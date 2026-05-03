English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Explainer: भारताने 40 देशांकडून तेल खरेदी करून शेजारी देशांना दिले, 150 देश भारताच्या भरोश्यावर!

Explainer: भारताने 40 देशांकडून तेल खरेदी करून शेजारी देशांना दिले, 150 देश भारताच्या भरोश्यावर!

युद्धामुळे जगात भीषण इंधन टंचाई आहे.  भारताने 40 देशांकडून तेल खरेदी करून शेजारी देशांना दिले आहेत.  150 देश भारताच्या भरोश्यावर आहेत. भारताने तेल पुरवठा थांबवला तर या देशांमनध्यये रस्त्यावर एकही वाहन धावणार नाही. 

वनिता कांबळे | Updated: May 3, 2026, 08:13 PM IST
Explainer: भारताने 40 देशांकडून तेल खरेदी करून शेजारी देशांना दिले, 150 देश भारताच्या भरोश्यावर!

India Crude Oil Supply : इराण विरुद्ध अमेरिका-इस्त्रायल युद्धामुळे जगभरात तेल आणि गॅसचा अभूतपूर्व तुटवडा निर्माण झाला आहे.  हे युद्ध थांबण्याची शक्यता नसल्याने परिस्थिती आणखी बिघडण्याची चिन्हे आहेत. जगातील 150 देश भारताच्या भरोश्यावर आहेत. भारताने 40 देशांकडून तेल खरेदी करून शेजारी देशांना दिले आहे. इराण युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत 'स्थिरता राखणारा' देश बनला आहे. भारताने तेल पुरवठा थांबवला तर या देशांमनध्यये रस्त्यावर एकही वाहन धावणार नाही. 

Add Zee News as a Preferred Source

इराण युद्धामुळे आखाती देशांकडून होणारा ऊर्जा पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. या संकटकाळात भारत आपल्या शेजारी देशांच्या पाठीशी उभा आहे. भारत श्रीलंका, भूतान, नेपाळ आणि बांगलादेश यांसारख्या शेजारी देशांना इंधन पुरवठा करत आहे. इराणमधील युद्ध तीव्र होत असल्याने ऊर्जा संकट अधिक गडद होत आहे. याचा परिणाम आशियावर होत आहे. कारण अनेक देश आखाती प्रदेश आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून होणाऱ्या पुरवठ्यावर अवलंबून आहेत. अशा परिस्थितीत, भारत ऊर्जा सुरक्षेचा एक मजबूत आधारस्तंभ ठरला आहे.

भारत हा जगातील चौथा सर्वात मोठा पेट्रोलियम उत्पादनांचा शुद्धीकरण करणारा आणि पाचवा सर्वात मोठा निर्यातदार देश आहे.  भारत स्वतःची मागणीच पूर्ण करत नाही, तर आपल्या शेजारी देशांनाही मदत करतो. श्रीलंकेचे राष्ट्रपती अनुरा कुमार दिसानायके यांनी तेल पुरवठ्याच्या मदतीसाठी भारताचे आभार मानले आहेत. भारताने अलीकडेच कोलंबोला अंदाजे 38,000 मेट्रिक टन इंधनाचा पुरवठा केला आहे. भारत भूतान आणि नेपाळलाही अविरतपणे इंधन पाठवत आहे, जे देश भारतावर पूर्णपणे अवलंबून आहेत. याशिवाय, भारताने एप्रिलपर्यंत बांग्लादेशला सुमारे 40,000 मेट्रिक टन अतिरिक्त डिझेल पाठवले आहे. 

होर्मुझच्या सामुद्रधुनीशी संबंधित सुरुवातीचे अडथळे मोठ्या प्रमाणात दूर होत आहेत. भारताच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने म्हटले आहे की, दिल्लीने आपल्या पुरवठा साखळीची पुनर्रचना केली असून आता 40 हून अधिक देशांकडून कच्चे तेल खरेदी करण्यात आली. भारताची सुमारे 70 टक्के कच्च्या तेलाची आयात आता होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाहेरील मार्गांनी होते, ज्यामुळे धोका कमी होतो.

भारत शुद्ध पेट्रोलियमचा निव्वळ निर्यातदार देश असून, 150 हून अधिक देशांना इंधनाचा पुरवठा करतो. हे 'शेजारी प्रथम' धोरणाशी सुसंगत आहे, ज्याची या संकटाच्या काळात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत आहे. इंधनासाठी भारतावर पूर्णपणे अवलंबून असलेल्या नेपाळ आणि भूतानला पुरवठ्यात कोणताही व्यत्यय आलेला नाही. भूतानच्या उद्योग, वाणिज्य आणि रोजगार मंत्रालयाने याबबत माहिती दिली. नेपाळ ऑइल कॉर्पोरेशनचे प्रवक्ते मनोज कुमार ठाकूर यांनीही पुष्टी केली की, देशांतर्गत मागणीनुसार भारतातून होणारा पुरवठा सामान्य आहे.

श्रीलंकेत, भारताने पाठवलेल्या 38,000 मेट्रिक टन इंधनाने तात्काळ तुटवड्यापैकी सुमारे 45 टक्के भाग पूर्ण केला. भारतामुळेच श्रीलंकेत इंधन टंचाई नियंत्रणात आळी आहे. पाकिस्तान आपल्या तेलापैकी सुमारे 83 टक्के तेल आखाती देशांकडून मिळवतो, तर बांगलादेश सुमारे 80 टक्क्यांसाठी आणि श्रीलंका 65 टक्क्यांसाठी त्यांच्यावर अवलंबून आहे. तथापि, भारताची परिस्थिती अधिक संतुलित आहे. भारत 54 टक्के तेल आखाती देशांकडून, 34  टक्के इतर स्रोतांमधून आणि सुमारे 12 टक्के देशांतर्गत उत्पादनातून मिळते.

नेपाळ आणि भूतान हे देश इंधनासाठी पूर्णपणे भारतावर अवलंबून आहेत. ही दरी एक मोठी कमजोरी अधोरेखित करते. दक्षिण आशियाचा बहुतांश भाग होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील नाकेबंदीमुळे अडचणीत सपाडला आहे.  भारताची वैविध्यपूर्ण खरेदी आणि शुद्धीकरण क्षमता यामुळे भारत देशांतर्गत गरज भागवून इतर देशांना देखील मदत करत आहे.  पेट्रोलियम मंत्रालयाने सांगितले की कच्च्या तेलाची आयात स्थिर आहे. जगभरातील 41 स्रोतांकडून पश्चिम गोलार्धातील देशांसह तेल आयात करत आहे. यामुळे भारताने तेल संकटावर यशस्वीपणे मात केली आहे. भारतातील तेल शुद्धीकरण केंद्र 100 टक्के पेक्षा जास्त क्षमतेने कार्यरत आहेत.  तेल कंपन्यांनी पुढील 60 दिवसांसाठी कच्च्या तेलाचा साठा सुरक्षित केला आहे. पुरवठ्याची कोणतीही कमतरता नाही, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India Crude Oil SupplyIndia buys oil from 40 countries150 countries rely on India Crude Oilभारत तेल पुरवठाश्रीलंका

इतर बातम्या

Astrology : सोमवार 4 मे रोजी बुध आणि शुक्र तयार करणार चालीस...

भविष्य