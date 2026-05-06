Explainer: भारतासह संपूर्ण आशियावर महाभयानक संकट! सर्वत्र अराजकता माजणार, लोकं भुकेने व्याकूळ होऊन मरणार?

Super el Nino Effect On India : भारतासह संपूर्ण आशियावर महाभयानक संकट घोंघावत आहे. भारतासह आशियाला 'सुपर एल निनो'च्या वाढत्या धोक्याचा सामना करावा लागत आहे. 'सुपर एल निनो'चा अधिक परिणाम जाणवणार आहे. येत्या काही महिन्यांत भूक, ऊर्जा संकट आणि आर्थिक अस्थिरता लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. युद्धामुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यावर आधीच परिणाम होत आहे. त्यातच आता हे उर्जा संकट आणखी गडद होण्याची भिती आहे.
इंधनाच्या किमती वाढत आहेत. वाढत्या उष्णतेमुळे विजेची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. ज्यामुळे वीजपुरवठा खंडित होऊन ऊर्जा संकट निर्माण होऊ शकते. दुष्काळ, अनियमित पाऊस आणि पुरामुळे पिकांचे मोठे नुकसान होऊ शकते. यामुळे अन्न उत्पादन कमी होईल आणि महागाई वाढू शकते. याचा थेट परिणाम सामान्य लोकांच्या जीवनावर आणि आर्थिक स्थितीवर होऊ शकतो. गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना याचा फटका बसू शकतो.
मध्य पूर्वेतील सततच्या तणावामुळे ऊर्जा पुरवठ्याला आधीच धोका निर्माण झाला आहे, तर दुसरीकडे, 'सुपर एल निनो'चे संकट आता घोंघावत आहे. हा एक मोठा धोका मानला जात आहे. लाखो लोकांच्या जीवनावर, अर्थव्यवस्थेवर आणि अन्नसुरक्षेवर याचा परिणाम होऊ शकतो. तीव्र उष्णता, दुष्काळ, पूर आणि ऊर्जेची टंचाई या सर्वांमुळे एक मोठे प्रादेशिक संकट निर्माण होऊ शकते.
जर एल निनोचा प्रभाव तीव्र झाला, तर अनेक आशियाई देशांमध्ये तापमान विक्रमी पातळीवर पोहोचू शकते. याचा थेट परिणाम विजेच्या मागणीवर होऊ शकतो. ऊर्जेची मागणी वाढली आहे. ऊर्जेचा पुरवठा, विशेषतः तेल आणि वायूचा पुरवठा, आधीच मर्यादित आहे. यामुळे वीजपुरवठा खंडित होण्याचा धोका, इंधनाची महागडी किंमत आणि आर्थिक दबाव आणखी वाढेल.
एल निनो ही एक नैसर्गिक हवामान घटना आहे. तिचे परिणाम अधिक व्यापक आणि तीव्र असू शकतात. एल निनोमुळे हवेचा दाब, समुद्राचे तापमान आणि पावसाचे स्वरूप बदलू शकतो. ज्यामुळे काही भागांमध्ये दुष्काळ तर इतर भागांमध्ये मुसळधार पाऊस पडतो. हे असंतुलन आशियासाठी एक मोठे आव्हान निर्माण करू शकते. याचा परिणाम सर्वप्रथम ऊर्जा क्षेत्रावर दिसून येईल. मध्य पूर्वेतील तणावामुळे तेल आणि वायूच्या पुरवठ्यावर आधीच परिणाम होत आहे. तापमान आणखी वाढल्यास, विजेची मागणी प्रचंड वाढू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे ऊर्जा वितरण प्रणालीवर (एनर्जी ग्रिडवर) प्रचंड दबाव येवू शकतो. अनेक देशांना वीज कपात किंवा वीज नियंत्रण लागू करण्यास भाग पडू शकते. याचा परिणाम उद्योग आणि जनता या दोघांवरही होईल.
जलविद्युत निर्मितीदेखील संकटाचा सामना करत आहे. अनेक आशियाई देश, विशेषतः आग्नेय आशिया आणि हिमालयीन प्रदेशातील देश, विजेसाठी जलविद्युतवर अवलंबून आहेत. तथापि, दुष्काळामुळे नदीच्या पाण्याची पातळी कमी होऊ शकते, ज्यामुळे वीज निर्मिती घटते. यामुळे ऊर्जा संकट अधिक गंभीर होऊ शकते, जसे की काही देशांमध्ये आधीच दिसून आले आहे.
कृषी क्षेत्रासाठी ही परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ शकते. दुष्काळ आणि अनियमित पावसामुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते. खते आणि इंधनाच्या किमती आधीच जास्त आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च वाढत आहे. जर उत्पादन घटले आणि खर्च वाढला, तर अन्नधान्याच्या किमती गगनाला भिडू शकतात. याचा थेट परिणाम गरीब आणि मध्यमवर्गीयांवर होईल, ज्यामुळे उपासमारीचा समस्या निर्माण होऊ शकते. याउलट, काही भागांमध्ये मुसळधार पाऊस आणि पुराचा धोका निर्माण होवू शकतो.