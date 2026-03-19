Explainer: सोन्याचा दर 30,000 रुपये प्रती तोळा होणार? सोन्याचे दर कमी होण्याची TOP 5 कारणे आणि तज्ञांचा अनपेक्षित अंदाज

Gold Price Down Explainer: इराण इस्त्रायल युद्धामुळे संपूर्ण जगात तणाव निर्माण झाला आहे. कच्च्या तेलासह, गॅस आणि इतर वस्तूच्या किंमत्या वाढल्या आहेत. एखूणच संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला याचा फटका बसत आहे. यामुळे सोनं चांदीच्या दरातही प्रचंड उलथापलाथ झाली आहे. अशातच सोन्याच्या दराबाबत तज्ञांनी अनपेक्षित अंदाज वर्तवला आहे. सोन्याचा दर 30,000 रुपये प्रती तोळा इतका होऊ शकतो असा हा दावा आहे. या अशक्य वाटणाऱ्या दाव्यामुळे खळबळ माजली आहे. हा दावा करताना जे विश्लेषण मांडण्यात आले आहे ते पाहता सोन्याचा दर खरचं 30,000 रुपये प्रती तोळा होऊ शकतो असा अंदाज बांधता येवू शकतो.
युद्ध स्थितीमुळे जगाच्या अर्थवस्थेवर मोठा दबाव निर्माण झाल्याचे चित्र पहायला मिळत आहे. सोनं हे नेहमीच गुंतवणुकीचा सुरक्षित आणि सर्वोत्तम पर्याय मानला जातो. यामुळे आर्थिक संकटाचे सावट असल्यास नेहमीच सोन्याची गुंतवणूक फायदेशीर ठरते. पण सध्याची युद्ध स्थिती पाहता यावेळी परिस्थिती थोडी वेगळी असू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, जर बॉण्डवरील परतावा (बॉन्ड यील्ड) आणि तेलाच्या किमती वाढत राहिल्या, तर सोन्यावर दबाव येऊ शकतो. सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचा भाव प्रति औंस सुमारे 5,000 डॉलर आहे, तर भारतात त्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम अंदाजे 1,61,390 रुपये आहे. मग प्रश्न असा आहे की, जर सोन्याचा भाव 4,200 डॉलरपर्यंत घसरला, तर भारतात त्याची किंमत काय असू शकते? याचे गणित मांडले असता निश्चितच भारतात सोन्याच्या दरात प्रचंड प्रमाणात घसरण होवू शकते. असे कयास काही तज्ञांनी मांडले आहेत.
युद्धाचा वाढता धोका, तेलाच्या वाढत्या किमती आणि अमेरिकन बॉण्डवरील वाढत्या परताव्याबद्दलच्या अपडेट समोर येत असतानाच एका तज्ञाने सोन्याची किंमत 4,200 डॉलरपर्यंत घसरू शकते असा अंदाज वर्तवला होता. सोन्याची जागतिक किंमत सध्या प्रति औंस सुमारे 5,000 डॉलर आहे. भारतात सोन्याचे दर प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1,61,390 रुपये आहे. पण जर आंतरराष्ट्रीय किंमत कमी झाली, तर त्याचा परिणाम भारतावरही होतो.
सोन्याची जागतिक किंमत डॉलरमध्ये ठरवली जाते. भारतात जेव्हा त्याचे रुपयांमध्ये रूपांतर केले जाते, तेव्हा डॉलर-रुपयाचा दर, कर आणि मागणी-पुरवठा हे घटक देखील विचारात घेतले जातात. जर सोन्याची किंमत सध्या सुमारे 5,000 डॉलर असेल आणि भारतातील किंमत 1,61,390 रुपये असेल, तर समजा किंमत 4,200 डॉलरपर्यंत कमी झाली. याचा अर्थ सोन्याच्या दरात अंदाजे थेट 16 टक्केची घसरण होऊ शकते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची किंमत सुमारे 16 'टक्के ने कमी झाल्या आणि बाकी सर्व गोष्टी साधारणपणे स्थिर राहिल्या, तर भारतातील किंमत अंदाजे तितक्याच प्रमाणात कमी होऊ शकते. तर, ढोबळमानाने सांगायचे झाल्यास, गणित काहीसे असे असेल समजून घेऊया. रुपयांच्या 16 टक्के ... 1,61,390 म्हणजे अंदाजे 28,800 रुपये, त्यामुळे भारतात सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे 1,35,000 ते 1,37,000 रुपये असू शकतो. सोन्याची जागतिक किंमत खरोखरच 4,200 डॉलरपर्यंत घसरली, तर भारतातील किंमतही याच पातळीवर येऊ शकते."
एका वृत्त संस्थेने इंटरनॅशनलने एका अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, जर अमेरिकेतील बॉण्डवरील परतावा (yields) वाढत राहिला, तर गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून बॉण्ड्समध्ये गुंतवू शकतात. आणखी एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे तेलाच्या किमती. जर मध्य-पूर्वेतील तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढल्या, तर महागाई आणि व्याजदर वाढू शकतात. अशा परिस्थितीत, सोने सुरक्षित गुंतवणूक होण्याऐवजी कधीकधी दबावाखाली येवून किंमती वाढू शकतात.
1 वाढता बॉण्ड परतावा
सोन्यावर दबाव येण्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे अमेरिकेतील बॉण्डवरील वाढता परतावा. जेव्हा अमेरिकेतील 10 -वर्षीय बॉण्डवरील परतावा वाढतो, तेव्हा गुंतवणूकदारांना बॉण्ड्सवर जास्त व्याज मिळते, तर सोन्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही. त्यामुळे, मोठे गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून बॉण्ड्समध्ये गुंतवतात. यामुळेच, परतावा जितका जास्त असतो, तितका सोन्यावर जास्त दबाव येतो.
2 वाढत्या तेलाच्या किमतीं
वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे व्याजदर वाढू शकतात. मध्य-पूर्वेतील वाढत्या तणावामुळे तेलाच्या किमती वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. जर तेलाच्या किमती वाढल्या, तर जगभरात महागाई वाढते. मध्यवर्ती बँका व्याजदर उच्च ठेवू शकतात. जर महागाई वाढली तर. जेव्हा व्याजदर जास्त राहतात, तेव्हा गुंतवणूकदार पुन्हा बॉण्ड्स आणि डॉलर्समध्ये गुंतवणूक करतात. यामुळे सोन्याची मागणी कमी होऊ शकते.
3 मजबूत डॉलरचा परिणाम
सोन्याचा व्यापार डॉलर्समध्ये होतो. जर डॉलर मजबूत झाला, तर इतर देशांतील गुंतवणूकदारांसाठी सोने अधिक महाग होते. यामुळे मागणी कमी होऊन किंमत खाली येऊ शकते.
4 युद्धाची दिशा
युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव सहसा वाढतात कारण लोक सुरक्षित गुंतवणुकीच्या शोधात असतात. पण जर बाजारात दीर्घकाळ चालणाऱ्या युद्धाची शक्यता वर्तवली गेली आणि आर्थिक दबाव वाढला, तर गुंतवणूकदार रोख रक्कम उभारण्यासाठी सोने विकू शकतात. याचा अर्थ असा की, भीतीचे वातावरण असताना सोन्याचे भाव वाढतात आणि कधीकधी त्याची विक्रीही होते.
5 शेअर बाजारात होणाऱ्या चढ उतार
शेअर बाजारात होणाऱ्या चढ उताराचा देखील सोन्याच्या दरावर परिणाम होतो. यामुळे सोन्याच भावही घसरू शकतात. कधीकधी, जेव्हा शेअर बाजार कोसळतो, तेव्हा मोठे फंड्स आपले नुकसान भरून काढण्यासाठी सोने विकतात. यामुळेही सोन्याचे भाव घसरू शकतात.
(Disclaimer - वरील माहिती सामान्य संदर्भांवरून तसेच तज्ञांच्या अंदाजावरुन घेण्यात आली आहे. 'झी २४ तास' याची खातरजमा करत नाही. )