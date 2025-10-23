English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सोनं 4 हजारांनी स्वस्त, Gold खरेदीची ही सुवर्णसंधी की आणखी घसरणार दर? वाचा तज्ज्ञ काय म्हणतात

Gold Price Crash: सोन्याच्या दरात झालेल्या घसरणीमुळं गुंतवणुकदार चिंतेत आले आहेत. तर आणखी सोनं खरेदी करावं की थांबावा असा प्रश्न त्यांना पडला आहे. 

मानसी क्षीरसागर | Updated: Oct 23, 2025, 06:22 PM IST
सोनं 4 हजारांनी स्वस्त, Gold खरेदीची ही सुवर्णसंधी की आणखी घसरणार दर? वाचा तज्ज्ञ काय म्हणतात
Gold Price Crash: दिवाळीनंतर सराफा बाजारात मोठी घसरण दिसून आली आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी सोन्याने उच्चांक दर गाठला होता. सोनं तब्बल 1.32 लाख रुपये प्रतितोळा पोहोचलं होतं. तर, आता साधारण 1.28च्या आसपास सोनं पोहोचलं आहे. म्हणजे जवळपास सोन्याच्या दरात 4000 रुपयांची घसरण झाली आहे. गुंतवणुकदार आणि ग्राहकांसाठी सोन्याची ही घसरण आश्चर्य व्यक्त करणारी ठरली आहे. अशातच सोन्याच्या दरात आता झालेली घसरण यामुळं सोनं खरेदीदारीचे योग्य वेळ कोणती? याबाबत संभ्रमात आहेत.

दिवाळी आणि उत्तरेकडे साजरी केली जाणारी छठ पूजा यादरम्यानच सोन्याच्या किंमतीत होणारे चढ-उतार अनेक गुंतवणुकदारांना संभ्रमात टाकत आहेत. अशातच आर्थिक तज्ज्ञ आणि Fiscal Forumचे फाउंडर अरिंहत मेहता यांनी सोन्याच्या दरात होणाऱ्या घसरणीमुळं घाबरून जायची गरज नसल्याचं म्हणणं आहे. तर, समजुतीने पाऊल उचलण्याची गरज असल्याचे म्हटलं आहे.

सोन्याच्या दरात घसरण का?

मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या किमती 5% पेक्षा जास्त घसरल्याचे अरिहंत मेहता म्हणाले, जे गेल्या पाच वर्षांतील एका दिवसातील सर्वात मोठी विक्री मानली जाते. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, स्पॉट गोल्ड प्रति औंस 4381 डॉलरच्या विक्रमी पातळीवरून 4109.41 डॉलरवर आले आहे. अरिहंत म्हणतात की ही घसरण कोणत्याही मोठ्या संकटाचे लक्षण नाही, तर ती प्रॉफिट बुकिंग आणि बाजारातील सुधारणांचे परिणाम आहे. जेव्हा एखादी मालमत्ता सतत वाढत जाते तेव्हा गुंतवणूकदार नफा घेऊ लागतात. सोन्याच्या बाबतीतही असेच घडले आहे. ते म्हणाले की, एका वर्षात सुमारे 60% परतावा दिल्यानंतर, गुंतवणूकदार स्वाभाविकपणे प्रॉफिट बुक करत आहेत.

अरिहंत मेहता यांच्या मते, ही घसरण दीर्घकालीन घसरणीची सुरुवात नसून अल्पकालीन सुधारणा असल्याचे दिसून येते. त्यांनी पुढे म्हटले की, गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या किमतीत मोठी तेजी दिसून आली आहे, ज्यामुळे मूल्यांकन उच्च पातळीवर पोहोचले आहे. किमतींमध्ये थोडीशी घसरण आता स्वाभाविक आहे. जागतिक आर्थिक किंवा भू-राजकीय परिस्थितीत कोणतेही मोठे बदल होत नाहीत तोपर्यंत सोन्याच्या किमतीतील ही घसरण तात्पुरती आहे.

गुंतवणुकदारांनी सोनं-खरेदी करावं की नाही?

तुम्हाला जर सोन्यात गुंतवणुक करायचे असेल तर या घसरणीमुळं तुम्ही हळूहळू खरेदीदारी करण्याची संधी आहे. मात्र पूर्ण पैसे एकत्र लावू नका. गोल्ड ETF किंवा डिजीटल गोल्डमध्ये SIP च्या माध्यमातून तुम्ही गुंतवणूक करु शकता. तुम्ही प्रत्येक महिन्याला थोडी थोडी गुंतवणुक केली तर खरेदीची किंमत संतुलित राहते. जर भाव आणखी गडगडले तर तुम्ही स्वस्त दरात सोनं खरेदी करू शकता. 

