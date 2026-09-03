Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /भारत
  • /Explainer : भारतीय हवाई दलाचे वीरचक्र विजेते पायलट खासगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार; कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी का घेतला मोठा निर्णय?

Explainer : भारतीय हवाई दलाचे वीरचक्र विजेते पायलट खासगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार; कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी का घेतला मोठा निर्णय?

भारतीय हवाई दलाचे वीरचक्र विजेते पायलट कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान हे खासगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार आहेत. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 03, 2026, 11:18 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 11:18 PM IST
Explainer : भारतीय हवाई दलाचे वीरचक्र विजेते पायलट खासगी एअरलाइन कंपनीत काम करणार; कॅप्टन अभिनंदन वर्धमान यांनी का घेतला मोठा निर्णय?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
आशिया कप 2026 टीम इंडियाचा सलग दुसरा मोठा विजय, हाँगकाँग चायनाला 137 धावांनी केलं पराभूत
2
3
4
5