Explainer: 56 वर्षात भारतात सोन्याचा दर 622 टक्क्यांनी वाढला; 184 रुपयांवरुन थेट 1 लाख 50,000 रुपये; इतिहासातील सर्वात मोठा गोल्ड बूम

1970 Gold Boom India : जगात युद्धस्थिती असल्यामुळे सोन्याच्या दरात प्रचंड उलथापालत होत आहे. मागील एका दशकात सोन्याचे दर तिप्पट वाढले. 2023 मध्ये सुमारे 63,000 प्रति 10 ग्रॅम असलेला भाव 2026 मध्ये 1.8 लाख प्रति 10 ग्रॅमपर्यंत वाढला. म्हणजेच जवळपास तिप्पट वाढ झाली आहे. इराण युद्ध सुरू झाल्यापासून, सोन्याच्या उच्चांकी दराची पातळी घसरली आहे. सोन्याचे दर सुमारे 20 टक्केंनी घसरले. सोन्याच्या इतिहासात एक काळ असा होता की सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली. 184 रुपयांवरुन थेट 1130 रुपये प्रति तोळा इतके सोनं झालं होते. सोन्याचे दर 24 टक्क्यांनी वाढले होते. 56 वर्षात भारतात सोन्याचा दर 622 टक्क्यांनी वाढला आहे. जगातील सर्वात मोठा गोल्ड बूम कोणत्या वर्षात आला होता? जाणून घेऊया.
मागील दशकात सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. 1970 चे दशक हे सोन्याच्या इतिहासातील सर्वात नाट्यमय काळ मानला जातो. याच दशकात सोन्याच्या दराने रॉकेत तेजी अनुभवली, ज्यामुळे गुंतवणुकीचे संपूर्ण जगच बदलून गेले. पण हा गोल्ड बूम अचानक झाला नाही. यात अनेक महत्त्वपूर्ण चढ-उतारही होते.
सुमारे एका दशकात सोन्याचा दर 35 डॉलरवरून 850 डॉलरपर्यंत वाढला, पण त्यानंतर अनेक वर्षे त्याच्या किमतीवर दबाव कायम राहिला. चला, सोन्याच्या या विक्रमी चढ-उतारांची संपूर्ण कहाणी खूपच रंजक आहे.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर, जगाची चलनप्रणाली ब्रेटन वूड्स प्रणालीवर आधारित होती. या प्रणालीअंतर्गत, अमेरिकन डॉलर थेट सोन्याशी जोडला गेला होता. एका औंस सोन्याची किंमत 35 डॉलर निश्चित करण्यात आली होती. पण 15ऑगस्ट 1971 रोजी, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी जाहीर केले की डॉलरचे सोन्यात रूपांतर यापुढे केले जाणार नाही. हा निर्णय 'निक्सन शॉक' म्हणून ओळखला जाऊ लागला. यामुळे ब्रेटन वूड्स प्रणाली प्रभावीपणे संपुष्टात आली आणि पहिल्यांदाच सोन्याची किंमत पूर्णपणे बाजारशक्तींद्वारे निश्चित केली जाऊ लागली. येथूनच सोन्याच्या खऱ्या तेजीच्या पर्वाची सुरुवात झाली.
1970 च्या दशकाच्या सुरुवातीला, सोन्याचा भाव प्रति औंस सुमारे 35 डॉलर होता. सुवर्णमानक कोसळल्यामुळे, गुंतवणूकदारांनी सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने खरेदी करण्यास सुरुवात केली. 1974 पर्यंत, सोन्याचा भाव प्रति औंस जवळपास 180 डॉलरपर्यंत पोहोचला होता. तथापि, यानंतर बाजारात पहिली मोठी घसरण झाली. 1976 पर्यंत सोन्याचा भाव सुमारे 100 डॉलरपर्यंत खाली आला होता.
यानंतर दुसरी, त्याहूनही अधिक तीव्र तेजी आली. 1978 नंतर, ही तेजी इतकी तीव्र होती की जानेवारी 1980 मध्ये सोन्याचा भाव जवळपास 850 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला. याचा अर्थ असा की, एका दशकापेक्षा थोड्याच काळात सोन्याच्या भावात जवळपास 24 पटींची वाढ झाली होती. आधुनिक इतिहासातील सर्वात मोठ्या कमोडिटी तेजींपैकी ही एक मानली जाते.
56 वर्षात भारतात सोन्याचा दर 622 टक्क्यांनी वाढला
जगातील गोल्ड बुमची आकडेवारी पाहिली असता 56 वर्षात भारतात सोन्याचा दर 622 टक्क्यांनी वाढला आहे. 1970 च्या दशकात भारतीय सोन्याच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली, ज्यात 24-कॅरेट सोन्याचा भाव 1970 मध्ये प्रति 10 ग्रॅम अंदाजे 184 वरून ते 1980 पर्यंत 1,330 च्या वर गेला. देशांतर्गत महागाई, चलनावरील दबाव आणि जागतिक तेल संकटांमुळे या काळात प्रचंड वाढ झाली, ज्यात 1975 मधील 540 वरून दशकाच्या अखेरीस 1,300 च्या वर गेलेली मोठी वाढ समाविष्ट आहे. 1970 पासून ते आता 2026 पर्यंतची सोन्याची दरवाढ पाहिली असता सोन्याचा दर 622 टक्क्यांनी वाढल्याचे दिसत आहे.
1970 च्या दशकात जागतिक अर्थव्यवस्था अनेक मोठ्या संकटांमधून जात होती. या परिस्थितीमुळे सोने गुंतवणूकदारांसाठी सुरक्षित पर्याय बनला. 1973 मध्ये, ओपेक देशांनी तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढवल्यामुळे 1973 चे तेल संकट उद्भवले. यामुळे जागतिक चलनवाढीला गती मिळाली आणि अनेक पाश्चात्य अर्थव्यवस्था चलनवाढ व मंद आर्थिक वाढीच्या काळात ढकलल्या गेल्या. 1979 मधील इराणी क्रांती आणि पश्चिम आशियातील तणावामुळे बाजारातील अनिश्चितताही वाढली. या घटनांमुळे गुंतवणूकदारांनी सोन्यामध्ये सुरक्षित गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली. अमेरिका आणि युरोपमधील महागाई दुहेरी अंकी पोहोचली. डॉलरवरील विश्वास कमी होऊ लागला आणि सोन्याकडे 'चलन संरक्षणा'चा एक प्रकार म्हणून पाहिले जाऊ लागले.
सोन्याच्या दराने मोठी झेप घेतल्यानंतर 1980 नंतर सोन्याची झळाळी कमी झाली. 1980 नंतर सोन्याचा दरात दीर्घकालीन घसरण सुरू झाली. त्या वेळी, अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक असलेल्या फेडरल रिझर्व्हचे अध्यक्ष पॉल व्होल्कर यांनी महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी व्याजदरात मोठी वाढ केली. काही काळासाठी अमेरिकेतील व्याजदर जवळपास 20 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले होते. वाढलेल्या व्याजदरांमुळे डॉलर मजबूत झाला आणि गुंतवणूकदारांनी सोन्यातून पैसे काढायला सुरुवात केली. परिणामी, सोन्याची किंमत सुमारे 300 ते 400 डॉलरच्या पातळीपर्यंत घसरले. ही घसरण 50 टक्के पेक्षा जास्त होती. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पुढील अनेक वर्षे ती याच पातळीवर राहिली.
1970 च्या दशकातील गोल्ड बूम हा गुंतवणूकदारांसाठी मोठा धडा आहे. आर्थिक संकट, महागाई आणि मौद्रिक विश्वासाच्या कमकुवतपणाच्या काळात सोन्याचे दर वाढू शकतात. मात्र, जेव्हा व्याजदर वाढतात आणि अर्थव्यवस्था मंदावते, तेव्हा सोन्याचे दर घसरु शकतात. आजही जेव्हा जागतिक आर्थिक अनिश्चितता वाढते, तेव्हा अनेक गुंतवणूकदारांना 1970 च्या दशकातील सोन्याच्या गोल्ड बूमचा उल्लेख केला जातो. इतिहास दाखवून देतो की, संकटाच्या काळात सोन्याच्या किमती झपाट्याने वाढू शकतात, पण त्याचा हा प्रवास नेहमीच सरळ नसतो. अचानक सोन्याचे दर घसरु शकतात.