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Explainer: भारताने डायरेक्ट नकाशात दाखवली 'ती' 27 ठिकाणे; चीनचा भयानक प्लान हाणून पाडला!

भारताने चीनच्या कुरघोडी रोखण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले.  अरुणाचल प्रदेशबाबत आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. चीनच्या नावे बदलण्याच्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर भरात सरकराने नवीन 27 नावांचा नकाशा प्रसिद्ध केला आहे.  

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 09, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 05:37 PM IST
Explainer: भारताने डायरेक्ट नकाशात दाखवली 'ती' 27 ठिकाणे; चीनचा भयानक प्लान हाणून पाडला!

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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Explainer: भारताने डायरेक्ट नकाशात दाखवली 'ती' 27 ठिकाणे; चीनचा भयानक प्लान हाणून पाडला!
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