Explainer: पेट्रोल, डिझेल, LPG, खते यांच्या तुटवड्यापेक्षा डेंजर धोका; होर्मुझ बंद झाल्यामुळे भारतासमोर सर्वात मोठ संकट

Hormuz Strait India Crisis: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धामुळे संपूर्ण जग ऊर्जा संकटाच्या छायेत आहे. पेट्रोल, डिझेल, LPG, खते यांच्या तुटवड्यापेक्षा डेंजर धोका निर्माण झाला आहे. होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद झाल्यामुळे पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी आणि खतांच्या तुटवड्याच्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर, भारताला आता एका नवीन आव्हानाचा सामना करावा लागणार आहे. होर्मुझ बंद झाल्यामुळे भारतासमोर सर्वात मोठ संकट निर्माण होणार आहे.
या युद्धाचा भारताच्या महत्वकांक्षी सेमीकंडक्टर प्रोजेक्टवर अद्याप थेट परिणाम झालेला नाही, परंतु सुरुवातीच्या संकेतांनुसार संपूर्ण प्रणालीसाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या प्रमुख क्षेत्रांवर दबाव वाढत असल्याचे दिसून येते. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या मते, या संकटामुळे भारताच्या सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 च्या पुढील टप्प्याच्या प्रारंभास विलंब होण्याची शक्यता नाही.
या मोहिमेवर धोरणात्मक स्तरावर काम सुरू असले तरी, प्रत्यक्ष कार्यवाहीचे वातावरण अधिकाधिक अनिश्चित होत आहे. या मोहिमेतील सर्वात मोठा अडथळा काही विशिष्ट वायूंची उपलब्धता हा असल्याचे दिसते, ज्यात हेलियमचाही समावेश आहे, ज्याला सेमीकंडक्टर निर्मितीमध्ये कोणताही पर्याय नाही. जगातील बहुतांश हेलियम कतारमधून येतो, जिथे त्याचे उत्पादन एलएनजी (LNG) उत्पादनाद्वारे केले जाते.होर्मुझ बंद करणेयामुळे आशियामध्ये त्याचा पुरवठा कमी होत आहे.
एचएफएस रिसर्चचे सीईओ फिल फर्स्ट यांच्या मते, जर ही परिस्थिती अधिक काळ टिकली, तर काही आठवड्यांतच भारताच्या चिप पॅकेजिंग क्षेत्रावर परिणाम होऊ शकतो. कंपन्यांकडे साधारणपणे 4 ते 8 आठवड्यांचा साठा असतो, पण परिस्थिती सर्वत्र सारखी नाही. ते म्हणाले की, खरी समस्या सर्व वायूंची नसून, हेलियमसारख्या विशिष्ट संसाधनांची आहे. कंपन्या काही काळ कामकाज सुरू ठेवू शकतील, पण लवकरच त्यांना उत्पादनाला प्राधान्य द्यावे लागेल आणि आधी अधिक महत्त्वाच्या ऑर्डर्स पूर्ण कराव्या लागतील. पश्चिम आशियातील संकट एका महिन्यापेक्षा जास्त काळ टिकल्यास, त्याचा भारताच्या चिप पॅकेजिंग उद्योगावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. सुरुवातीला, यामुळे खर्च वाढेल आणि विलंब होईल, पण नंतर उत्पादनावरही परिणाम होऊ शकतो.
दुसरा मोठा परिणामपेट्रोकेमिकल क्षेत्रआखाती प्रदेश हा नॅफ्था आणि त्याच्या उप-उत्पादनांचा प्रमुख स्रोत आहे, ज्यांचा वापर चिप पॅकेजिंग आणि प्रिंटेड सर्किट बोर्डमध्ये केला जातो. पुरवठ्यातील कमतरता आधीच आशियामध्ये तुटवड्याचे संकेत देत आहे. भारताची परिस्थिती आव्हानात्मक आहे कारण तो अनेक अत्यावश्यक कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून आहे. फर्श्ट यांच्या मते, जर हे संकट असेच चालू राहिले, तर खर्च वाढेल, पुरवठ्यास विलंब होईल आणि काही भागांमध्ये तुटवडा निर्माण होईल.
तिसरा आणि सर्वात महत्त्वाचा परिणाम ऊर्जा क्षेत्रावर होऊ शकतो. सेमीकंडक्टर उत्पादन, चिप पॅकेजिंग आणि डेटा सेंटर्स या सर्वांना मोठ्या प्रमाणात ऊर्जेची आवश्यकता असते. वाढत्या कच्च्या तेलाच्या आणि एलएनजीच्या किमतींमुळे खर्चही वाढत आहे. भारताला कमी खर्चात एआय पायाभूत सुविधांचा विस्तार करणे अवघड होईल. किमती लगेच वाढणार नसल्या तरी, विजेचा खर्च वाढेल, ज्यामुळे उत्पादनावर दबाव येईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, यामुळे भविष्यात दरवाढ, नफ्यात घट आणि विस्तार योजनांना विलंब होऊ शकतो.
दरम्यान, काउंटरपॉइंटचे तरुण पाठक म्हणतात की, जर ऊर्जेच्या किमती वाढत राहिल्या तर मागणीवरही परिणाम होईल. विशेषतः डेटा सेंटर्ससारख्या ऊर्जा-केंद्रित क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि मागणी दोन्ही कमी होऊ शकतात. याचा परिणाम भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि एआय क्षेत्रांवरही होऊ शकतो, ज्यांची वाढ मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असते. सरकारची सेमीकंडक्टर योजना सध्या योग्य मार्गावर आहे, परंतु होर्मुझ संकटाने अनेक महत्त्वाच्या घटकांसाठी भारताचे बाह्य स्रोतांवरील अवलंबित्व अधोरेखित केले आहे. कच्च्या मालाविषयीची अनिश्चितता, वाढत्या ऊर्जा किमती आणि मागणीतील संभाव्य घट ही भविष्यात मोठी आव्हाने निर्माण करतील. हे संकट भारताच्या चिप क्षेत्राला पूर्णपणे थांबवणार नाही, परंतु ते निश्चितपणे त्याची वाढ मंदावू शकते आणि उत्पादन व गुंतवणुकीवर परिणाम करू शकते. एकंदरीत, भारताचे सेमीकंडक्टर अभियान पुढे जात आहे, परंतु सध्याच्या जागतिक परिस्थितीने त्याचा मार्ग पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीचा बनवला आहे.