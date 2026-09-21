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Explainer: भारत सरकारचा UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय; Apple कंपनीची QR कोडशिवाय पेमेंट सुविधा; 12 वर्षानंतर केली मोठी घोषणा

भारत सरकारने UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर  Apple कंपनीची मोठी घोषणा केली आहे. Apple कंपनीने   QR कोडशिवाय पेमेंट सुविधा करण्याची घोषणा केली आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 21, 2026, 04:39 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 04:39 PM IST
Explainer: भारत सरकारचा UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय; Apple कंपनीची QR कोडशिवाय पेमेंट सुविधा; 12 वर्षानंतर केली मोठी घोषणा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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