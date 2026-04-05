Explainer: भारतात कच्च्या तेलाचे महाप्रचंड उत्पादन, वाळवंटात तेलाचे फवारे; जगात तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला असताना जॅकपॉट लागला

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • भारत
भारतातील सर्वात मोठ्या तेलक्षेत्रांमधून कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवण्यात आले आहे. सरकारी मालकीच्या ऑइल इंडिया लिमिटेड या कंपनीने कच्च्या तेलाच्या उत्पादनात लक्षणीय वाढ केली आहे. यामुळे भारताची मोठी चिंता मिटली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 5, 2026, 11:43 PM IST
Oil Production: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात युद्धाचा भडका उडाला आहे. युद्ध सुरु होवून एक महिना उलटून गेला आहे.  मध्य-पूर्वेतील या संघर्षाचा जागतिक ऊर्जा संकटावर गंभीर परिणाम झाला आहे. जगभरातील तेल आणि वायू पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. भारतालाही याचा फटका बसला आहे. अशातच भारतात कच्च्या तेलाचे महाप्रचंड उत्पादन सुरु झाले आहे. वाळवंटात तेलाचे फवारे निघत आहेत.  जगात तिसऱ्या महायुद्धाचा भडका उडाला असताना भारताला जॅकपॉट लागला  आहे. यामुळे भारताला तेल आयातीसाठी दुसऱ्या देशांवप अवलंबून रहावे लागणार आहे. भारतासाठी हा खूप मोठा दिलासा मानला जात आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका आणि इस्रायलसोबतच्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने होर्मुझची सामुद्रधुनी बंद केली आहे. जगातील सुमारे 20 टक्के तेल या जलमार्गातून जाते. इराणवरील निर्बंधांमुळे तेल आणि वायू पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. संपूर्ण जगाला फटका बसला आहे. इतर देशांप्रमाणे भारत देखील विविध देशांशी संपर्क साधून तेल मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. अशातच भारतात कच्च्या तेलाचे उत्पानदन वाढले आहे. 

सरकारी मालकीच्या ऑइल इंडिया लिमिटेडने कंपनीचे तेल उत्पादन वाढले

सरकारी मालकीच्या ऑइल इंडिया लिमिटेडने राजस्थानमधील थर वाळवंटातून कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढवून एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. कंपनीने जोधपूर सँडस्टोन फॉर्मेशनमधून आतापर्यंतचे सर्वाधिक उत्पादन करत मैलाचा दगड गाठला आहे. हे तेल उत्पादन भारताच्या देशांतर्गत ऊर्जा क्षमता मजबूत करण्याच्या प्रयत्नांतील अत्यंत महत्वाचा टप्पा मानला जात आहे. अमेरिका-इस्रायल-इराण युद्धाशी संबंधित वाढती अनिश्चितता आणि जागतिक तेल बाजारातील चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर ही बातमी दिलासादायक आहे.

दररोज 1,202 बॅलर तेल उत्पादन

ऑइल इंडिया लिमिटेडने तेल उत्पादन प्रतिदिन 1,202 बॅरलपर्यंत वाढवले ​​आहे. गेल्या वर्षीच्या प्रतिदिन 705 बॅरलच्या तुलनेत ही जवळपास 70 टक्क्यांची मोठी वाढ आहे. 2017 मध्ये उत्पादन सुरू झाल्यापासून या तेलक्षेत्रात सातत्याने वाढ होत आहे. याचा शोध मूळतः 1991 मध्ये लागला होता आणि ते 200.26 चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेले आहे. 52 विहिरींपैकी 33 सध्या कार्यरत असून, त्यामुळे उत्पादनात वाढ झाली आहे.

कच्चे तेल रिफायनरीपर्यंत कसे पोहोचते?

जैसलमेरमधील बागेवाला तेलक्षेत्रातून काढलेले कच्चे तेल टँकरद्वारे गुजरातच्या मेहसाणा येथील तेल आणि नैसर्गिक वायू महामंडळाच्या (ONGC) केंद्रांपर्यंत नेले जाते. तेथून ते पाइपलाइनद्वारे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या (IOCL) कोयाली रिफायनरीपर्यंत पोहोचवले जाते. यामुळे पुरवठा साखळी सुव्यवस्थित राहते.2025-26 या आर्थिक वर्षात उत्पादन मागील वर्षाच्या 32,787 टनांवरून वाढून 43,773 टन झाले. हे सातत्यपूर्ण वाढ दर्शवते.

आधुनिक तंत्रज्ञाचा वापर करुन उत्पादन वाढवले

या यशामागील मुख्य कारणांपैकी एक म्हणजे आधुनिक निष्कर्षण तंत्रज्ञानाचा अवलंब. ऑइल इंडियाने सायक्लिक स्टीम स्टिम्युलेशन (CSS) चा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला आहे. चक्रीय वाफ उत्तेजन हे उष्णतेने तेल पुनर्प्राप्ती वाढवणारे एक तंत्र आहे. या प्रदेशात आढळणाऱ्या उच्च-स्निग्धता (दाट) असलेल्या कच्च्या तेलासाठी हे विशेषतः प्रभावी आहे. "विशेषतः थर प्रदेशातील आव्हानात्मक भूवैज्ञानिक परिस्थिती लक्षात घेता, ही एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. यातून भारताच्या ऊर्जेची गरज भागवण्यासाठी अपारंपरिक संसाधनांची क्षमता अधोरेखित होते," असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले. कंपनीने 19 विहिरींमध्ये सीएसएस (CSS) ऑपरेशन्स राबवल्या, जी मागील वर्षाच्या तुलनेत अंदाजे 72 टक्केवाढ आहे. पूर्वी खोदलेल्या नऊ विहिरींच्या तुलनेत तेरा नवीन विहिरी खोदण्यात आल्या. या प्रयत्नांनी उच्च उत्पादन पातळी गाठण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे.
नवोन्मेषाने मार्ग खुला केला.

बिकानेर-नागौर उप-खोऱ्यात असलेले बाघेवाला तेलक्षेत्र हे भारतातील काही मोजक्या भूपृष्ठीय जड तेलाच्या साठ्यांपैकी एक आहे. या तेलाच्या उच्च स्निग्धतेमुळे, येथून कच्चे तेल काढणे विशेषतः गुंतागुंतीचे आहे, ज्यामुळे पारंपरिक पद्धती कुचकामी ठरतात. या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी, ऑइल इंडियाने फिशबोन ड्रिलिंग, बेअरफूट कंप्लीशन, इलेक्ट्रिक डाउनहोल हीटर्स आणि हायड्रॉलिक सकर रॉड पंप्स यांसारखी प्रगत तंत्रज्ञानं सादर केली आहेत. याव्यतिरिक्त, तेल पुनर्प्राप्तीची कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी डायल्यूएंट इंजेक्शन आणि आर्टिफिशियल लिफ्ट सिस्टीम यांसारख्या तंत्रज्ञानांची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. 

CSS चा यशस्वी वापर हा एक महत्त्वाचा टप्पा 

CSS तंत्रज्ञानाच्या यशस्वी वापरामुळे एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला गेला आहे. याची पहिली चाचणी 2018  मध्ये घेण्यात आली. यामुळे पूर्वी काढण्यास कठीण असलेल्या तेलसाठ्यांमधून मोठ्या प्रमाणावर तेल काढण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारताने औष्णिक वर्धित तेल पुनर्प्राप्तीसाठी नवीन मानके स्थापित केली आहेत. अशी आशा आहे की, या यशामुळे भारताचे आयात केलेल्या कच्च्या तेलावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होईल आणि त्याची दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल.

1991 पासून होतेय तेल उत्पादन 

भारत तेल आणि इतर इंधनांसाठी प्रामुख्याने इतर देशांवर अवलंबून आहे. तथापि, राजस्थानमध्येही काही प्रमाणात तेलाचे उत्पादन होते. बिकानेर-नागौर उप-खोऱ्यात असलेले बागेवाला तेलक्षेत्र, जे 1991 मध्ये शोधले गेले, भारतासाठी एक महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत आहे.भारत तेल आणि इतर इंधनांसाठी प्रामुख्याने इतर देशांवर अवलंबून आहे. तथापि, राजस्थानमध्येही काही प्रमाणात तेलाचे उत्पादन होते. बिकानेर-नागौर उप-खोऱ्यात असलेले बागेवाला तेलक्षेत्र, जे १९९१ मध्ये शोधले गेले, भारतासाठी एक महत्त्वाचा ऊर्जा स्रोत आहे.

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Explainer Huge production of crude oil in IndiaOil Production From Rajasthan Thar Desert IncreasesMajor Energy Successभारतात कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढलेऑइल इंडिया लिमिटेड

