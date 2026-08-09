Explainer: भारताने डायरेक्ट नकाशात दाखवली 'ती' 27 ठिकाणे; चीनचा भयानक प्लान हाणून पाडला!

अरुणाचल प्रदेश : चीनचा भयानक प्लान भारत सरकारने हाणून पाडला आहे. भारताने अरुणाचल प्रदेशबाबत आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. चीनने सीमेवरील अनेक ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या प्रयत्न केला. भारतीय सर्वेक्षण विभागाने राज्यातील 27 ठिकाणांची नावे आणि ओळख आपल्या अद्ययावत नकाशात प्रमाणित केली आहे. यामध्ये चार महत्त्वाच्या पर्वतीय खिंडी, एक उंचावरील हिमनदी सरोवर आणि एका स्मारकाचा समावेश आहे.
केंद्र सरकारच्या धोरणाचा एक भाग म्हणून, भारतीय सर्वेक्षण विभागाने अरुणाचल प्रदेशातील 27 ठिकाणांची नावे आणि ओळख अधिकृत नकाशात अपडेट केली आहेत . या भागाच्या सीमेबाबतचा संभ्रम दूर करण्यासाठी भारत सरकराने तातडीने नवा नकाश प्रसिद्ध केला आहे. मॅकमोहन रेषेच्या या बाजूच्या ठिकाणांची नावे बदलण्याच्या प्रयत्न चीन वीारंवार करत आहे. यामुळे चीनच्या कुरापती थाबंवण्यासाठी भारत सरकारने 27 प्रदेश भारताच्या नकाशात दाखवले आहेत.
अरुणाचल प्रदेश सरकारशी सल्लामसलत केल्यानंतर केंद्रीय गृह मंत्रालयाने ही नावे निश्चित केली आहेत. "भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या नकाशावर त्यांना औपचारिकपणे मान्यता देण्याचा उद्देश त्यांची अचूक ओळख पटवणे आणि त्यांच्याबद्दल लोकांमध्ये अधिक जागरूकता निर्माण करणे असल्याचे भारत सरकारने जाहीर केले.
नकाशावर ओळखलेल्या 27 स्थळांपैकी एक स्मारक आहे. उर्वरित तीन स्थळे—लाँगजू, माजा आणि बिस्सा—ही अप्पर सुबानसिरी जिल्ह्यातील सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची सीमावर्ती गावे आहेत. या जिल्ह्यात मॅकमोहन रेषेवरील जो ला, रिझा ला आणि पुकुर ला या तीन खिंडीसुद्धा आहेत. तवांग जिल्ह्यात थाग ला खिंड देखील आहे, जी 1962 च्या लढाईतील एक सीमा ओलांडण्याचे ठिकाण होते.
"ही ठिकाणे भारतीय लष्कराच्या नकाशांवर आधीपासूनच चिन्हांकित आहेत, अगदी 1962 सालापासूनच्या नकाशांवरही. भारतीय सर्वेक्षण विभागाच्या नकाशावर त्यांची ओळख पटवणे हे चीनला दिलेले एक सडेतोड उत्तर आहे." यापैकी अनेक नामनिर्देशित ठिकाणांचे भारत-चीन संघर्षाशी घनिष्ठ संबंध आहेत. लोंगजू हे सीमावादातील सुरुवातीच्या संघर्षस्थळांपैकी एक होते. 1959 मध्ये चिनी सैन्याने त्यावर ताबा मिळवला होता. थाग ला येथून नामका चू खोऱ्याचे दृश्य दिसते, जिथे चिनी सैन्याने मॅकमोहन रेषा ओलांडल्यानंतर 1962 चा संघर्ष सुरू झाला होता.
तवांगमधील जसवंत गढ हे 1962२ च्या युद्धातील सर्वात प्रसिद्ध वीरांपैकी एक असलेल्या रायफलमन जसवंत सिंग रावत यांच्या स्मरणार्थ बांधण्यात आले आहे. अप्पर सुबनसिरी येथील शेर-ए-थापा स्मारक हे हवालदार शेर थापा यांच्या सन्मानार्थ उभारण्यात आले आहे. ज्यांनी 1962 मध्ये रिओ ब्रिजवर चिनी सैन्याशी शौर्याने लढा दिला.
भारताच्या नकाशात 'शंभो सरोवर' देखील दाखवण्यात आले आबहे. हिमनदी सरोवर आहे. उर्वरित भागात अंजाव जिल्ह्यातील बारा कुंदन, छोटा कुंदन आणि धन बारी यांचा समावेश आहे. चांगलांगमधील प्रीतनगर, बुद्धमंदिर, जयरामपूर, टेरीटनगर आणि रामनगर; सागर, पद्मा, ज्योतीनगर आणि बैसाखी पश्चिम कामेंग. अप्पर सुबनसिरीमध्ये छोटा रोपुक आणि बारा रोपुक तसेच लोहितमधील शिवाजी नगर, सुनपुरा आणि कमलांग नगर यांचाही समावेश आहे.
एप्रिल 2026 मध्ये, चीनने अरुणाचल प्रदेशातील 23 भागांना चिनी नावे जाहीर केली. बीजिंगमध्ये 'दक्षिण तिबेट' नावाने हा प्रांताची माहिती देण्यात आली. यानंतर, परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, या 'काल्पनिक नावांनी' अरुणाचल प्रदेश 'भारताचा अविभाज्य भाग होता, आहे आणि नेहमीच राहील' हे सत्य बदलणार नाही. चीनने वेळोवेळी अशाच प्रकारे नावे बदलण्याच्या कारवाया केल्या आहेत. मॅकमोहन रेषा पूर्व क्षेत्रात भारत आणि चीन यांच्यातील सीमा निश्चित करते आणि अरुणाचल प्रदेशला तिबेटपासून वेगळे करते.