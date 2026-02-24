Explainer: स्वातंत्र्यापूर्वी, जेव्हा 'केरळ' अस्तित्वात नव्हते, तेव्हा 'या' प्रदेशाला काय म्हटलं जायचं? राज्य 'या' 3 प्रदेशांमध्ये गेलं होतं विभागलं

What is the History of Kerala: दक्षिणेकडील केरळ राज्याचे नाव 'केरळम' करण्याबाबत चर्चा सुरू आहे. राज्य विधानसभेने पाठवलेल्या प्रस्तावावर विचार केल्यानंतर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने त्याला मान्यता दिली आहे. आता, हे नाव बदलण्यासाठी संसदेत एक घटनादुरुस्ती प्रस्ताव मांडला जाईल. पण प्रश्न असा आहे की: केरळम हे खरोखरच राज्याचे स्वतःचे नाव आहे का, की ते राजकीय सोयीसाठी बनवले जात आहे? जर ते राज्याचे स्वतःचे नाव असेल तर या शब्दाचा अर्थ काय आहे? स्वातंत्र्यापूर्वी, जेव्हा भारत मुघल आणि ब्रिटिशांच्या अधिपत्याखाली होता, तेव्हा केरळला काय म्हटले जात असे? अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे आज आम्ही तुम्हांला या लेखाच्या माध्यमातून देणार आहोत.
प्रथम, 'केरळ' या शब्दाबद्दल बोलूया. हे नाव खूप प्राचीन मानले जाते. सम्राट अशोकाच्या तिसऱ्या शतकातील शिलालेखांमध्ये 'केरळपुत्र' (Keralaputra) हा शब्द उल्लेख आहे, जो केरळमध्ये राहणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जात असे. त्याचप्रमाणे, संगम साहित्यात 'चेरल' किंवा 'केरळ' सारखे शब्द देखील आढळतात.
'केरळ' हा शब्द दोन शब्दांपासून बनलेला आहे: 'केरळ' म्हणजे नारळ आणि 'आलम' म्हणजे जमीन, म्हणजे नारळांची भूमी. खरं तर, केरळ हा अरबी समुद्राच्या काठावरील एक लांब पट्टी आहे, जिथे नारळाची झाडे मुबलक प्रमाणात आढळतात. म्हणूनच, 'केरळ' हे नाव त्याला अगदी चपखल बसते.
अनेक इतिहासकारांचा असा विश्वास आहे की 'केरळ' हा शब्द चेर राजवंशाच्या काळात वापरात आला. त्या काळात, चेर राजवंशाच्या अंतर्गत असलेल्या भागात राहणाऱ्या लोकांना 'केरळ' रहिवासी म्हटले जात असे. यावरून हे स्पष्ट होते की 'केरळ' हे नाव एका व्यक्तीने तयार केलेले नाही, तर प्राचीन ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक विकासाचा परिणाम आहे.
केरळचे आधुनिक राज्य १ नोव्हेंबर १९५६ रोजी तयार झाले. त्यापूर्वी, हा प्रदेश एकच राज्य नव्हता तर वेगवेगळ्या प्रशासकीय विभागात विभागला गेला होता. ब्रिटिश राजवटीत ते तीन भागांमध्ये विभागले गेले होते. एका प्रदेशाला मलबार प्रदेश असे म्हटले जात असे, जे थेट ब्रिटिश राजवटीखाली होते आणि याला मद्रास प्रेसिडेन्सीचा भाग मानला जात असे.
या राज्याचा दुसरा भाग त्रावणकोर राज्य होता, ज्यावर स्थानिक राजाचे राज्य होते. नाममात्र स्वायत्त असतानाही ते ब्रिटिशांच्या नियंत्रणाखाली होते. तिसरा प्रदेश कोचीन राज्य होता, जो मूळ राज्य देखील होता. स्वातंत्र्यानंतर, १९४९ मध्ये, त्रावणकोर आणि कोचीन यांचे विलीनीकरण करून त्रावणकोर-कोचीन हे एक नवीन राज्य तयार करण्यात आले. तथापि, मलबार प्रदेश मद्रास राज्याचा भाग राहिला.
राज्यातील लोकांना हे आवडले नाही आणि त्यांनी सर्व मल्याळम भाषिक क्षेत्रांचे एकत्रीकरण करून एक नवीन राज्य स्थापन करण्याची मागणी केली. इतर राज्यांमध्येही अशाच मागण्या सुरू झाल्या. त्यानंतर, भाषिकवार प्रांताची पुनर्रचना करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करण्यात आला. त्यांच्या शिफारशीनुसार, तिन्ही प्रदेशांचे विलीनीकरण करून केरळ राज्याची स्थापना करण्यात आली.
तेव्हापासून, राज्याला मल्याळममध्ये नेहमीच "केरळम" असे संबोधले जात आहे, तर ते हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये "केरळ" म्हणून लोकप्रिय झाले. आता, संविधानात सुधारणा करून सर्व भाषांमध्ये त्याचे नाव "केरळम" असे बदलण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत.