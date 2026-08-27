/Explainer: भारताने निर्यातीमध्ये पार केला मैलाचा दगड! गाठला 200 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा, पण महागड्या तेल आणि सोन्याने वाढवली चिंता

जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्था महागाई आणि मंदीच्या भीतीचा सामना करत असताना, भारतीय अर्थव्यवस्था जागतिक स्तरावर मजबूत स्थितीत दिसत आहे. हाती असलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात 21 ऑगस्टपर्यंत देशाच्या निर्यातीने 200 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडला आहे, जी एक महत्त्वपूर्ण कामगिरी आहे. निर्यातीत सातत्याने 15 टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून आली आहे. या कामगिरीमुळे सरकारचा आत्मविश्वास इतका वाढला आहे की, निर्यातीचे सर्व विक्रम मोडीत निघण्याची आणि हा आकडा 500 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भारताच्या निर्यातीचा आकडा इतका वाढल्याने, परदेशात भारतीय वस्तूंना अचानक इतकी मागणी का वाढली? आहे असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पेट्रोलियम आणि मोबाईल क्षेत्रांना या निर्यात-वृद्धीचे मुख्य चालक मानली जातात. चालू असलेल्या जागतिक संघर्षाच्या काळात रुपयाचे मूल्य कमी होणे अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्याऐवजी फायदेशीर कसे ठरले, हे आपण जाणून घेऊया.
भारताने 'वस्तूंची निर्यात' करताना 200 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा ओलांडलं याचा अर्थ चालू आर्थिक वर्षाच्या (1 एप्रिलपासून) पहिल्या पाच महिन्यांत देशाने जगभरातील विविध देशांना 200 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 16.7 लाख कोटी रुपये) किमतीच्या वस्तूंची विक्री केली आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, केवळ ऑगस्टच्या तिसऱ्या आठवड्यातच निर्यातीचा आकडा 25 अब्ज डॉलर्सच्या वर गेला होता. भारतीय निर्यातीमध्ये सातत्याने 15 टक्क्यांहून अधिक वाढ दिसून येत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर ही गती अशीच कायम राहिली, तर मार्चपर्यंत देशाची निर्यात पहिल्यांदाच 500 अब्ज डॉलर्सचा टप्पा गाठू शकेल.
देशाची निर्यात 500 अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढवणे हेच केवळ उद्दिष्ट नाही; तर वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी यापेक्षाही व्यापक दृष्टीकोन मांडला आहे. त्यांनी आगामी काळात भारताची एकूण निर्यात वाढून पहिल्यांदाच 1 ट्रिलियन डॉलर्सवर पोहोचेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. टीसीएस (TCS) आणि इन्फोसिस (Infosys) सारख्या आयटी (IT) कंपन्यांच्या बळावर भारत सेवा निर्यातीच्या क्षेत्रात आधीच अत्यंत मजबूत स्थितीत आहे. आता वस्तूंच्या निर्यातीतील दमदार कामगिरीची त्यात भर पडल्यास, 1 ट्रिलियन डॉलर्सचा टप्पा गाठण्याचे हे स्वप्न प्रत्यक्षात येऊ शकेल.
भारताच्या निर्यातीत वाढ होण्यामागे दोन क्षेत्रांचा मोठा हातभार आहे. पेट्रोलियम उत्पादने आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व मोबाईल फोन्सची निर्यात भारताच्या अर्थव्यवस्थेला बळ देत आहेत. भारत कच्च्या तेलाची आयात करत असतानाच पेट्रोल आणि डिझेलची निर्यातही करतो. हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, भारत आपल्या कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी 80 टक्क्यांहून अधिक तेल परदेशातून मिळवतो; तरीही, देशात जगातील काही सर्वोत्तम रिफायनरीज (तेल शुद्धीकरण प्रकल्प) अस्तित्वात आहेत. भारतातील प्रमुख रिफायनरीज कच्च्या तेलावर प्रक्रिया करून त्यापासून पेट्रोल, डिझेल आणि विमान इंधन (ATF) तयार करतात आणि त्यानंतर ते इतर देशांना चांगल्या दराने विकतात. म्हणूनच, पेट्रोलियम उत्पादने ही भारताच्या निर्यातीचा एक प्रमुख घटक बनली आहेत.
काही वर्षांपूर्वीपर्यंत, मोबाईल फोन्ससाठी भारत पूर्णपणे चीनवर अवलंबून होता. आता मात्र ती परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. सरकारच्या 'पीएलआय' (PLI - प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह) योजनेअंतर्गत, ॲपल (Apple) आणि सॅमसंग (Samsung) सारख्या जागतिक कंपन्या भारतातच फोन्सचे उत्पादन करत आहेत. भारतात तयार झालेले आयफोन्स (iPhones) अमेरिका आणि युरोपमधील बाजारपेठांमध्ये विकले जात आहेत, ज्यामुळे देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रातील निर्यातीत प्रचंड वाढ झाली आहे.
पेट्रोलियम आणि मोबाईल फोन्सव्यतिरिक्त, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील उत्पादनांनीही देशाच्या निर्यातीला चालना देण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे. या श्रेणीमध्ये वाहनांचे सुटे भाग, अवजड यंत्रसामग्री, लोखंड व पोलादापासून बनलेली उत्पादने आणि औद्योगिक उपकरणांचा समावेश होतो. 'ईईपीसी इंडिया'च्या (EEPC India) आकडेवारीनुसार, अभियांत्रिकी क्षेत्रातील निर्यातीत 18 टक्क्यांनी वाढ होऊन ती 12.2 अब्ज डॉलर्सवर पोहोचली आहे. मध्यपूर्वेतील संघर्ष आणि तणावाचा फटका बसलेल्या सौदी अरेबियासारख्या देशांचा अपवाद वगळता, जगातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख देश भारताकडून अभियांत्रिकी उत्पादने खरेदी करतो.
डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य कमी होणे (अवमूल्यन) हे अर्थव्यवस्थेसाठी सामान्यतः अनुकूल मानले जात नाही; मात्र, निर्यातीच्या दृष्टीने ते अत्यंत फायदेशीर ठरते. उदाहरणार्थ, समजा एखादी अमेरिकन कंपनी भारताकडून 10 डॉलर्स किमतीचा माल खरेदी करते. जर विनिमय दर प्रति डॉलर 70 रुपये असेल, तर भारतीय निर्यातदाराला 700 रुपये मिळतात. मात्र, जर रुपया कमकुवत झाला आणि डॉलरचा दर 90 रुपयांपर्यंत वाढला, तर त्याच 10 डॉलर्सच्या मालासाठी भारतीय निर्यातदाराला 900 रुपये मिळतात. यामुळे परदेशी बाजारपेठांमध्ये भारतीय उत्पादने स्वस्त होतात, ज्यामुळे परदेशी खरेदीदार आकर्षित होतात आणि परिणामी भारतीय मालाची मागणी वाढते.
अलीकडच्या काळात, निर्यातीसाठी केवळ अमेरिका आणि युरोपवर अवलंबून राहण्याऐवजी भारताने आपली व्याप्ती वाढवली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, एप्रिल ते जुलै या कालावधीत नवीन बाजारपेठांमध्ये भारतीय वस्तूंना असलेल्या मागणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. चीनमध्येही काही भारतीय उत्पादनांची मागणी वाढली आहे. याव्यतिरिक्त, आफ्रिकन देशांमध्ये भारतीय औषधे, दुचाकी आणि यंत्रसामग्रीच्या मागणीतही वेगाने वाढ झाली आहे.
देशातील बहुतेक क्षेत्रांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असले, तरी भारताचा वस्त्रोद्योग मात्र दबावाखाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे बांगलादेश आणि व्हिएतनामकडून कपड्यांच्या निर्यातीबाबत मिळणारी तीव्र स्पर्धा. या देशांमध्ये मजुरीचा खर्च खूपच कमी आहे आणि तिथली सरकारे वस्त्रोद्योगाला विविध कर सवलती देतात. तसेच, युरोप आणि अमेरिकेतील तीव्र आर्थिक मंदीमुळे तिथल्या ग्राहकांनी कपड्यांवरील खर्च कमी केला आहे, ज्याचा थेट परिणाम भारताच्या वस्त्रोद्योगाच्या निर्यातीवर झाला आहे.
भारत निर्यातीच्या आघाडीवर उल्लेखनीय यश मिळवत असला, तरी आयातीचे चित्र मात्र वेगळे आहे. आयातीमुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाला आहे; आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे आणि शेतीसाठी लागणाऱ्या खतांचे दर उच्च पातळीवर आहेत. भारताला आपल्या गरजांचा मोठा हिस्सा इतर देशांतून आयात करावा लागत असल्याने, देशाच्या एकूण आयात खर्चात (import bill) मोठी वाढ झाली आहे.
भारतीयांची सोन्याबद्दलची ओढ सर्वश्रुत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याच्या वाढत्या दरांमुळे देशाचा आयात खर्च आणखी वाढला आहे. तथापि, काहीसा दिलासा देणारी बाब म्हणजे गेल्या काही महिन्यांत सोन्याच्या आयात खर्चात थोडी घट दिसून आली आहे.
व्यापार तुटीबाबतही (trade deficit) चिंता कायम आहे. जेव्हा एखाद्या देशाची आयात ही त्याच्या निर्यातीपेक्षा जास्त असते, तेव्हा व्यापार तूट निर्माण होते. जरी देशाची निर्यात ५०० अब्ज डॉलर्सच्या टप्प्यावर पोहोचली, तरीही जर आयात त्या पातळीपेक्षा जास्तच राहिली, तर अर्थव्यवस्थेवरील ताण कायम राहील.