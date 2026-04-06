Explainer: सोन्याचा दर 85000 रुपये प्रती तोळा होणार? दिवाळी पर्यंत सोन्याचा दर कसा असेल? जाणून घ्या 12 मुद्द्यांमध्ये

Gold Silver Price Crash: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा परिणाम संपूर्ण जगावर होत आहे. युद्धामुळे जगात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. तर, दुसरीकडे गोल्डमार्केटवर याचा परिणाम झाला आहे. सोन्याच्या दरात प्रचंड चढ उतार पहायला मिळत आहे. अशातच गोल्ड मार्केट क्रॅश होणार असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सोन्याचा दर 85000 रुपये प्रती तोळा इतका होऊ शकतो. दिवाळी पर्यंत सोन्याचा दर कसा असेल? जाणून घ्या 12 मुद्द्यांमध्ये.
सोन्याच्या दरांमुळे सध्या सर्वसामान्यांना सोन्यात गुतंवणुक करावी की नाही असा प्रश्न पडला आहे. एकीकडे 15 एप्रिलपासून लग्नसराई सुरू होत आहे, तर दुसरीकडे मध्य-पूर्वेतील सध्याच्या तणावामुळे बाजारात तेजी आली आहे. गेल्या एका आठवड्यातच सोन्याच्या दरात 4 टक्क्यांनी वाढ झाली असून, त्यामुळे ते अंदाजे 5,300 रुपयांनी महाग झाले आहे. सोन्याच्या किमतींमध्ये अचानक मोठी उलथापालथ होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, गोल्डमन सॅक्ससारख्या एका प्रमुख संस्थेच्या अहवालानुसार सोन्याचा दर प्रती तोळा 85,000 पर्यंत घसरू शकते.
1 सोन्याच्या दरात 4 टक्के आणि चांदीच्या दरात 3 टक्के वाढ झाली, त्यात अचानक घसरण का झाली?
ट्रम्प यांचे विधान बरेच आक्रमक होते. त्यांनी इराणसोबत अधिक मोठ्या युद्धाबद्दल भाष्य केले, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती 11 टक्क्यांनी वाढल्या. जेव्हा कच्चे तेल महाग होते, तेव्हा वाढत्या महागाईची भीती निर्माण होते. यामुळे पुढे बँका व्याजदर वाढवतील अशी भीती वाढली, ज्यामुळे सोन्यातील गुंतवणुकीची मागणी कमी झाली आणि किमतीत घट झाली.
2 गोल्डमन सॅक्सच्या अहवालानुसार 2026 पर्यंत सोन्याचा दर 85,000 पर्यंत घसरू शकते का?
सध्याची बाजारस्थिती पाहिली असता 85,000 रुपयांची पातळी गाठणे शक्य आहे. सोन्याचे स्वतःचे मूल्य आणि मागणी-पुरवठ्याचा घटक असतो. सोन्याचे दर 1 लाख रुपयांच्या खाली जाऊ शकते.
3 बाजार सध्या एका विशिष्ट दिशेने वाटचाल करत आहे का? याचा सोन्याच्या दरावर काय परिणाम होते?
बाजार सध्या दिशाहीन आहे. याला आपण 'एकत्रीकरण टप्पा' म्हणतो. 2023, 2024 आणि 2025 मध्ये किमती सातत्याने वाढल्या आहेत. आता, मोठ्या तेजीसाठी किंवा घसरणीसाठी तयार होण्याकरिता बाजार एका मर्यादेत स्थिर होत आहे.
4 अनेक देश सोनं विकत आहेत, याचा सोन्याच्या दरावर काय परिणाम होणार?
रशिया आणि तुर्कस्तानसारखे देश सोन्याची विक्री करत आहेत. रशियाने आपल्या लष्करी गरजांसाठी अत्यंत कमी प्रमाणात सुमारे 8,000 किलो सोन्याची विक्री केली आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेत हे प्रमाण खूपच कमी आहे. काही देश विक्री करत असताना, चीनसारखे देश खरेदीही करत आहेत. ही विक्री अगदी अल्प कालावधीसाठी आहे.
5 मध्यपूर्वेतील युद्ध आणि ट्रम्प यांच्या वक्तव्यांचा भारतीय बाजारपेठेवर काय परिणाम होईल?
युद्धामुळे अनिश्चितता कायम राहील. मध्यवर्ती बँका लगेच व्याजदर कमी करणार नाहीत, ज्यामुळे सोन्यावर दबाव येईल. तथापि, दुसरीकडे, भू-राजकीय तणाव आणि महागाई देखील सोन्याला आधार देतील. याचा अर्थ असा की, किमती लक्षणीयरीत्या खाली येणार नाहीत, परंतु अस्थिर राहतील.
6 लग्नसराईचा हंगामात भारतात सोन्याच दर काय असेल?
दर सतत वाढत राहणार नाहीत. सध्या प्रत्यक्ष मागणी कमी आहे. केवळ दोन दिवसांत 500 डॉलर पर्यंतचा चढ-उतार दिसून आला आहे. बाजार एका मर्यादेतच राहील.लग्नसराईचा हंगामात भारतात सोन्याच दर काय असले याकडे देखील सर्वांचे लक्ष आहे.
7 ज्यांच्याकडे सोने आहे, त्यांनी ते आता विकावे की जवळ ठेवावे?
सोन्याचा गुंतवणुकीचा कालावधी 3 ते 5 वर्षांचा असेल, तर गुंतवणूक कायम ठेवण्याची शिफारस तज्ञ करतात. सोनं काही लोखंड नाही, ज्याला गंज लागेल. ते आपले मूल्य कायम टिकवून ठेवते आणि दीर्घकाळात नेहमीच नफा मिळवून देते.
8 सोन्याच्या किमती कधी खूप खाली घसरू शकतात का?
सोन्याच्या खाणकामाचा खर्च वाढत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे वाहतूक, मजुरी आणि खोदकामाचा खर्च वाढला आहे. जेव्हा कच्चा मालच महाग असतो, तेव्हा अंतिम सोनं स्वस्त कसं असू शकतं?
10 दागिने खरेदीदारांनी काय करावे?
दागिने खरेदीदारांनी भाव कमी होण्याची वाट पाहावी. भाव कमी झाल्यावर खरेदी करा. एकाच वेळी खूप सोनं खरेदी करू नका, तर ते हप्त्यांमध्ये खरेदी करा.
11 जानेवारीसारखी तेजी आपल्याला पुन्हा कधी पाहायला मिळेल?
जानेवारीमध्ये जे घडले ते 'FOMO' (संधी गमावण्याची भीती) मुळे होते. अशी तेजी कायम टिकत नाही. बाजार आता व्यावहारिक पद्धतीने काम करेल. तथापि, सोने परतावा देत आहे आणि पुढेही देत राहील.
12 सोने आणि चांदीचे पुढील लक्ष्य काय आहे?
एप्रिलमध्ये सोन्याचा भाव 1.48 लाख ते 1.55 लाख (सर्वात कमी) दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. जास्त अस्थिरतेमुळे ही श्रेणी थोडी विस्तृत आहे. जुलैनंतर एक मोठी तेजी सुरू होण्याची मला अपेक्षा आहे. दिवाळीपर्यंत सोन्याचा भाव 1.55 लाख ते 1.62 लाख (सर्वात जास्त) पर्यंत पोहोचू शकतो. दरम्यान, चांदीचा 1.93 लाख प्रति किलोग्रॅम हा खरेदीसाठी एक चांगला दर आहे. दिवाळीपर्यंत चांदीचा भाव 2.68 लाख प्रति किलोग्रॅमपर्यंत पोहोचू शकतो.
या 12 मुद्द्यांचा सखोल अभ्यास केला असता. सध्या सोन्याचा भाव 85,000 पर्यंत पोहोचणे हे एक दूरचे स्वप्न वाटते. अनुज गुप्ता यांच्या मते, जेव्हा बाजार घसरत असतो, तेव्हा खरेदीच्या संधी शोधणे शहाणपणाचे ठरते. लग्नासाठी खरेदी करणारे भावातील घसरणीची वाट पाहू शकतात, परंतु दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी 'होल्ड' (खरेदीची रक्कम कायम ठेवणे) करणे महत्त्वाचे आहे.