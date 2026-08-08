/Explainer: संपूर्ण जगाला धक्के देणाऱ्या ट्रम्प यांना मोदींचा मोठा धक्का! भारताच्या FCRA कायद्यामुळे अमेरिकेत खळबळ, मशिदी आणि चर्च...

FCRA : डॉनाल्ड ट्रम्प हे सातत्याने नवे निर्णय घेत, नवे आदेश लागू करत संपूर्ण जगाला धक्के देत असताता. आता मोदी सरकारने ट्रम्प यांना धक्का दिला आहे. भारताच्या संसदेत मंजुरीसाठी आलेल्या FCRA काद्यामुळे अमेरिकेत खळबळ माजली आहे. भारत सरकार परकीय निधीसंदर्भात एक मोठा कायदेशीर बदल करणार आहे. भारतातील मशिदी आणि चर्च यांना दिल्या जाणाऱ्या परकीय निधीसंदर्भात हा कायदा आहे. या कायद्यात भारत सरकार मोठा बदल करणार आहे.
या विधेयकामुळे विरोधी पक्षांपासून ते धार्मिक संघटनांपर्यंत देशभरात संतापाची लाट उसळली आहे. आता तर अमेरिकेनेही यावर आक्षेप नोंदवला आहे. 12 ऑगस्ट, 2026 रोजी संसदेत या विधेयकावर चर्चा होणार आहे. फसीआरए (FCRA) कायदा नेमका काय आहे, मशिदी आणि चर्च संकटात का आहेत, आणि सरकारला त्यात कोणते बदल करायचे आहेत? जाणून घेऊया.
भारतील धार्मिक संस्थांना अमेरिकन संस्थांमार्फत मोठ्या प्रमाणात परकीय डॉलर मिळतात. अनेक देशांकडून मिळणाऱ्या परकीय मदतीमध्ये अमेरिकेतून सर्वाधिक मदत मिळते. परदेशातून निधी मिळवणाऱ्या भारतातील स्वयंसेवी संस्था, ट्रस्ट तसेच खाजगी संस्थेला FCRA अंतर्गत नमूद केलेल्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. भारतातील FCRA च्या वाढत्या कठोर तरतुदींमुळे अमेरिका संतप्त झाली आहे .
परकीय योगदान (नियमन) कायदा हा कायदा एफसीआरए (FCRA) म्हणूनही ओळखला जातो.1976 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीच्या काळात हा परकीय योगदान नियमन कायदा लागू केला होता. परदेशी संस्थांना भारतीय स्वयंसेवी संस्थांना निधी देण्यापासून रोखणे आणि भारतीय स्वयंसेवी संस्था, संघटना व ट्रस्टना निधी देऊन भारताच्या अंतर्गत बाबींवर प्रभाव टाकण्यापासून त्यांना रोखणे, हा या कायद्याचा उद्देश होता.
भारताच्या FCRA कायद्यातील प्रस्तावित दुरुस्त्यांवर अमेरिकन राजकीय वर्तुळातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. रिपब्लिकन काँग्रेस सदस्य रिले मूर यांनी भारताच्या प्रस्तावित FCRA दुरुस्ती विधेयक (2026) ला ख्रिश्चनांवरील थेट हल्ला म्हटले आहे. हे ख्रिश्चन संस्था आणि चर्च यांच्या विरोधात उचललेले पाऊल असल्याचे म्हटले आहे.
25 मार्च 2026 रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते, परंतु विरोधी पक्षांच्या गदारोळामुळे ते मंजूर झाले नाही. आता ते 12 ऑगस्ट 2026 रोजी संसदेत चर्चेसाठी आणि मंजुरीसाठी सादर होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार आता त्यात 5 मोठे बदल करणार आहे.
संस्थांनी आता त्यांच्या नोंदणी प्रमाणपत्रांवर परकीय निधी कोणत्या उद्देशासाठी आणि कोणत्या राज्यात अथवा केंद्रशासित प्रदेशात वापरला जाईल, हे स्पष्टपणे नमूद करणे बंधनकारक असणार आहे. यापूर्वी, 'सामाजिक' आणि 'धार्मिक' यांसारख्या व्यापक श्रेणी वापरल्या जात होत्या.
ज्या स्वयंसेवी संस्थांची FCRA नोंदणी रद्द झाली आहे, परत केली आहे किंवा संपुष्टात आली आहे, अशा संस्थांच्या परकीय निधीतून मिळालेल्या मालमत्ता जप्त केल्या जाणार आहेत. त्यांचे व्यवस्थापन करणे किंवा त्यांची विक्री करणे यासाठी सरकार एक नवीन प्राधिकरण तयार करेल.
जर एखाद्या संस्थेने 5 वर्षांच्या कालावधीनंतर FCRA नोंदणीचे नूतनीकरण केले नाही तर संबधीत संस्थेचे प्रमाणपत्र आपोआप कालबाह्य होईल असा नियम नवीन काद्यात असले. अशा संस्थांची परदेशी निधीतून मिळवलेली सर्व मालमत्ता नियुक्त प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित केली जाऊ शकतो.
स्वयंसेवी संस्थांना त्यांचा FCRA परवाना टिकवून ठेवण्यासाठी दरवर्षी त्यांच्या विदेशी निधी खात्यातून किमान 10 लाख रुपये खर्च करावे लागतील.
FCRA नियमांचे उल्लंघन केल्यास कमाल शिक्षा पाच वर्षांवरून एक वर्षापर्यंत कमी करण्यात आली आहे. धार्मिक स्थळे अबाधित: जर जप्त केलेली मालमत्ता प्रार्थनास्थळ असेल, तर तिचे धार्मिक स्वरूप बदलता येणार नाही. मंदिर हे मंदिरच राहते आणि चर्च हे चर्चच राहते. सर्वाधिक विरोध कलम 14 ब आणि 16 अ यांना होत आहे. या कलमांनुसार, जर एखाद्या स्वयंसेवी संस्थेच्या (NGO) FCRA नोंदणीचे नूतनीकरण केले नाही तर परकीय निधीतून मिळवलेली सर्व मालमत्ता सरकार ताब्यात घेईल. मग ती शाळा, रुग्णालय, चर्च, मशीद किंवा कल्याणकारी संस्था असो.
संस्थांवर कारवाई करण्याचे अधिकार दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार नियुक्त प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. ते स्वयंसेवी संस्थांची मालमत्ता सरकारला किंवा इतरांना हस्तांतरित करू शकते किंवा विकू शकते. सर्वात मोठी चिंता ही आहे की, हे प्राधिकरण न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय हे करू शकते.
केरळ, मिझोराम आणि ईशान्य भारतातील ख्रिश्चन मिशनरी संस्था अनेक दशकांपासून परकीय निधीवर कार्यरत आहेत. त्यांच्या मालकीच्या मोठ्या शाळा, महाविद्यालये, रुग्णालये आणि चर्च आहेत. कोणत्याही कारणास्तव त्यांच्या FCRA नोंदणीचे नूतनीकरण न केल्यास, त्यांची सर्व मालमत्ता जप्त केली जाऊ शकते.