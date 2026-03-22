Explainer : Amazon वर मिळणाऱ्या 29 सप्लीमेंटमध्ये विष!वजन कमी करण्यासाठी होतो वापर, FDA कडून Alert जारी

Amazon वरुन वजन कमी करण्यासाठी किंवा एंटीऑक्सीडेंटच्या सप्लीमेंट अगदी सर्रास मागवल्या जातात आणि त्या खाल्या जातात. पण याच्या सेवनाचा शरीरावर घातक परीणाम होत असल्याचं संशोधनात दिसून आलं आहे. या संदर्भात FDA कडून अलर्टही जाहीर करण्यात आलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Mar 22, 2026, 06:51 PM IST
Which Supplements Contain Toxic Ingredients: अमेरिकेच्या अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या (FDA) आरोग्य अधिकाऱ्यांनी विषारी घटक असण्याच्या धोक्यामुळे २९ सप्लिमेंट्सबाबत चेतावणी जारी केली आहे. या सप्लिमेंट्समध्ये 'तेजोकोट रूट' किंवा 'ब्राझील सीड' असल्याचा दावा करून त्यांची विक्री केली जात होती, जे सामान्यतः वजन कमी करण्यासाठी आणि अँटीऑक्सिडंट म्हणून वापरले जातात. तथापि, तपासणीत असे उघड झाले की या उत्पादनांमध्ये प्रत्यक्षात 'यलो ओलिअँडर' नावाची एक विषारी वनस्पती होती. ही वनस्पती मूळची मेक्सिको आणि मध्य अमेरिकेतील असून आरोग्यासाठी अत्यंत धोकादायक मानली जाते.

दुष्परिणाम काय?

एफडीएच्या मते, यलो ओलिअँडरच्या सेवनाने शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे हृदय, मेंदू आणि पचनसंस्थेच्या समस्या उद्भवू शकतात. काही प्रकरणांमध्ये, यामुळे हृदयविकाराचा झटका, पोटदुखी, गोंधळ आणि इतर गंभीर लक्षणे देखील उद्भवू शकतात, जी जीवघेणी ठरू शकतात. हे सप्लिमेंट्स ॲमेझॉन, ईबे आणि एट्सीसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर, तसेच अनेक वेबसाइट्सवर विकले जात होते. एफडीएने आता लोकांना या उत्पादनांचा वापर तात्काळ थांबवण्याचा आणि त्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावण्याचा सल्ला दिला आहे.

कंपनीने उत्पादने परत मागवली 

काही कंपन्यांनी त्यांची उत्पादने परत मागवण्याचा निर्णय घेतला आहे, तर इतरांशी संपर्क होऊ शकला नाही किंवा त्यांनी उत्पादने परत मागवण्यास नकार दिला आहे. एफडीएने (FDA) असाही सल्ला दिला आहे की, ज्यांनी हे सप्लिमेंट्स घेतले आहेत, त्यांनी सध्या कोणतीही लक्षणे जाणवत नसली तरीही, ताबडतोब डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा. जर कोणाला गंभीर दुष्परिणाम जाणवले, तर ताबडतोब आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. या प्रकरणाची चौकशी 2023 मध्ये सुरू झाली, जेव्हा सीडीसीच्या (CDC) एका अहवालात असे आढळून आले की 'तेजोकोट रूट' (Tejocote root) या नावाने विकल्या जाणाऱ्या काही उत्पादनांमध्ये यलो ओलिअँडर (yellow oleander) होता. एफडीएला संशय आहे की बाजारात वेगवेगळ्या नावांनी विकली जाणारी अशी अनेक इतर उत्पादने असू शकतात, ज्यात तोच विषारी पदार्थ आहे.

यलो ओलिअँडरचा वापर केला जातो कारण त्यातील विषारी संयुगे भूक कमी करतात आणि उलट्या व जुलाबासारखी लक्षणे निर्माण करतात, ज्यामुळे वेगाने वजन कमी होते. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक आहे आणि त्यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. हे सप्लिमेंट्स ओळखणे देखील कठीण आहे कारण पिवळ्या ओलिअँडरच्या बिया कॅंडल नट्ससारख्या काही नैसर्गिक उत्पादनांसारख्या दिसतात. यामुळेच लोक नकळतपणे त्यांचा वापर करतात.

यलो ओलियंडरमुळे काय आहे धोका?

एफडीएच्या (FDA) मते, यलो कनेरचे सेवन केल्याने शरीरावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. संभाव्य धोक्यांमध्ये हृदय आणि हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधी समस्या, कधीकधी हृदयविकाराचा झटका (कार्डिॲक अरेस्ट) देखील येऊ शकतो. पोटदुखी, गोंधळ आणि पचनाच्या समस्यांचाही यात समावेश आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये, हे प्राणघातक देखील ठरू शकते. हे सप्लिमेंट्स ॲमेझॉन, ईबे आणि एट्सीसारख्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर सहज उपलब्ध होते. एफडीए सर्व वापरकर्त्यांना इशारा देते की, जर तुम्ही ही उत्पादने वापरत असाल, तर त्यांचा वापर तात्काळ थांबवा आणि त्यांची सुरक्षितपणे विल्हेवाट लावा.

यलो ओलिअँडरचा वापर का केला जातो?

यलो ओलिअँडरमध्ये विषारी संयुगे असतात, ज्यामुळे भूक कमी होते आणि उलट्या व जुलाब यांसारखी लक्षणे दिसतात, परिणामी वजन झपाट्याने कमी होते. यामुळेच काही कंपन्या सप्लिमेंट्समध्ये याचा वापर करतात. ही पद्धत अत्यंत धोकादायक असून त्यामुळे आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच, ते ओळखणे कठीण असते कारण त्याच्या बिया कॅंडल नट्ससारख्या नैसर्गिक उत्पादनांसारख्या दिसतात.

FDA चा सल्ला

 या 29 सप्लिमेंट्सचा वापर तात्काळ थांबवा. जर तुम्ही त्यांचा वापर केला असेल, तर सध्या कोणतीही लक्षणे दिसत नसली तरीही डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. कोणतीही गंभीर लक्षणे जाणवल्यास तात्काळ आपत्कालीन वैद्यकीय मदत घ्या. अनेक सप्लिमेंट्स योग्य चाचणी आणि प्रमाणीकरणाशिवाय विकले जातात. नेहमी उत्पादनातील घटक तपासा आणि केवळ एफडीए किंवा आरोग्य तज्ञांनी मान्यता दिलेले सप्लिमेंट्सच वापरा.

काय काळजी घ्याल?

सप्लिमेंट्सचा (Supplements) शरीरावर होणारा परिणाम हा त्या व्यक्तीच्या प्रकृतीवर आणि ते कशा प्रकारे घेतले जातात यावर अवलंबून असतो. आहारतज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय घेतलेली सप्लिमेंट्स खालीलप्रमाणे शरीरासाठी घातक ठरू शकतात:
यकृत आणि मूत्रपिंडावर ताण
काही सप्लिमेंट्स, विशेषतः ज्यामध्ये स्टिरॉइड्स किंवा अनधिकृत घटकांचे मिश्रण असते, ती पचवण्यासाठी यकृत आणि किडनीला जास्त कष्ट करावे लागतात. यामुळे दीर्घकाळात या अवयवांच्या कार्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो.
हृदयाच्या समस्या:
काही प्री-वर्कआउट सप्लिमेंट्स किंवा फॅट बर्नर्समध्ये उत्तेजक घटकांचे प्रमाण जास्त असते. यामुळे हृदयाचे ठोके वाढणे किंवा रक्तदाब वाढणे यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
जीवनसत्त्वांचा अतिरेक
शरीरात गरजेपेक्षा जास्त प्रमाणात व्हिटॅमिन ए, डी किंवा ई साठल्यास 'टॉक्सिसिटी' (विषारीपणा) तयार होऊ शकते, ज्याचे गंभीर परिणाम आरोग्यावर होतात.
पचनाच्या तक्रारी:
अनेकदा सप्लिमेंट्समुळे पचनसंस्थेवर ताण येतो, ज्यामुळे गॅस, उलट्या किंवा जुलाब यांसारखे त्रास होऊ शकतात.
महत्त्वाची खबरदारी:
कोणतेही सप्लिमेंट सुरू करण्यापूर्वी रक्ताची चाचणी करणे आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. नैसर्गिक समतोल आहार हा पोषक घटकांचा सर्वात सुरक्षित स्रोत मानला जातो. जाहिरातींना बळी न पडता तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखालीच निर्णय घेणे हिताचे ठरते.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

इतर बातम्या

Explainer: महिलेचा मृतदेह घेऊन विमानाचे 13 तास उड्डाण; मृत...

विश्व