद्दल जाणून घेऊया.
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक संसदेत सादर करण्यात आली. मोदी सरकारनं ही विधेयकं मंजूर करण्यासाठी तीन दिवसांचं विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास, सध्याच्या लोकसंख्येच्या आधारावर जागावाटप सुनिश्चित करण्यासाठी संविधानाच्या काही कलमांमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. या विधेयकानुसार, लोकसभेतील सदस्यांची कमाल संख्या 815 पर्यंत वाढवली जाऊ शकते. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये 35 जागाांची वाढ होवू शकतो. भारतातील 28 राज्य आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश मिळून संपूर्ण देशात एकूण जागांची संख्या 850 इतकी होऊ शकते.
मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळं लोकसभा मतदारसंघांची संख्या 543वरून 850 इतकी होणार आहे. एकूण जागांच्या 33 टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवल्या जाणार आहेत. अनुसूचित जाती आरक्षण- 84 वरुन 136 पर्यंत तर, अनुसूचित जमातींचे आरक्षण- 47 वरुन 70 पर्यंत वाढवले जाणार आहे.
लोकसभेच्या 850 जागांपैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित होणार आहेत. लोकसभेत दोन तृतीयांश बहुमत मिळाले तरच हे विधेयक मंजूर होऊ शकते. म्हणजेच 364 खासदारांनी पाठिंबा दिला तरच हे विधेयक मंजूर होणार आहे. तर राज्यसभेत 164 चं बहुमत आहे. विरोधकांनी या विधेयकावर अनेक आक्षेप घेतले आहेत.
ज्या मतदारसंघांसाठी निवडणुका लढवल्या जातात, त्यांच्या सीमा आणि संख्या निश्चित करणे किंवा बदलणे याला मतदारसंघ पुनर्रचना म्हणतात. मतदारसंघ पुनर्रचनेचा संदर्भ निवडणूक मतदारसंघांच्या सीमांमधील बदलाशी आहे. एखाद्या प्रभागाची लोकसंख्या आणि लोकसंख्येच्या घनतेच्या आधारावर वेळोवेळी मतदारसंघ पुनर्रचना केली जाते. महानगरपालिका प्रभाग आणि लोकसभा जागांना ही मतदारसंघ पुनर्रचना लागू होते. यामुळे अनेकदा मतदारसंघ पुनर्रचने अंतर्गात प्रभाग बदलतो. स्थानिक राजकारणात महापालिका निवडणीत याचा मोठा परिणाम होतो.
सध्या मतदार संघांच्या जागांची संख्या 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे निश्चित केली जाते. आता मात्र, देशाची लोकसंख्या आणि परिस्थितीत लक्षणीय बदल झाला आहे. यामुळे जागांचे नवीन वाटप बऱ्याच काळापासून रखडले आहे. हे विधेयक तो अडथळा दूर करेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. नवीन मतदारसंघ निश्चित करण्यासाठी सीमांकन आयोगाची स्थापना सरकारला करावी लागणार आहे. नवीन विधेयकात नवीनतम उपलब्ध जनगणनेच्या आकडेवारीच्या आधारे सीमांकन करून महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली जाणार आहे. सर्व मतदारसंघांमध्ये महिलांना संधी मिळावी यासाठी प्रत्येक निवडणुकीनुसार राखीव जागांमध्ये बदल करण्याची तरतूद या विधेयकात केली जाणार आहे.
उत्तर प्रदेश आणि बिहार या राज्यांना मतदारसंघ पुनर्रचने सर्वाधिक फायदा होणार आहे. उत्तर प्रदेशच्या 80 जागांमध्ये 40 ने वाढ होऊन एकूण जागा 120 होतील. तर बिहारमध्ये सध्या ४० जागा आहेत. पुनर्रचनेनंतर, यात २० जागांची वाढ होऊन एकूण जागा ६० मिळणार आहेत. गुजरातमध्ये 26 जागांमध्ये वाढून 39 होतील. राजस्थानमध्ये 25 जागा असून, त्या वाढून 38 होतील. उत्तराखंडमध्ये 5 जागा आहेत. तर, हा आकडा वाढून 8 होईल. दिल्लीमध्ये लोकसभेच्या 7 जागा आहेत. याचा आकडा 11 होऊ शकतात. कर्नाटकमध्ये 26 जागा आहेत. त्या ४२ जागा होतील. आंध्र प्रदेशात 25 जागा त्या 37 होतील. महाराष्ट्रालाही 24 जागा मिळू शकतात. सध्या महाराष्ट्रात लोकसभेच्या 48 जागा असून पुनर्रचनानंतर ही संख्या 72 होईल. पश्चिम बंगालमध्ये सध्या 42 जागा असून पुनर्रचनानंतर 63 होतील. मध्य प्रदेशात सध्या लोकसभेच्या 29 जागा आहेत. पुनर्रचनानंतर मध्य प्रदेशात लोकसभेच्या जागांची संख्या 44 वरून 47 पर्यंत वाढू शकते. तामिळनाडूमध्ये 39 लोकसभा जागा असून 20 जागा वाढणार आहेत. तेलंगणामध्ये सध्या 17 जागा असून त्या 26 होणार आहेत. झारखंडमध्ये सध्या लोकसभेच्या 14 जागा असून आता 22 जागा असतील. आसाममध्ये लोकसभेच्या 14 जागा असून, त्या वाढून 21 होतील. ओडिशामध्ये सध्या लोकसभेच्या 21 जागा आहेत. मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर 31 जागा मिळतील. पंजाबमध्ये लोकसभेच्या 13 जागा असून मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर 20 जागा मिळतील. छत्तीसगडमध्ये 11 जागा असून, त्या वाढून 16 किंवा 17 होतील. हरियाणात लोकसभेच्या 10 जागा असून मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर 15 जागा मिळू शकतात.