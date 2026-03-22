Explainer: गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या टंचाईनंतर भारतावर आणखी एक मोठ संकट; भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात? सगळा पैसा संपू शकतो?

गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या टंचाईनंतर भारतावर आणखी एक मोठ संकट घोंगावत आहे. भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. एका झटक्यात सगळा पैसा संपू शकतो. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 22, 2026, 10:11 PM IST
Indian Currency Weakness : अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगात पहायला मिळत आहे.  गॅस आणि कच्च्या तेलाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. भारतात गॅस टंचाईमुळे हॉटेल उद्योग ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहे. तर, कच्च्या तेलामुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार येत आहे.  गॅस आणि कच्च्या तेलाच्या टंचाईनंतर भारतावर आणखी एक मोठ संकट आले. यामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली आहे. यामुळे भारत सरकारची तिजोरी रिकामी होऊ शकते अशीही भिती व्यक्त केली जात आहे. जाणून घेऊया हे संकट आहे तरी काय? 

इराण-इस्रायल युद्ध यामुळे भारतात तेल व वायू संकट निर्माण झाले आहे. आता भारतावर आणखी एक संटक घोंघावत आहे. एलपीजी संकटाचा सर्वसामान्य माणूस आणि उद्योगांवर थेट परिणाम झाला असताना, हा नवीन धोका भारत सरकारचा खजिना वेगाने रिकामा करत आहे. हा धोका आणखी गंभीर होत आहे कारण, मध्य पूर्वेकडून होणारा तेल आणि वायू पुरवठा खंडित झाल्यामुळे भारताला इतर देशांकडून जास्त किमतीत इंधन खरेदी करण्यास भाग पडत आहे. हा धोका आहे भारतीय रुपयामध्ये झालेली घसरण. भारतीय चलन कमकुवत झाले आहे. याचा परिणाम थेट देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो.  जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये होत असला तरी, आपला खर्च मात्र रुपयांमध्येच होतो. शुक्रवारी, परकीय चलन बाजारात रुपया 60 पैशांनी घसरून डॉलरच्या तुलनेत 93.49  या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला. याचा अर्थ असा की, कोणतीही वस्तू खरेदी करण्यासाठी देशाला सध्या पूर्वीपेक्षा अधिक वेगाने आपला खजिना रिकामा करावा लागत आहे. इराणच्या संकटामुळे डॉलर पुन्हा एकदा सातत्याने मजबूत झाला आहे आणि याचा सर्वाधिक फटका भारताला आयातीचे मोठे बिल भरून बसत आहे.

रुपया का घसरत आहे?

 कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या जागतिक किमतींमुळे स्थानिक चलनावर दबाव वाढत आहे. परिणामी याचा परिणाम रुपयावर होत असल्याचे परकीय चलन व्यापाऱ्यांआहे. देशांतर्गत शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण असूनही,  रुपयाची घसरण थांबलेली नाही. कच्च्या तेलाच्या जागतिक किमती प्रति बॅरल 180 डॉलरपर्यंत पोहोचण्याच्या अपेक्षेनेही गुंतवणूकदारांवर नकारात्मक परिणाम झाल्याचे पहायला मिळत आहे. हे सर्व घटक एकत्रितपणे भारतीय चलनास थेट कमकुवत करत आहेत. शुक्रवारी सकाळी आंतरबँक परकीय चलन बाजारात रुपया डॉलरच्या तुलनेत 92.92 वर उघडला. मात्र, लवकरच त्यात आणखी घसरण झाली आणि तो 93 च्या पातळीच्या खाली गेला. व्यवहारादरम्यान, तो प्रति डॉलर 93.49 च्या सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला, जो मागील बंद भावापेक्षा 60 पैशांची घसरण पहायला मिळत आहे. बुधवारी रुपया प्रति डॉलर 92.89 च्या विक्रमी नीचांकी पातळीवर बंद झाला होता. गुरुवारी गुढीपाडव्यानिमित्त परकीय चलन बाजार बंद होते आणि आज, शुक्रवारीही, व्यवहार दबावाखाली सुरू झाले.

डॉलरची ताकद वाढतेय

रुपया कमकुवत होत असला तरी सहा प्रमुख चलनांच्या तुलनेत डॉलरची ताकद मोजणारा डॉलर निर्देशांक 0.17 टक्क्यांनी वाढून 99.40 वर पोहोचला आहे. याचा अर्थ, जगभरातील इतर चलनांच्या तुलनेत डॉलर आणखी मजबूत झाला आहे. बहुतेक जागतिक व्यापार डॉलरमध्ये होत असल्याने, सध्या वाढत्या तेल आणि वायूच्या किमतींचा डॉलरला फायदा होत आहे. यामुळेच रुपया कमकुवत होत आहे आणि सरकारी तिजोरीवरील भार सातत्याने वाढत आहे.
20 मार्च रोजी प्रथमच प्रति-अमेरिकन डॉलरने 93 चा टप्पा ओलांडला. सुरुवातीच्या व्यवहारात रुपया 3 पैशांनी घसरून 92.92 वर उघडला आणि नंतर घसरून 93.08 वर पोहोचला, जी त्याची आतापर्यंतची नीचांकी पातळी आहे. यापूर्वी 18 मार्च रोजी रुपया 92.63 पर्यंत घसरला होता, ती पातळी त्याने आता ओलांडली आहे.

रुपया घरसण्याची TOP 5 कारणे

1 कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती
 मध्य पूर्वेतील तणावामुळे, ब्रेंट क्रूड तेलाच्या किमती प्रति बॅरल जवळपास 120 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या होत्या. शुक्रवारी त्या घसरून सुमारे 107 डॉलरवर आल्या असल्या तरी, त्या अजूनही वाढलेल्या पातळीवर आहेत. तेलाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे भारताचा आयात खर्च वाढतो, ज्यामुळे डॉलरची मागणी वाढली आहे, परिणामी रुपया कमकुवत झाला आहे.

2 डॉलरची वाढती मागणी
जादा आयात बिलांमुळे कंपन्या अधिक डॉलर खरेदी करत आहेत, ज्यामुळे रुपयावर दबाव वाढत आहे.

3 परदेशी गुंतवणूकदारांची विक्री
परदेशी गुंतवणूकदारांनी मार्च महिन्यात भारतीय शेअर बाजारातून 8 अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त रक्कम काढून घेतली. जानेवारी 2025 नंतरचा हा सर्वात मोठा निधीचा बहिर्वाह आहे.

4 अमेरिकन डॉलर मजबूत झाला
जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदार डॉलरकडे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून वळत आहेत, ज्यामुळे डॉलर मजबूत होत आहे आणि इतर चलने कमकुवत होत आहेत.

5 डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे अवमूल्यन केवळ सरकारच्या तिजोरीवरच नाही तर  सामान्य लोकांच्याही अडचणी वाढवते. जेव्हा रुपया कमजोर होतो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम महागाई आणि तुमच्या मासिक बजेटवर होतो. चला, रुपयाचे अवमूल्यन का होते आणि त्याचा तुमच्यावर कसा परिणाम होतो. 

भारताला आर्थिकत संकटाचा धोका

रुपयाचे अवमूल्यन हे भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा आहेय   भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 75 ते 80 टक्के तेल परदेशातून खरेदी करतो. जेव्हा रुपया कमकुवत होतो, तेव्हा तेलाची आयात महाग होते. अंदाजानुसार, डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे 1 रुपयाने अवमूल्यन झाल्यास तेल कंपन्यांवर अंदाजे 8,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडतो. यामुळे पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढतात, ज्यामुळे महागाई वाढते. पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमतीत 10 टक्के वाढ झाल्यास महागाई अंदाजे 0.8 टक्केने वाढू शकते. याचा परिणाम अन्न आणि वाहतूक खर्चावर स्पष्टपणे दिसून येतो.

औषधे आणि शिक्षण महागाणार 
भारतात अनेक अत्यावश्यक औषधे आयात केली जातात. रुपया कमकुवत झाल्यामुळे या औषधांच्या किमती वाढतात. शिवाय, परदेशात शिक्षण घेणे अधिक महाग होते. परदेश प्रवासाचा खर्च वाढतो. हॉटेल आणि जेवणावर अधिक खर्च होतो.

विकास योजनांवर परिणाम
सरकार जनतेला दिलासा देण्यासाठी तेल कंपन्यांना अनुदान देते, परंतु जेव्हा डॉलर महाग होतो, तेव्हा सरकारी खर्च वाढतो. परिणामी, सरकारला विकास प्रकल्पांवरील (जसे की रस्ते, आरोग्य आणि शिक्षण) खर्च कमी करावा लागू शकतो. याचा परिणाम जनतेला मिळणाऱ्या लाभांवर होतो.

सरकारी तिजोरीवर दबाव
देशात येणाऱ्या आणि देशाबाहेर जाणाऱ्या परकीय चलनाच्या फरकाला चालू खात्यातील तूट (CAD) म्हणतात. जेव्हा आयात जास्त असते, तेव्हा अधिक डॉलर्स देशाबाहेर जातात आणि चालू खात्यातील तूट वाढते. भारत तेल आणि सोन्याच्या आयातीवर सर्वाधिक परकीय चलन खर्च करतो.

रुपयाची घसरण रोखण्यासाठी आरबीआय काय करत आहे?

वृत्तानुसार, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) मार्च महिन्यात आतापर्यंत 15 अब्ज डॉलरहून अधिक रुपयांची विक्री करून रुपया मजबूत करण्याचा प्रयत्न केला आहे. आरबीआयचा हस्तक्षेप सामान्यतः आर्थिक वर्षाच्या शेवटी (मार्चमध्ये) वाढतो, ज्यामुळे काहीसा दिलासा मिळू शकतो.  विश्लेषकांच्या मते, जोपर्यंत तेलाच्या किमती जास्त राहतील, तोपर्यंत रुपया दबावाखाली राहील आणि परकीय गुंतवणुकीचा बहिर्वाह सुरू राहण्याची शक्यता आहे. सध्या आरबीआयचा हस्तक्षेप हाच एकमेव मोठा आधार आहे. अल्प कालावधीत रुपया कमजोर राहू शकतो.

भारतीय रुपया प्रति डॉलर ( मागील काही वर्षातील मार्च अखेरची आकडेवारी)

2017 - 64.85

2018 - 65.11

2019 - 69.18

2020 - 75.33

2021 - 73.13

2022 - 75.90

2023 - 82.15

2024 - 83.35

2025 - 85.45

आशियाई चलनांवर परिणाम (USD च्या तुलनेत घसरण)

भारतीय रुपया: -1.79%

दक्षिण कोरियाई वॉन: -3.69%

फिलीपीन पेसो: -4.05%

थाई बात: -5.20%

याचा अर्थ असा की ही घट केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण आशियामध्ये दिसून येत आहे.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

