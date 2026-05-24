/Explainer: लोकसंख्या घटतेय अन् वृद्धांच्या संख्येत वेगाने वाढ; भारताची जपानसारखी अवस्था?

India Population: भारतातील जन्मदर सातत्याने कमी होत असून वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
India Population: भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश असला, तरी पुढील काही दशकांत देशासमोर वेगळंच संकट उभं राहू शकतं. देशातील जन्मदर सातत्याने कमी होत असून वृद्धांची संख्या झपाट्याने वाढताना दिसत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हीच परिस्थिती काही वर्षांपूर्वी जपानमध्ये निर्माण झाली होती. आता भारतातही त्याची चिन्हं दिसू लागली आहेत. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
देशातील एकूण प्रजनन दर (TFR) आता 2.1 या आवश्यक पातळीखाली घसरून 1.9 वर पोहोचलाय. साध्या भाषेत सांगायचं तर, लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी प्रत्येक महिलेमागे किमान 2.1 मुलं आवश्यक मानली जातात. मात्र भारतात हा दर आता त्यापेक्षा कमी झाला आहे. दिल्लीसारख्या काही भागांत हा दर फक्त 1.2 इतका नोंदवला गेला आहे. बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान यांसारखी काही राज्ये अजूनही उच्च जन्मदर टिकवून आहेत.
जपानमध्ये अनेक वर्षांपासून जन्मदर घटत गेला आणि वृद्धांची संख्या प्रचंड वाढली. परिणामी काम करणाऱ्या तरुणांची संख्या कमी झाली, उद्योगांमध्ये मनुष्यबळाची कमतरता निर्माण झाली आणि सरकारवर पेन्शन व आरोग्य खर्चाचा मोठा ताण आला. तज्ज्ञ सांगतात की, भारतातही जर अशीच स्थिती निर्माण झाली तर आर्थिक विकासाचा वेग कमी होऊ शकतो.
देशातील आयुर्मान वाढत असल्याने ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. पंजाबसारख्या राज्यांमध्ये वृद्ध लोकसंख्येचं प्रमाण राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त झालं आहे. अनेक राज्यांमध्ये लहान मुलांचं प्रमाण घटत चाललं असून भविष्यात कामगार वर्ग कमी होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, महिलांचं वाढतं शिक्षण, उशिरा होणारी लग्नं, करिअरला दिलं जाणारं प्राधान्य आणि मुलांच्या संगोपनाचा वाढलेला खर्च यामुळे अनेक कुटुंबं कमी मुलांना पसंती देत आहेत. शहरांमध्ये घरांचे दर, शिक्षणाचा खर्च आणि जीवनशैलीतील बदल यामुळे दोन मुलांऐवजी एक मूल किंवा मूल नको अशी मानसिकता वाढताना दिसते.
काही राज्य सरकारांनी आता जास्त मुलांना प्रोत्साहन देण्यास सुरुवात केली आहे. आंध्र प्रदेश आणि सिक्कीमसारख्या राज्यांनी तिसऱ्या-चौथ्या मुलासाठी आर्थिक प्रोत्साहन, दीर्घ मातृत्व रजा आणि इतर सुविधा जाहीर करण्याची तयारी दाखवली आहे. पूर्वी लोकसंख्या नियंत्रणावर भर देणाऱ्या सरकारांकडून आता उलट संदेश दिला जात असल्याचं चित्र दिसत आहे.
भारताकडे सध्या मोठ्या प्रमाणावर तरुण लोकसंख्या आहे. पुढील काही दशकांत काम करणाऱ्या वयोगटातील नागरिकांची संख्या भारताची सर्वात मोठी ताकद ठरू शकते. मात्र त्यासाठी रोजगारनिर्मिती, कौशल्य विकास, आरोग्य सुविधा आणि आर्थिक स्थैर्य यावर मोठ्या प्रमाणावर काम करावं लागणार आहे. योग्य नियोजन न झाल्यास ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’चं रूपांतर ओझ्यात होऊ शकतं.
लोकसंख्या वाढ कमी होणं हे नेहमीच वाईट नसतं. पण जन्मदर झपाट्याने घसरला आणि वृद्धांची संख्या वाढली तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. जपान, दक्षिण कोरिया आणि चीन यांना आज ज्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, त्याच दिशेने भारत जाऊ नये यासाठी आतापासूनच दीर्घकालीन धोरणांची गरज असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे. रोजगार, कुटुंबव्यवस्था, महिला सहभाग आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समतोल राखणं भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचं ठरणार आहे.