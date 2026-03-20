Harish Rana Health Updates : व्हेंटिलेटर काढलं, नॉर्मल बेडवर शिफ्ट केलं... हरीश राणासोबतच डॉक्टरांची देखील अग्नीपरीक्षा

उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादचे रहिवासी असलेले 32 वर्षीय राणा यांना दिल्लीतील एम्समध्ये दाखल करण्यात आले आहे. 13 वर्षांपासून कोमामध्ये होते. आता त्यांना व्हेंटिलेटर आणि इतर जीवनरक्षक प्रणालींवरून काढून सामान्य बेडवर हलवण्यात आले आहे. त्यांची पाण्याची नळी नुकतीच काढण्यात आली असून, त्यांच्या अन्ननलिकेवर एक टोपी लावण्यात आली आहे. रुग्णालयाच्या सूत्रांनुसार, हरीश राणा यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, हरीश राणा यांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवणाऱ्या वैद्यकीय मंडळात आता 10 डॉक्टरांचा समावेश झाला आहे.
एम्सच्या एका शांत वॉर्डमध्ये, जीवन आणि मृत्यू यांच्यामध्ये असलेला हरीश राणा आहे. हरीश राणा आता अशा अवस्थेत आहेत, जिथे प्रत्येक निर्णय हा भावना, कायदा आणि वैद्यकीय मर्यादा यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार, डॉक्टरांचे एक पथक त्यांच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.
यंत्रांपासून सामान्य बेडपर्यंतचा हा प्रवास जितका वैद्यकीय आहे, तितकाच भावनिकही आहे, ज्यात जवळच उभ्या असलेल्या त्यांच्या आई-वडिलांच्या डोळ्यांत आशा, वेदना आणि स्वीकृती एकाच वेळी प्रतिबिंबित होत आहेत. रुग्णालयाच्या सूत्रांनुसार, हरीश राणा यांची प्रकृती सध्या स्थिर आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर, हरीश राणा यांच्या प्रकृतीवर देखरेख ठेवणाऱ्या वैद्यकीय मंडळात आता १० डॉक्टरांचा समावेश झाला आहे.
रुग्णालयाच्या सूत्रांनुसार, हरीश राणाची जीवनरक्षक प्रणाली टप्प्याटप्प्याने निष्क्रिय इच्छामरणाद्वारे काढली जात आहे. काही दिवसांपूर्वी त्याच्या पोटातील अन्ननलिका काढण्यात आली. तथापि, डॉक्टर अजूनही मेंदूला चालना देणारी औषधे देत आहेत. ही प्रक्रिया वैद्यकीय नियमांनुसार आणि तज्ञांच्या देखरेखीखाली पार पाडली जात आहे. हरीशची आई सतत त्याच्यासोबत असते, तर त्याचे वडील, भाऊ आणि बहीण वेळोवेळी भेटायला येतात. या काळात, डॉक्टर त्याच्या आरोग्यावर सतत लक्ष ठेवून आहेत.
दरम्यान, हरीश राणाच्या आई-वडिलांच्या एम्समधील (AIIMS) राहण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. आई-वडिलांना आणि हरीश राणाच्या भावाला दररोज समुपदेशन दिले जात आहे. हरीशची आई त्याच्यासोबत सतत असते, तर त्याचे वडील, भाऊ आणि बहीण अधूनमधून भेटायला येतात.
रुग्णालयातील माजी शमनकारी उपचार तज्ञ डॉ. सुषमा भटनागर यांच्या मते, शमनकारी उपचार मृत्यूला गती देत नाहीत, उलट वेदना आणि दुःख कमी करून नैसर्गिक मृत्यूला वाव देतात. रुग्णाच्या आरामावर आणि प्रतिष्ठेवर लक्ष केंद्रित केले जाते. हरीश राणा इच्छामरण उपचार पथकातील डॉक्टर हरीशच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
भारतातील पहिले निष्क्रिय इच्छामरण (पॅसिव्ह युथॅनेशिया) लागू करण्यासाठी डॉ. सीमा मिश्रा यांच्या नेतृत्वाखाली एक विशेष वैद्यकीय पथक तयार करण्यात आले आहे. डॉ. सीमा मिश्रा या भूलशास्त्र आणि शमनकारी औषधशास्त्र विभागाच्या प्राध्यापिका आणि विभागप्रमुख आहेत. या पथकामध्ये न्यूरोसर्जरी, ऑन्को-ॲनेस्थेशिया, शमनकारी औषधशास्त्र आणि मानसोपचार विभागातील डॉक्टरांचा समावेश आहे. हरीश राणा इच्छामरण उपचार पथकातील डॉक्टर हरीशच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
एम्सचे माजी संचालक आणि सीताराम भारतीय इन्स्टिट्यूटचे सल्लागार डॉ. एम. सी. मिश्रा म्हणाले की, अशा प्रकरणांमध्ये प्रत्येक पाऊल अत्यंत काळजीपूर्वक उचलले जाते. डॉक्टर रुग्णाच्या स्थितीचे मूल्यांकन करून न्यायालयाला अहवाल सादर करतात आणि त्यानुसार पुढील प्रक्रिया ठरवली जाते. हरीश राणाच्या इच्छामरणासाठीची डॉक्टरांची टीम हरीशच्या प्रकृतीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. हरीश राणाच्या बाबतीत, तो किती काळ श्वास घेत राहील हे सांगणे कठीण आहे. जर निष्क्रिय इच्छामरणाचा अवलंब केला गेला, तर पोषण थांबवल्यानंतरही १५ दिवस, एक महिना किंवा त्याहून अधिक काळ लागू शकतो.