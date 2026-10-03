/Explainer: सोनं तब्बल 11 हजार रुपयांनी स्वस्त! एक तोळा सोन्याचा दर 1.10 लाखांवर येणार? सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट

Gold Rate : सोन्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. दहा महिन्यात सोनं तब्बल 11 हजार रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट समोर आली आहे. येत्या काळात सोन्याच्या दरात आणखी मोठी घसरण होण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. सोन्याचे दर प्रती तोळा 1.10 लाखांवर येऊ शकतो असा दावा केला जात आहे. बँक ऑफ अमेरिकाने (BofA Gold Price Outlook) येत्या काळात गोल्ड मार्केट क्रॅश होऊ शकते असा अंदाज वर्तवला आहे.
सलग दुसऱ्या आठवड्यात सोन्याच्या दरात प्रचंड घसरण झाली आहे. सोन्याचे दर घसरल्याने गुंतवणूकदारांची चिंता वाढू शकते. बँक ऑफ अमेरिकाच्या मते, या वर्षाच्या चौथ्या तिमाहीत सोन्याचे दर प्रति औंस 4,000 डॉलर्सच्या खाली घसरू शकतात. बँकेच्या अंदाजानुसार सोन्याचे दर प्रति औंस सुमारे 3,750 डॉलरपर्यंत खाली येऊ शकतात. भारतीय चलनात, हे प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.15 लाख रुपये होऊ शकते असा अंदाज आहे. भारतात सोन्याचे दर डॉलर-रुपया विनिमय दर आणि देशांतर्गत बाजारपेठेतील परिस्थितीवर अवलंबून आहेत. यामुळे भारतातील सोन्याचा दरात चढ उतार कायम राहू शकते.
वाढत्या ऊर्जा किंमती सोन्यासमोर आव्हान उभे करू शकतात. बाजारपेठ मध्य-पूर्व आणि इराणमधील संघर्षावर विशेष बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. जर मध्य पूर्वेतील तणाव दीर्घकाळ टिकून राहिला आणि कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 150 डॉलरपर्यंत पोहोचल्या, तर 2027 मध्ये सोन्याची सरासरी किंमत प्रति औंस सुमारे 3,500 डॉलर अर्थात भारतीय चलनात प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1.08 लाख रुपये असू शकते. तथापि, बँकेने हा आपला मुख्य अंदाज वर्तवला नाही. बँक ऑफ अमेरिकाचे विश्लेषकांनी हा अंदाज वर्तवला आहे.
मध्यवर्ती बँकांकडून होणारी विक्री हा सोन्यासाठी आणखी एक मोठा धोका ठरू शकतो. तेलाच्या वाढत्या किमतींमुळे ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशांच्या चलनांवर आणि चालू खात्यांवर दबाव येऊ शकतो. अशा परिस्थितीत, काही मध्यवर्ती बँका आपल्या अर्थव्यवस्था आणि चलनांना आधार देण्यासाठी सोन्याची विक्री करू शकतात यामुळे सोन्याच्या दरावर दबाव येऊ शकतो.बँकेने अहवाल दिला आहे की, तुर्कीच्या नेतृत्वाखाली मध्यवर्ती बँकांनी दुसऱ्या तिमाहीत जवळपास 60 टन सोन्याची विक्री केली. मार्च महिन्यातही मध्यवर्ती बँका निव्वळ विक्रेत्या होत्या. बँक ऑफ अमेरिकेच्या मते, जर हा कल पुन्हा मजबूत झाला आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांनी गोल्ड ईटीएफमधून पैसे काढायला सुरुवात केली, तर सोन्याच्या किमतींवरील दबाव आणखी वाढू शकतो. गुंतवणूकदारांच्या जोरदार मागणीमुळे सोन्याच्या किमतींना आधार मिळत आहे. सोन्याच्या किमती प्रति औंस सुमारे $5,000 वर टिकवून ठेवण्यासाठी गुंतवणुकीच्या मागणीत अंदाजे 14% वाढ होणे आवश्यक आहे. तथापि, बँकेचे आता म्हणणे आहे की सध्याची गुंतवणुकीची मागणी केवळ प्रति औंस सुमारे $4,000 च्या किमतींनाच आधार देत आहे.
एकूण आकडेवारीवर नजर टाकली असता मागील 10 महिन्यात भारताता सोन्याच्या दरात 11,000 रुपयांची घसरण झाली आहे. जानेवारी 2026 मध्ये सोन्याचा दर प्रती तोळा 1.6 लाखाच्या वर होता. सोने आणि चांदीच्या दरात घसरण होण्याचा हा सलग दुसरा आठवडा आहे. या आठवड्यात सोन्याच्या दरात अंदाजे 3,200 आणि चांदीच्या दरात 9,100 ची घसरण झाली आहे. सोन्याचा भाव सध्या प्रति औंस 4,217 डॉलर (आजचा सोन्याचा दर) आहे. चांदीचा भाव 61 डॉलरच्या वर (आजचा चांदीचा भाव) आहे. दरम्यान, भारतीय वायदे बाजार, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर 3 ऑक्टोबरला सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 1,50,250 रुपये तर चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 2,25,554रुपये (आजचा चांदीचा दर) वर पोहोचला आहे. बँक ऑफ अमेरिकेने सोन्याचा दर 1.15 लाखांवर एईल असा अंदाज वर्तवला आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेच्या स्टेट स्ट्रीट इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजमेंट या गुंतवणूक बँकेने सोन्याचा दरा 1.25 लाखावंर जाऊ शकतो असा अंदाज वर्तवला आहे. २०२७ च्या दुसऱ्या तिमाहीपर्यंत (म्हणजेच पुढील सहा महिन्यांत) सोन्याचा भाव ५,००० डॉलर्सचा टप्पा गाठू शकतो असा अंदाज आहे.
मागीलल दोन वर्षात बँक ऑफ अमेरिकेने सोन्याच्या किंमतीबद्दल सर्वाधिक आशावादी अंदाज वर्तवले आहेत. प्रति औंस 5,000 डॉलर्स किमतीचा अंदाज वर्तवणाऱ्या पहिल्या संस्थांपैकी ती एक होती. तथापि, वाढत्या ऊर्जा किमतींमुळे महागाईचा दबाव वाढेल या भीतीमुळे, बँकेची सोन्याच्या दराबाबतची भूमिका सातत्याने बदलत असस्याचे दिसत आहे. बँक ऑफ अमेरिका अधिक सावध अंदाज वर्तवत आहे. बँकेच्या ताज्या अंदाजानुसार, वाढत्या ऊर्जा किमती सोन्यासमोर आव्हान उभे करू शकतात. बाजारपेठ मध्य-पूर्व आणि इराणमधील संघर्षावर विशेष बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. बँक ऑफ अमेरिकाचे विश्लेषक म्हणतात.