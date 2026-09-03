/Explainer : भारतीय हवाई दलाचे वीरचक्र विजेते पायलट खासगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार; कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी का घेतला मोठा निर्णय?

कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान : भारतीय हवाई दलाचे (IAF) वीरचक्र विजेते ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी अचानक एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे ते पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान हे आता एका खाजगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार आहेत. लढाऊ विमाने उडवणारे कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान हे आता प्रवासी विमान उडवणार आहेत.
कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान हे बालाकोट हवाई हल्ल्यात त्यांनी केलेल्या धाडसी कामगिरीमुळे चर्चेत आले. हवाई लढाईत त्यांनी पाकिस्तानी एफ-16 लढाऊ विमान पाडले. ते देशाचे हे शूर वैमानिक आहेत. कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान हे भारतीय हवाई दलातून निवृत्त झाले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, आपली सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांनी संरक्षण मंत्रालयाकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) मिळवले आहे. आता ते 'फ्लाय91' या प्रादेशिक एअरलाइनसोबत काम करणार आहेत. या माध्यमातून त्यांनी व्यावसायिक विमान वाहतूक क्षेत्रात प्रवेश केला आहे.
कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी खाजगी विमान कंपनीसोबत काम करण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर सर्वांना एकच प्रश्न पडसा आहे. लष्करी लढाऊ विमानाचा वैमानिक खाजगी प्रवासी विमान उडवू शकतो का? यासाठी कायदेशीर आवश्यकता काय आहेत, आणि लष्करी वैमानिक नागरी विमान कंपनीचा भाग कसा बनतो? असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
27 फेब्रुवारी 2019 रोजी झालेली ऐतिहासिक हवाई लढाई लष्करी हवाई दलाच्या इतिहासातील मोठी लढाई मानली जाते. 14 फेब्रुवारी 2019 रोजी जम्मू आणि काश्मीरमधील पुलवामा येथे झालेल्या आत्मघाती दहशतवादी हल्ल्यात सीआरपीएफचे 40 जवान शहीद झाले होते. याला प्रत्युत्तर म्हणून, भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानमधील बालाकोट येथील दहशतवादी तळांवर मिराज 2000 विमानांचा वापर करून हवाई हल्ला केला.
दुसऱ्याच दिवशी, जेव्हा पाकिस्तानी हवाई दलाने भारतीय हवाई हद्दीत घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा तत्कालीन विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांनी आपल्या मिग-21 बायसन लढाऊ विमानाने त्यांचा सामना केला. वयाच्या 35 व्या वर्षी, अभिनंदन यांनी अदम्य धैर्य दाखवत आपल्या जुन्या पिढीच्या मिग-21 विमानाने एक आधुनिक अमेरिकन एफ-16 लढाऊ विमान पाडले.
या मोहिमेदरम्यान, त्यांच्या विमानाला क्षेपणास्त्राचा फटका बसला आणि त्यांना विमानातून बाहेर पडावे लागले. त्यांनी नियंत्रण रेषेच्या (LoC) पलीकडे विमान उतरवले, जिथे पाकिस्तानी सैन्याने त्यांना ताब्यात घेतले. भारताच्या तीव्र राजनैतिक आणि लष्करी दबावानंतर, पाकिस्तानला सुमारे 60 तासांनंतर, 1 मार्च 2019 रोजी, त्यांना पूर्ण सन्मानाने भारताकडे परत सोपवण्यास भाग पाडले. भारत सरकारने त्यांच्या शौर्याबद्दल त्यांना देशाचा तिसरा सर्वोच्च युद्धकालीन शौर्य पुरस्कार, वीर चक्र देऊन त्यांना सन्मानित केले.
भारतीय हवाई दल किंवा तिन्हीपैकी कोणत्याही सेवेतील कोणताही पात्र पायलट, सेवा पूर्ण झाल्यावर किंवा सेवानिवृत्त झाल्यावर नागरी विमान कंपन्यांमध्ये जसे की इंडिगो, एअर इंडिया, फ्लाय 91, स्पाईसजेट इत्यादी पायलट म्हणून काम करु शकतात. खरं तर, नागरी विमान वाहतूक उद्योगात माजी लष्करी वैमानिकांना मोठी मागणी आहे. हवाई दलाच्या वैमानिकांकडे आव्हानात्मक परिस्थितीत हजारो तासांचा उड्डाणाचा अनुभव, शिस्त आणि उच्चस्तरीय प्रशिक्षण असते, ज्यामुळे ते व्यावसायिक विमान कंपन्यांची पहिली पसंती ठरतात.
लष्करी वैमानिक अधिक कुशल असले तरी, हवाई दलातून बाहेर पडल्यानंतर ते लगेच प्रवासी विमाने उडवू शकत नाहीत. यासाठी भारताच्या नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) ठरवून दिलेल्या एका अत्यंत कठोर आणि टप्प्याटप्प्याच्या प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक असते.
कोणताही अधिकारी कर्तव्यावर असताना खाजगी किंवा व्यावसायिक संस्थेसाठी काम करू शकत नाही. वैमानिक दोन प्रकारे हवाई दल सोडू शकतात. पहिले म्हणजे शॉर्ट सर्व्हिस कमिशन. 10 ते 14 वर्षांचा विहित सेवा कालावधी पूर्ण केल्यानंतर पालयट निवृत्त होतात. स्थायी कमिशन अर्थात मुदतपूर्व सेवानिवृत्ती (पीएमआर) किंवा निवृत्तीवेतनपात्र सेवा साधारणपणे 20 वर्षे पूर्ण केल्यानंतर. यासोबत हवाई दल मुख्यालय आणि संरक्षण मंत्रालयाकडून कायदेशीररित्या अनिवार्य असलेले अधिकृत 'ना हरकत प्रमाणपत्र' (एनओसी) सादर करावे लागते.
लष्करी वैमानिकाचा परवाना नागरी विमान कंपन्यांसाठी थेट वैध नसतो. यासाठी डीजीसीएच्या (DGCA) कठोर नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. हवाई दलातील उड्डाणाचे तास डीजीसीए (DGCA) द्वारे सत्यापित आणि प्रमाणित केले जातात.
वैमानिकांना नागरी विमान वाहतूक नियम, हवाई नियम आणि विमानचालन हवामानशास्त्र यांसारख्या तांत्रिक परीक्षा उत्तीर्ण कराव्या लागतात . लष्करी वैद्यकीय मानकांव्यतिरिक्त, नागरी विमानचालन वर्ग 1 वैद्यकीय चाचणी डीजीसीए (DGCA) मान्यताप्राप्त वैद्यकीय केंद्रांमधून उत्तीर्ण करणे आवश्यक आहे.
लढाऊ विमान आणि व्यावसायिक प्रवासी विमान उडवण्याची प्रक्रिया बरीच वेगळी असते, त्यामुळे विमानाच्या प्रकारानुसार प्रशिक्षण बदलते.
लढाऊ आणि हेलिकॉप्टर वैमानिकांना प्रवासी जेट्स जसे की एअरबस ए320, बोईंग 737, किंवा एटीआर उडवण्यासाठी विशेष 'टाइप रेटिंग सिम्युलेटर प्रशिक्षण' पूर्ण करावे लागते. हवाई दलात सी-17 ग्लोबमास्टर, सी-130 जे सुपर हरक्यूलिस किंवा एएन-32 सारखी मोठी मालवाहू विमाने चालवणाऱ्या वैमानिकांना प्रवासी विमान कंपन्यांच्या बहु-इंजिन व्यावसायिक विमानांशी जुळवून घ्यायला तुलनेने कमी वेळ लागतो.
ग्रुप कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांचे नागरी हवाई वाहतुकीतील पदार्पण हे भारतीय नागरी हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांच्या अफाट अनुभवाचा आणि धैर्याचा आता देशातील प्रवासी विमान कंपन्यांना फायदा होईल. कडक लष्करी नियम, डीजीसीएच्या तांत्रिक प्रक्रिया आणि विशेष सिम्युलेटर प्रशिक्षण पूर्ण करून, एक लढाऊ वैमानिक व्यावसायिक हवाई वाहतुकीत सहजपणे पदार्पण करू शकतो.