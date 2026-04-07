  • Marathi News
  • Explainer: पुणे ते मुंबई इतकी लांब भारतीय पाईलाईन, दरवर्षी 1,80,000 टन तेल पुरवठा, पाईलाईन बंद झाली तर बांगलादेश अंधारात बुडेल

Explainer: पुणे ते मुंबई इतकी लांब भारतीय पाईलाईन, दरवर्षी 1,80,000 टन तेल पुरवठा, पाईलाईन बंद झाली तर बांगलादेश अंधारात बुडेल

 भारत-बांग्लादेश मैत्री पाईपलाइन ही सर्वात मोठी पाईपलाईन आहे. पुणे ते मुंबई इतकी लांब पाईपलाईन दरवर्षी 1,80,000 टन तेल पुरवठा करते.  

वनिता कांबळे | Updated: Apr 7, 2026, 04:33 PM IST
Explainer: पुणे ते मुंबई इतकी लांब भारतीय पाईलाईन, दरवर्षी 1,80,000 टन तेल पुरवठा, पाईलाईन बंद झाली तर बांगलादेश अंधारात बुडेल

Bangladesh India Friendship Pipeline : इराण आणि अमेरिका इस्रायल युद्धाता परिणाम संपूर्ण जगावर झाला आहे. जगातील अनेक देशांमध्ये भीषण इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. अशातच भारत अनेक देशांना तेल पुरवठा करत आहे. बांगलादेश हा पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहे. भारत  दरवर्षी बांगलादेशला 1,80,000 टन तेल पुरवठा करते. बांगलादेशला तेलपुरवठा करणारी ही पाईपलाईन पुणे ते मुंबई इतकी लांब आहे. ही पाईलाईन बंद झाली तर  बांगलादेश अंधारात बुडेल. जाणून घेऊया ही पाईपाईल नेमकी कशी आहे. 

इराण-इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर, भारताने बांगलादेशला मदतीचा हात दिला आहे. भारताच्या मदतीमुळेच बांगलादेश ऊर्जा संकटावर मात करत आहे. भारत मोठ्या प्रमाणात बांगलादेशला तेल पुरवठा करतो.  सिलिगुडी मार्केटिंग टर्मिनल आणि नुमालीगड रिफायनरीमधून बांगलादेशला तेल पुरवठा केला जातो. विशेष म्हणजे हा तेल पुरवठा थेट पाईपलाईनद्वारे केला जातो.  भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन (IBFP) मार्फत ही डिझेलची वाहतूक केली जाते. 

बांगलादेशला तेल पुरवठा करणारी  ही  भारत-बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन तब्बल 131 KM लांब आहे.  हे अतंर जवळपास मुंबई ते पुणे इतके आहे.  ही पाइपलाइन वेगवान, किफायतशीर आणि पर्यावरणपूरक आहे. उत्तर बांगलादेशातील वाहतूक, कृषी, वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रांना उच्च दर्जाचे डिझेल मिळते.  
युद्धामुळे भारताचा शेजारी देश बांगलादेशसुद्धा ऊर्जा संकटाचा सामना करत आहे. बांगलादेश सरकारने मदतीसाठी भारताकडे संपर्क साधला. भारताने भूतकाळातील कटुता बाजूला सारून बांगलादेशला मदतीचा हात पुढे केला. भारताने भारत-बांग्लादेश मैत्री पाईपलाइन (IBFP) द्वारे हाय-स्पीड डिझेलचा पुरवठा वाढवून बांगलादेशला पाठिंबा दिला आहे. या पाइपलाइनची एकूण लांबी अंदाजे 131.5 किलोमीटर आहे. यापैकी केवळ 5 किलोमीटर पाईपलाईन भारतात आहे.  तर उर्वरित 126.5  किलोमीटर पाईपालाईन बांगलादेशमध्ये आहे. ही पाइपलाइन भारतातील सिलीगुडी मार्केटिंग टर्मिनलपासून सुरू होते, आसाममधील नुमालीगड रिफायनरी (NRL) मधून डिझेल वाहून नेते आणि बांगलादेशातील दिनाजपूर जिल्ह्यातील परबतीपूर डेपो येथे संपते.

 भारत-बांग्लादेश मैत्री पाईपलाइन कधी सुरु झाली?

या पाईप लाइनचे काम 2022 मध्ये पूर्ण झाले. मार्च 2023 मध्ये, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसीना यांनी याचे आभासी उद्घाटन केले. या पाइपलाइनची क्षमता दरवर्षी 10 लाख मेट्रिक टन डिझेल वाहून नेण्याची आहे. तथापि, सुरुवातीच्या करारानुसार, भारत दरवर्षी बांगलादेशला 1,80,0000 टन डिझेल पाठवत आहे.
पूर्वी डिझेलची वाहतूक रेल्वेने केली जात होती. रेल्वे मार्फत डिझेल पुरवठा करण्याची प्रक्रिया खर्चिक आणि वेळखाऊ होती. आता, पाइपलाइनद्वारे वाहतूक स्वस्त, जलद आणि पर्यावरणपूरक बहोत आहे. हे इंधन काही तासांतच परबतीपूरला पोहोचते. 

युद्ध सुरु झाल्यानंतर 15 दिवसांतच  बांगलादेशंमध्ये तेल टंचाई निर्माण झाली. तेव्हा भारताने या पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेल पाठवले. नंतर अतिरिक्त खेपही पाठवण्यात आल्या. यामुळे दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्य अधिक दृढ होते. ही पाइपलाइन 15 वर्षांच्या करारानुसार कार्यकरत राहणार आहे. उत्तर बांगलादेशातील अनेक जिल्ह्यांना स्वस्त, उच्च-गुणवत्तेचा डिझेल पुरवते, यातून दोन्ही देशांमधील ऊर्जा सहकार्याची ताकद दिसून येते.

पाईलपाईल बंद झाली तर बांगलादेशात ब्लॅकआऊट होईल

जर ही भारतीय पाईपलाइन बंद झाली, तर त्याचा बांगलादेशातील अनेक क्षेत्रांवर परिणाम होईल. वाहतूक, कृषी, वस्त्रोद्योग आणि ऊर्जा क्षेत्रावर सर्वाधिक परिणाम होईल.बांगलादेश आधीच इंधनाच्या तुटवड्याशी झुंजत आहे. अशातच भारतीय पुरवठा थांबल्यास उत्तर बांगलादेशात संपूर्ण उर्जा संकट निर्माण होईल. सध्या, केवळ सुमारे 15 दिवसांचा डिझेलचा साठा शिल्लक आहे. पुरवठा अचानक थांबल्यास भाववाढ आणि गोंधळ निर्माण होऊ शकतो. ही पाइपलाइन बांगलादेशसाठी इंधनाचा सर्वात जलद आणि स्वस्त स्रोत आहे. ही पाईपलाईन बंद झाल्यास बांगलादेशला चीन, सिंगापूर किंवा सौदी अरेबियाकडून इंधन आयात करावे लागेल.  जे लक्षणीयरीत्या अधिक महाग असेल.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

