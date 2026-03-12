EPFO Withdrawal Rule: ATM मधून PF च्या सुविधेचे 5 मोठे फायदे अन् 3 छुपे धोके; 99 टक्के कर्मचाऱ्यांना नसेल माहिती!

EPFO ATM Withdrawal: कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटना (ईपीएफओ) एप्रिलपासून ईपीएफ खात्यातून एटीएमद्वारे पैसे काढण्याची सुविधा सुरू करणार असल्याच्या चर्चा सोशल मीडियावर सुरु आहेत. मात्र सध्याच्या नियमांनुसार अशी कोणतीही सुविधा लागू झालेली नाही. ईपीएफ पैसे काढण्यासाठी ईपीएफओ पोर्टल किंवा उमंग अॅपचा वापर करावा लागतो. ही सुविधा आली तर कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात मोठा बदल होईल. ईपीएफओचे अपडेट होत राहणाऱ्या नियमांबाबत कर्मचाऱ्यांना माहिती असायला हवे. पण त्यासोबतच त्याच्या फायदे-तोट्यांबद्दलही माहिती हवी.याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया.
ईपीएफओ ही कर्मचाऱ्यांसाठी निवृत्तीवेळी बचत करण्याची योजना आहे. यात दरवर्षी 8 टक्क्यांपेक्षा जास्त व्याज मिळते. सध्या सोशल मीडियावर एटीएमद्वारे ईपीएफ पैसे काढण्याची चर्चा आहे, पण ईपीएफओने याची अधिकृत घोषणा केलेली नाही. ही सुविधा आली तर कर्मचारी त्यांच्या युनिव्हर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) लिंक केलेल्या बँक खात्यातून थेट एटीएम, मायक्रो-एटीएम किंवा बँक मित्रांद्वारे पैसे काढू शकतील. सध्या पैसे काढण्यासाठी ऑनलाइन क्लेम करावा लागतो आणि 3 ते 7 दिवस लागतात. ही योजना लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांना सोयीस्कर होईल, पण बचतीच्या सवयींवर परिणाम होऊ शकतो.
ही योजना लागू झाल्यास ईपीएफ खाते एटीएम कार्डशी जोडले जाईल. कर्मचारी कोणत्याही एटीएममध्ये जाऊन पैसे काढू शकतील. सध्या ईपीएफ पैसे काढण्यासाठी ईपीएफओच्या युनिफाइड मेंबर पोर्टलवर लॉगिन करून फॉर्म 19 (पूर्ण पैसे काढणे), फॉर्म 31 (अॅडव्हान्स किंवा आंशिक काढणे) किंवा फॉर्म 10सी (पेन्शन संबंधित) भरावा लागतो. यासाठी यूएएन, आधार, पॅन आणि बँक खाते केवायसी पूर्ण असणे आवश्यक आहे. पैसे बँक खात्यात 3-7 दिवसांत जमा होतात. एटीएम सुविधेत हे सर्व कागदपत्रे आणि वेळ वाचेल, आणि त्वरित पैसे मिळतील. मात्र, ही सुविधा अद्याप प्रायोगिक अवस्थेत आहे.
ही सुविधा कर्मचाऱ्यांसाठी जीवनरक्षक ठरेल. वैद्यकीय आपत्कालीन किंवा इतर तातडीच्या गरजांसाठी रात्री-अपरात्री एटीएमद्वारे पैसे काढता येतील. सध्या 3-5 दिवस प्रतीक्षा करावी लागते, ज्यामुळे अडचणी येतात. ही योजना आली तर त्वरित मदत मिळेल आणि कर्मचाऱ्यांचे जीवन सुकर होईल.
ग्रामीण भागातील कमी शिक्षित कर्मचाऱ्यांना दलालांकडून पैसे काढण्यासाठी पैसे द्यावे लागतात. एटीएम सुविधेमुळे दलालांची गरज संपेल आणि भ्रष्टाचार कमी होईल. कर्मचारी स्वतंत्रपणे पैसे काढू शकतील.
सध्या फॉर्म भरताना सही जुळणे, कंपनीची मंजुरी किंवा इतर कागदपत्रांची समस्या येते. एटीएमद्वारे ही सर्व झंझट संपेल. कर्मचारी फक्त एटीएममध्ये जाऊन पिन टाकून पैसे काढू शकतील.
शहरांपासून दूर असलेल्या गावांत कॉम्प्युटर किंवा स्मार्टफोन नसल्यामुळे ईपीएफ पैसे काढणे कठीण असते. एटीएम किंवा बँक मित्रांद्वारे ही सुविधा ग्रामीण कर्मचाऱ्यांसाठी सोयीस्कर ठरेल.
एटीएमद्वारे पैसे काढल्यानंतर त्वरित रिसीप्ट आणि एसएमएस अलर्ट मिळेल. कर्मचारी त्यांच्या शिल्लक रकमेबाबत जागरूक राहतील आणि कोणतीही फसवणूक टाळता येईल.
ही सुविधा फायद्याची असली तरी जोखीमही आहेत. पहिली जोखीम म्हणजे बचतीची सवय मोडेल. कर्मचारी छोट्या गरजांसाठी (जसे मोबाइल खरेदी किंवा प्रवास) पैसे काढतील आणि निवृत्तीवेळी काहीच शिल्लक राहणार नाही.
दुसरी जोखीम सायबर फ्रॉडची आहे - कार्ड क्लोनिंग, ओटीपी फसवणूक किंवा हॅकिंगमुळे सर्व बचत गमावता येऊ शकते.
तिसरी जोखीम म्हणजे व्याज आणि कंपाउंडिंगचा फायदा गमावणे. ईपीएफमध्ये 8 टक्के व्याज मिळते, जो एफडीपेक्षा जास्त आहे. छोटे काढणे केल्यास 20 वर्षांत मोठा तोटा होईल, उदाहरणार्थ 10 हजार रुपयांचा काढणे 50 हजार रुपयांचा तोटा देऊ शकतो.
तज्ज्ञ सल्ला देतात की ईपीएफला सामान्य बँक खाते समजू नका, फक्त गरज असल्यासच काढा.ही योजना लागू झाल्यास कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक जीवनात क्रांती येईल, पण जबाबदारीने वापर करणे आवश्यक आहे. तुमच्या पीएफ संदर्भातील अधिकृत अपडेट्स ईपीएफओच्या वेबसाइटर पाहायला मिळतील.