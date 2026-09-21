/Explainer: भारत सरकारचा UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय; Apple कंपनीची QR कोडशिवाय पेमेंट सुविधा; 12 वर्षानंतर केली मोठी घोषणा

ॲपल पे : आयफोन 18 लाँचनंतर ॲपल कंपनी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. अशातच आता ॲपल कंपनीने एक मोठा घोषणा केली आहे. ॲपल पे सेवा अखेर भारतात लाँच होणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये ॲपल कंपनीची पेमेंट सेवा भारतात सुरू करू लाँच होऊ शकते. भारत सरकारने सध्या UPI पेमेंटवर टॅक्स लावण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. अशातच आता ॲपल कंपनीने ॲपल पे सेवा लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. जाणून घेऊया ही सेवा कशी असले?
2014 मध्ये अमेरिकेत ॲपल पे सेवा लाँच केली. तब्बल 12 वर्षानंतर ॲपल ने ही सेवा भारतात लाँच करण्याची घोषणा केली आहे. भारतात मोठ्या प्रमाणात डिजीटल पेमेंटचा वापर होत आहे. भारतात च्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल पेमेंट बाजारपेठेत प्रवेश करण्याची तयारी ॲपल कंपनी करत आहे.
पण भारतात ॲपल पे चे लाँच थोडे वेगळे असू शकते.सुरुवातीला याद्वारे UPI पेमेंट करता येणार नाही. याचा अर्थ, फोनपे किंवा गुगल पे प्रमाणे QR कोड स्कॅन करून पैसे पाठवण्यासाठी ॲपल पे चा वापर करता येणार नाही.
ॲपल पे वापरणे खूप सोपे असेल. जर तुमचे कार्ड ॲपल पे शी जोडलेले असेल आणि दुकानात कॉन्टॅक्टलेस कार्ड मशीन असेल, तर तुम्हाला फक्त तुमचा आयफोन किंवा ॲपल वॉच त्या मशीनजवळ घेऊन जावे लागेल. आयफोनवरील फेस आयडी किंवा टच आयडी वापरून तुमची ओळख पटवून पेमेंट केले जाईल. यामुळे प्रत्येक वेळी वेगळे पेमेंट ॲप उघडण्याची गरज नाहीशी होते. ॲपल पे तुमच्या फोनवर कार्डची माहिती सुरक्षितपणे साठवते आणि पेमेंटच्या वेळी प्रत्यक्ष कार्ड नंबर शेअर करत नाही. याचा अर्थ असा की, जे काम तुम्ही सध्या मशीनवर तुमचे क्रेडिट कार्ड टॅप करून करता, तेच काम आता आयफोन किंवा ॲपल वॉचवरूनही करता येईल.
ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्ड्सच्या माध्यमातून ॲपल पे भारतात सेवा लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. ॲपल एचडीएफसी बँक आणि आयसीआयसीआय बँकसह इतर बँकांसोबतही चर्चा करत आहे. मात्र, पेमेंटच्या अटी अद्याप निश्चित झालेल्या नाहीत. जुलै महिन्यापर्यंत ॲक्सिस बँकेकडे अंदाजे 1.63 कोटी सक्रिय क्रेडिट कार्ड्स होती. त्यामुळे, ॲपलकडे सुरुवातीपासूनच एक मोठा कार्ड वापरकर्ता वर्ग असू शकतो. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की ऑक्टोबरमध्ये लॉन्च झाल्यावर ॲपल पे मध्ये प्रत्येक बँक कार्डचा समावेश असेल. सुरुवातीला ते काही निवडक कार्ड्स आणि बँकांपुरते मर्यादित असू शकते.
भारत आणि इतर देशांमधील मोठा फरक दिसून येतो. भारतात, लोक अगदी लहानसहान व्यवहारांसाठीही UPI वापरतात. चहाच्या टपरीवर असो किंवा मोठ्या दुकानात, QR कोड स्कॅन करून पैसे भरणे ही एक सामान्य गोष्ट आहे. ऑगस्ट 2026 मध्ये, UPI वापरून 24.5 अब्जाहून अधिक व्यवहार प्रक्रियाबद्ध करण्यात आले. डिजिटल पेमेंटमध्ये UPI चा वाटा सुमारे 84 टक्के असल्याचा अंदाज आहे.
अशा परिस्थितीत, जर ॲपल पे फक्त क्रेडिट कार्डनेच सुरू झाले, तर त्याचा वापर प्रामुख्याने क्रेडिट कार्डद्वारे पेमेंट करणाऱ्या आयफोन वापरकर्त्यांमध्ये होईल. उदाहरणार्थ, जर दुकानात कार्ड मशीन असेल, तर आयफोन वापरून पेमेंट करता येते. मात्र, जर दुकानदाराने फक्त QR कोड लावला असेल, तर सुरुवातीला Apple Pay वापरून तो QR कोड स्कॅन करून UPI पेमेंट करणे शक्य होणार नाही.
भारतात ॲपल पे येण्याबाबतचे अलीकडील अहवाल विसंगत आहेत. रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार, सुरुवातीला ते ॲक्सिस बँकेच्या क्रेडिट कार्डांद्वारे समर्थित असेल आणि सुरुवातीच्या लाँचमध्ये UPI समर्थनाचा स्पष्टपणे उल्लेख केलेला नाही. दरम्यान, ब्लूमबर्गचे मार्क गुरमन यांच्या अहवालावर आधारित काही वृत्तांनुसार, ॲपल पे भारतात UPI समर्थनासह देखील येऊ शकते.
त्यामुळे, ॲपल पे भारतात पहिल्याच दिवशी उपलब्ध होईल की नाही हे सांगणे घाईचे ठरेल. ॲपलने अद्याप Apple Pay लाँचचा संपूर्ण तपशील जाहीर केलेला नाही.
आयफोनच्या माध्यमातून भारत आता Apple साठी पूर्वीपेक्षा मोठी बाजारपेठ बनली आहे. देशात आयफोनच्या विक्रीत मोठी वाढ झाली आहे आणि प्रीमियम फोन बाजारपेठेत ऍपलने आपले स्थान भक्कम केले आहे. रॉयटर्सच्या मते, 2022 पर्यंत भारतीय स्मार्टफोन बाजारपेठेतील ऍपलचा वाटा अंदाजे 8 टक्के पर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.
भारतात Apple Pay सेवा सुरु होण्यास 12 वर्ष लागली यामागे अनेक कारणे आहेत. भारतातील पेमेंटविषयक नियम हे प्रमुख कारण आहे. आरबीआयने आता कार्ड पेमेंटसाठी फेस आयडी आणि टच आयडी यांसारख्या बायोमेट्रिक ओळख पद्धतींना परवानगी दिली आहे. यामुळे ॲपलला आपली पेमेंट सेवा सुरू करणे सोपे झाले आहे.
भारतात सध्या फोनपे आणि गुगल पे चा मोठ्या प्रमाणात वापर होत आहे. UPI ने पेमेंट करण्याची सुविधा ग्राहकांना मिळते. अशातच ॲपल पे सेवा सुरु झाल्यानंतप स्र्धा वाढू शकते. ॲपल पे चे सुरुवातीचे मॉडेल क्रेडिट कार्डवर आधारित राहिले, तर ते फोनपे आणि गूगल पे सारखे नसेल. यामुळे फोनवरून कार्ड पेमेंट करण्याचा हा एक अधिक थेट मार्ग असेल. तथापि, जर ॲपल पे ने नंतर UPI समाविष्ट केले आणि आयफोनवरून QR पेमेंट किंवा टॅप-अँड-होल्ड UPI पेमेंटला परवानगी दिली, तर चित्र बदलू शकते.