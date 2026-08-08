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Explainer: संपूर्ण जगाला धक्के देणाऱ्या ट्रम्प यांना मोदींचा मोठा धक्का! भारताच्या FCRA कायद्यामुळे अमेरिकेत खळबळ, मशिदी आणि चर्च...

नवे आदेश लागू करुन संपूर्ण जगाला धक्के देणाऱ्या ट्रम्प यांना मोदी सरकार मोठा धक्का देणार आहे.  भारताच्या संसदेत मंजुरीसाठी आलेल्या FCRA काद्यामुळे अमेरिकेत खळबळ माजली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 08, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 06:18 PM IST
Explainer: संपूर्ण जगाला धक्के देणाऱ्या ट्रम्प यांना मोदींचा मोठा धक्का! भारताच्या FCRA कायद्यामुळे अमेरिकेत खळबळ, मशिदी आणि चर्च...

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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