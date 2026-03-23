Explainer: भारताच्या बँकिंग क्षेत्रात 45000000000 रुपयांची सर्वात मोठी डील! कोण विकत घेणार भारतात 17 शाखा असलेली जगातील सर्वात मोठी इंटरनॅशनल बँक?

Deutsche Bank: जर्मनीतील सर्वात मोठ्या बँकांपैकी एक असलेली ड्यूश बँकने भारतातील आपला किरकोळ व्यवसाय विकण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. ड्यूश बँकेने आपल्या किरकोळ बँकिंग मालमत्ता विकण्यासाठी देशांतर्गत आणि परदेशी बँकांना बोली लावण्याचे आमंत्रण दिले होते. ड्यूश बँकेचा भारतातील रिटेल व्यवसाय विकत घेण्याच्या शर्यतीत कोटकमहिंद्रा बँक आघाडीवर आहे. सुमारे 4,500 कोटी रुपयांचा हा करार लवकरच अंतिम होण्याची शक्यता आहे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील एक मोठा करार अंतिम टप्प्यात पोहोचला आहे.
या करारामध्ये ग्राहकांच्या ठेवी आणि इतर दायित्वांसह अंदाजे 27,000 कोटी रुपयांच्या रिटेल व्यवसायाचा, तसेच गृहकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, एमएसएमई वित्तपुरवठा आणि संपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित मालमत्तेचा समावेश आहे. या करारामुळे कोटकला एकाच वेळी मोठा ग्राहकवर्ग आणि एक तयार व्यवसाय बिझनेस मिळणार आहे. भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील ही सर्वात मोठी डील मानली जात आहे.
ड्यूश बँकेच्या व्यवसायाचा एक मोठा भाग संपत्ती व्यवस्थापनाचा आहे, ज्याचे मूल्य अंदाजे 7,000 कोटी आहे. उर्वरित भाग रिटेल आणि एमएसएमई कर्जांचा आहे. या डीलमुळे कोटक बँकेला लॉटरी लागणार आहे. कोटक बँकेचा ग्राहक व्यवसाय आणखी मजबूत होऊ शकतो. व्यवहाराची किंमत देखील बऱ्यापैकी स्पष्ट आहे. ड्यूश बँकेच्या रिटेल युनिटचे निव्वळ मालमत्ता मूल्य अंदाजे 4,300 कोटी असल्याचा अंदाज आहे. अंदाजे 4,500 कोटींमध्ये ही डील होऊ शकते. मात्र, कोटक या रकमेवर किंचित अधिक रक्कम देऊ शकते. तथापि, व्यवहार पूर्ण होताना अंतिम रक्कम बदलू शकते असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, फेडरल बँकदेखील या सौद्याच्या शर्यतीत होती. कोटक बँक सर्वात प्रबळ दावेदार म्हणून पुढे आली. ड्यूश बँकचा भारतात मोठा रिटेल व्यवसाय आहे. ड्यूश बँकेच्या भारतात 17 शाखा आहेत. बँकेचे सर्व ग्राहक हे उच्च-मूल्य असलेले हाय प्रोफाई ग्राहक आहेत. 2025 या आर्थिक वर्षात या युनिटचा महसूल अंदाजे 2,455 कोटी होता. जो मागील वर्षापेक्षा किंचित जास्त होता. जर हा सौदा पूर्ण झाला, तर कोटक महिंद्रा बँक आपला रिटेल आणि वेल्थ मॅनेजमेंट व्यवसाय वेगाने वाढवू शकेल. ड्यूश बँक देखील आपल्या जागतिक धोरणाचा भाग म्हणून भारतीय रिटेल विभागातून बाहेर पडण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहे. एकूणच, हा सौदा बँकिंग क्षेत्राच्या चालू असलेल्या परिवर्तनात आणि मोठ्या बँकांच्या विस्तारात आणखी एक महत्त्वाचा दुवा ठरू शकतो.
ड्यूश बँक सध्या भारतातील आपला किरकोळ व्यवसाय पूर्णपणे बंद करणार?
ड्यूश बँक सध्या भारतातील आपला किरकोळ व्यवसाय पूर्णपणे बंद करण्याची शक्यता आहे. ड्यूश बँकेच्या सध्या देशात तिच्या 17 शाखा आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, बँकेने आपला किरकोळ व्यवसाय अधिक फायदेशीर बनवण्याची योजना देखील आखली होती. मार्चमध्ये, बँकेचे सीईओ ख्रिश्चन सिव्हिंग यांनी सर्व शाखांमधील खर्च कमी करण्यासाठी सुमारे 2000 कर्मचाऱ्यांची कपात करण्याची घोषणा केली होती. यानंतर या बँकेची विक्रीची चर्चा सुरु झाली. 2017 मध्ये, ड्यूश बँकेने भारतातील त्यांचा किरकोळ आणि संपत्ती व्यवस्थापन व्यवसाय विकण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु नंतर ही योजना पुढे ढकलण्यात आली. ड्यूश बँकेने भारतातील त्यांच्या किरकोळ व्यवसायाच्या मूल्यांकनाबद्दल कोणतीही माहिती त्यावेळस जाहीर केली नव्हती. 2025 च्या आर्थिक वर्षात, बँकेचा किरकोळ व्यवसायातून उत्पन्न 278.3 दशलक्ष डॉलर इतका होता.
भारत ही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे, येथे श्रीमंत लोकांची संख्याही सतत वाढत आहे, परंतु असे असूनही, स्थानिक बँकांमधील कठीण स्पर्धा आणि नियामक मर्यादांमुळे परदेशी बँकांना देशात महसूल वाढविण्यात अडचणी येत आहेत. ड्यूश बँकेपूर्वी, सिटी बँकेनेही 2022 मध्ये भारतातील आपली गुंतवणूक कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या काळात, बँकेने त्यांचे क्रेडिट कार्ड आणि रिटेल व्यवसाय विकण्याचा विचार केला होता. गेल्या वर्षी, स्टँडर्ड चार्टर्डने त्यांचे 488 दशलक्ष डॉलर्सचे वैयक्तिक कर्ज पुस्तक कोटक महिंद्रा बँकेला विकले.
जर एखादी नवीन बँक ड्यूश बँकेचा किरकोळ व्यवसाय खरेदी करते, तर त्याचा बँकेच्या सेवा धोरणावर आणि नेटवर्कवर परिणाम होणार हे स्पष्ट आहे. अशा परिस्थितीत, कर्जावरील व्याजदर, प्रक्रिया शुल्क आणि इतर शुल्क देखील बदलू शकतात. जर एखाद्याने ड्यूश बँकेकडून वैयक्तिक किंवा गृहकर्ज घेतले असेल, तर ते देखील नवीन बँकेत हस्तांतरित केले जाऊ शकते. तथापि, यासंबंधी सर्व माहिती ग्राहकांना आगाऊ दिली जाईल. नवीन बँकेसोबत व्यवहाराचा अनुभव वेगळा असण्याची शक्यता आहे. त्यांचा मोबाइल बँकिंग, नेट बँकिंग पॅटर्न वेगळा असू शकतो.