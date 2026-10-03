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Explainer: सोनं तब्बल 11 हजार रुपयांनी स्वस्त! एक तोळा सोन्याचा दर 1.10 लाखांवर येणार? सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट

भारतात सोन्याचे दर प्रचंड प्रमाणात घसरले आहेत. मागील 10 महिन्यात सोनं 11,000 रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. सोन्याचे दर 1.10 लाखांवर येऊ शकतात असाही अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Oct 03, 2026, 07:35 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 07:35 PM IST
Explainer: सोनं तब्बल 11 हजार रुपयांनी स्वस्त! एक तोळा सोन्याचा दर 1.10 लाखांवर येणार? सोनं खरेदी करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची अपडेट

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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