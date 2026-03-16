English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
Explainer: भारत बांगलादेशला आणखी 45,000 टन डिझेल पाठवणार? जगात तेल टंचाई असताना एप्रिल पर्यंत बांगलादेशचा वर्षभराचा साठा पूर्ण होणार?

भारत-बांगलादेश करारांतर्गत, पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेल बांगलादेशला पाठवण्यात आले. यानंतर आता आणखी 45,000 टन डिझेल बांगलादेशला पाठवले जाणार आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 16, 2026, 12:18 AM IST
India  Crude Oil Supply to Bangladesh :  अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा वणवा पेटला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे जागतिक तेल पुरवठा विस्कळीत झाला आहे, ज्यामुळे बांगलादेशात पेट्रोल आणि डिझेलची कमतरता वाढत आहे. अशातच भारत बांगलादेशच्या मदतीसाठी धावून आला आहे. संपूर्ण जगात तेल संकट असताना भारताने बांगलादेशला पाठवले 5,000 टन डिझेल पाठवले आहे.  भारत बांगलादेशला आणखी 45,000 टन डिझेल पाठवणार आहे. जगात तेल टंचाई असताना एप्रिल पर्यंत बांगलादेशचा वर्षभराचा साठा पूर्ण होणार आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

बांगलादेश मोठ्या प्रमाणात डिझेल आयात करते. जगात भीषण तेल टंचाई निर्माण झाल्याने बांगलादेशने भारतातून अतिरिक्त डिझेल आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारत बांगलादेशला आणखी 45,000 टन डिझेल पाठवणार आहे. 5,000 टनांची पहिली शिपमेंट आधीच पोहोचली आहे, तर पुढील शिपमेंट 18 किंवा 19 मार्चला पोहचण्याची अपेक्षा आहे.
बांगलादेश पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (बीपीसी) चे महाव्यवस्थापक (ऑपरेशन्स) मोहम्मद मुर्शिद हुसेन आझाद यांनी भारतातून आयात होणाऱ्या डिझेल पुरवठ्याची माहिती दिली. अतिरिक्त 40,000 टन डिझेल आयात करण्याचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. लेटर ऑफ क्रेडिट (एलसी) आणि इतर औपचारिकता पूर्ण झाल्यानंतर ही शिपमेंट एप्रिलपर्यंत पोहोचेल.

बांगलादेशातील सत्तापालटानंतर पुरवठा थांबला 

भारत आणि बांगलादेश दरम्यान डिझेलचा पुरवठा सुलभ करण्यासाठी मार्च 2023 मध्ये भारत-बांगलादेश मैत्री पाईपलाईन (IBFP) चे उद्घाटन करण्यात आले. तत्कालीन पंतप्रधान शेख हसीना आणि भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे आभासी उद्घाटन केले. पूर्वी, डिझेलचा पुरवठा रेल्वे वॅगनद्वारे केला जात असे, ही एक महागडी आणि वेळखाऊ प्रक्रिया होती. तथापि, गेल्या वर्षी बांगलादेशात झालेल्या राजकीय संक्रमणामुळे, ज्यामुळे मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम सरकार स्थापन झाले, त्यामुळे या पाइपलाइनद्वारे पुरवठा थांबला.

सत्तापालट झाल्यानंतर बांगलादेशमधील परिस्थिती बदलली

बांगलादेशमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या निवडणुकांनंतर, पंतप्रधान तारिक रहमान यांच्या सरकारने सत्ता हाती घेतल्यानंतर, भारतासोबत ऊर्जा सहकार्य पुन्हा एकदा रुळावर आले आहे. गेल्या काही दिवसांत, भारताच्या सरकारी मालकीच्या नुमालीगड रिफायनरी लिमिटेड (NRL) मधून थेट बांगलादेशातील पार्वतीपूर डेपोमध्ये पाठवण्यात येणाऱ्या पाइपलाइनद्वारे 5,000 टन डिझेल पाठवण्यात आले.  

पश्चिम आशियातील तणावामुळे तेलाचा तुटवडा वाढला 

इस्रायल-इराण युद्धामुळे बांगलादेशमध्ये इंधनाचा तुटवडा निर्माण होण्याची भीती निर्माण झाली होती.  पश्चिम आशियातील सुरू असलेल्या तणावामुळे परिस्थिती आणखी बिघडली आहे. बांगलादेशमध्ये पेट्रोल पंपांवर मोठी गर्दी झाली. परिस्थिती हाताळण्यासाठी सरकारने तेल विक्रीवर नियंत्रण आणले. भारतातून पुरवठा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर, सरकारने ही बंदी उठवली आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की आता देशात पुरेसा साठा उपलब्ध आहे आणि घाबरून जाण्याची गरज नाही.

ईदच्या सुट्ट्यांसाठी निर्णय घेतला

ईद हा बांगलादेशातील सर्वात मोठा सण आहे. या काळात लाखो लोक शहरांमधून त्यांच्या गावी प्रवास करतात. वाहतूक सुरळीत व्हावी आणि सामान्य लोकांना प्रवासात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी सरकारने तेलाचे रेशनिंग बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. डिझेलची उपलब्धता वाढल्याने बसेस आणि इतर वाहनांना इंधन उपलब्ध करणे सोपे होईल.

भारत-बांगलादेश मैत्री पाईपलाईन 

भारत-बांगलादेश मैत्री पाईपलाईन ही सुमारे 131.5 किलोमीटर लांब आहे.  5 किमी पाईपलाईन भारतात आहे तर, उर्वरीत 126.5  किमी बांगलादेशात आहे. या  पाइपलाइनद्वारे दरवर्षी 10 लाख मेट्रिक टन डिझेलची वाहतूक करता येते. यामुळे वाहतूक खर्च कमी होतो आणि कार्बन फूटप्रिंट देखील कमी होतो.

About the Author

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
India Crude Oil Supply to Bangladeshdiesel to BangladeshBangladesh's one-year reserves will be completedshortage of oil in the worldबांगलादेश

