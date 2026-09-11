Explainer : आधी लग्न, मग प्रेमाचं सायनाइड, 6 खून, 22 वर्षांनंतर त्या 'एनआयटी प्राध्यापका'चं खोटं कसं उघडकीस आलं?

जॉली जोसेफ प्रकरण जे सायनाइड हत्याकांड प्रकरण म्हणून आजही प्रसिद्ध आहे. एका आईच्या राक्षसी स्वभावाचे एक भयानक प्रकरणामुळे अख्खा जग हादरलं होतं. या महिलेने 10 वर्षात आपल्या कुटुंबातील सहापेक्षा जास्त सदस्यांचा मृत्यू झाला. धक्कादायक वास्तव तेव्हा समोर आलं जेव्हा या सहाही जणांचा मृत्यू सायनाइड विषबाधेमुळे झाल्याचे उघड झालं. तेव्हा पोलिसांना संशय आला आणि त्यांनी हा कट उघडकीस केला. जॉली जोसेफ ही महिला नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीमध्ये एका महत्त्वाच्या पदावर होती.
जॉली जोसेफ, ठिकाण: कुडाथाई, केरळमधील कोझिकोड जिल्ह्यातील एक छोटे शहर, दिनांक: १४ जुलै, १९९७. जेव्हा जॉली जोसेफने रॉय थॉमसशी लग्न केले आणि वधू म्हणून त्याच्या आई-वडिलांच्या मोठ्या घरी आली, तेव्हा तो थॉमस कुटुंबासाठी आनंदाचा दिवस होता. पण त्यांना कल्पनाही नव्हती की नियतीने काळ्या शाईत काहीतरी वेगळेच लिहून ठेवले होते. एनआयटी कोझिकोडमध्ये प्राध्यापक असल्याचा दावा करणारी जॉली, दररोज सकाळी तयार व्हायची, कॉलेजला जायची, चर्चमध्ये जायची आणि सर्व काही सुरळीत चालले होते. पण तिच्या आयुष्याची २२ वर्षे अशा एका घटनेच्या पानांवर नोंदवली गेली, जिने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. आधी लग्न, आणि मग २० वर्षांत सहा हत्या, ज्या लोभ आणि 'प्रेमाच्या नावाखाली सायनाइड'ने प्रेरित होत्या.
लग्नाच्या पाचव्या वर्षी सासूचे निधन झाले आणि घरातून सुख नाहीसे झाले.
जॉली जोसेफ आणि रॉय थॉमस यांचे सुरुवातीचे आयुष्य एका सामान्य जोडप्यासारखेच होते, पण २००२ साली, त्यांच्या लग्नाला अवघी पाच वर्षे झाली असताना, जॉलीच्या ५७ वर्षीय सासू, अन्नाम्मा थॉमस, यांचे निधन झाले. असे म्हटले जात होते की, त्यांना एक रहस्यमय आजार होता ज्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला. या परिस्थितीत, अन्नाम्मा थॉमस यांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करण्यात आले नाही. अन्नाम्माच्या मृत्यूने संपूर्ण कुटुंब शोकात बुडाले, जणू काही कुटुंबातील आनंद आणि सुख त्यांच्यासोबतच नाहीसे झाले होते. घरात शांतता पसरली. जसजसा वेळ गेला, तसतसे आयुष्य पुन्हा सामान्य होऊ लागले, पण ते पूर्वीसारखे कधीच राहिले नाही.
२००८ सालचा तो दुर्दैवी दिवस, जेव्हा सासऱ्यांचा वेदनांनी तडफडून मृत्यू झाला.
अन्नम्माच्या मृत्यूनंतर सहा वर्षांनी, थॉमस कुटुंबासमोर आणखी एक दुःखद क्षण उभा राहिला. घरातून किंकाळ्या ऐकू येत होत्या. सून जॉली एका तरुण शेजाऱ्याला मदतीसाठी हाक मारत होती. तिचे ६६ वर्षीय सासरे, टॉम थॉमस, जमिनीवर पाठीवर पडले होते, त्यांच्या तोंडातून फेस येत होता आणि ते वेदनेने तळमळत होते. त्यांनी कसेबसे त्यांना रुग्णालयात नेले, पण तोपर्यंत खूप उशीर झाला होता. डॉक्टरांनी त्यांचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाल्याचे जाहीर केले. थॉमस यांनी आपल्या मृत्युपत्रात आपली सर्व मालमत्ता सून आणि मुलाच्या नावे केली होती. पण धक्कादायक बाब म्हणजे, मृत्यूपूर्वीच संपूर्ण मालमत्ता जॉलीच्या नावावर हस्तांतरित करण्यात आली होती.
जॉलीचे लग्न ३ वर्षांनंतर उद्ध्वस्त झाले, पण तिच्या मृत्यूचे सत्य उघडकीस आले.
आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर घर आठवणींनी भरून गेले होते. घड्याळाचे काटे वेगाने पुढे सरकत होते आणि कॅलेंडर वर्षामागून वर्ष पुढे जातच राहिले. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षांनी, २०११ मध्ये, रॉय थॉमसचाही मृत्यू झाला आणि त्याचा मृत्यूही वडिलांसारखाच झाला. तेव्हा जॉलीने मदतीसाठी शेजाऱ्यांना बोलावले. ४० वर्षीय रॉय थॉमस बाथरूमच्या जमिनीवर पडलेला होता आणि त्याच्या तोंडातून फेस येत होता.
रॉय थॉमसचे काका, मॅथ्यू यांनी शवविच्छेदन करायचे ठरवले आणि त्याला रुग्णालयात नेले. शवविच्छेदनातून एक धक्कादायक खुलासा झाला: रॉय थॉमसच्या मृत्यूचे कारण सायनाइड विषबाधा होती. पोलिसांनी तपास केला, पण आत्महत्या ठरवून प्रकरण बंद केले. मात्र, जॉलीने लोकांना सांगितले की तिच्या पतीचा मृत्यू हृदयविकाराच्या झटक्याने झाला होता. त्यांचे लग्न उद्ध्वस्त झाले, पण जॉली खरे बोलत होती.
त्यानंतर २०१४ मध्ये चौथा आणि पाचवा मृत्यू झाला, त्याचे कारणही हृदयविकाराचा झटकाच होता.
रॉय थॉमसच्या मृत्यूनंतर तीन वर्षांनी, २०१४ मध्ये, त्याचे मामा मॅथ्यू यांचेही निधन झाले. जॉलीने त्यांच्या मृत्यूचे कारण हृदयविकाराचा झटका असल्याचे सांगितले. त्याच वर्षी, रॉय थॉमसची चुलत बहीण, शाजू सखारियास हिने आपली दोन वर्षांची मुलगी अल्पाइन हिला अकाली गमावले. नामकरण सोहळ्यादरम्यान तिच्या घशात अन्न अडकल्याने तिचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले जाते. जणू काही मृत्यू या कुटुंबावर घोंघावत होता.
२०१६ मध्ये सहावा मृत्यू, २०१७ मध्ये जॉलीचे दुसरे लग्न
जॉलीचे आयुष्य सामान्यपणे चालले होते, पण दोन वर्षांनंतर शाजू सखारियासची पत्नी सिली हिचे अचानक निधन झाले. पण सर्वात धक्कादायक गोष्ट पुढच्याच वर्षी, २०१७ मध्ये घडली, जेव्हा जॉलीने रॉय थॉमसचा चुलत भाऊ असलेल्या शाजू सखारियासशी लग्न केले.
दुसऱ्या लग्नामुळे संशय वाढला, २२ वर्षांचा खोटेपणा उघडकीस आला.
१९९७ ते २००७ या २० वर्षांच्या काळात सहा मृत्यू झाले. जॉली तिच्या दुसऱ्या लग्नात व्यस्त होती, पण या गोष्टीने तिच्या आजूबाजूच्या लोकांच्या मनात शंका निर्माण केली. त्यांना काहीतरी गडबड असल्याचा संशय आला. रॉय थॉमसचा भाऊ, रोजो थॉमस याला त्याच्या वडिलांच्या मृत्युपत्रात फेरफार झाल्याचा संशय आला. त्याला असे आढळून आले की जॉली एनआयटी कोझिकोडमध्ये प्राध्यापक नव्हती. त्याला त्याच्या आई, वडील आणि भावाच्या मृत्यूमध्ये एक समान धागा आढळला: या तिन्ही मृत्यूंच्या वेळी जॉली तिथे उपस्थित होती.
जॉलीला २०१९ मध्ये अटक करण्यात आली होती आणि नंतर हे प्रकरण उघडकीस आले.
रोजो थॉमस आणि तिच्या बहिणीने कोझिकोड पोलिसांच्या गुन्हे शाखेकडे संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करण्याची विनंती केली. पोलिसांना सुरुवातीला हा एक संभाव्य गुन्हेगारी प्रकार असल्याचा संशय होता. पोलीस तपासात जॉलीच्या जबाबात विसंगती आढळून आली. पोलीस तपासात असे उघड झाले की जॉली प्राध्यापक नव्हता आणि तो लोकांची खोटी माहिती देत होता. जॉलीच्या जबाबात आणि पोलिसांना दिलेल्या इतर पुराव्यांमध्ये अंदाजे ५० विसंगती होत्या.
जॉलीने सहा हत्या केल्याची कबुली दिली आणि त्या सर्वांना सायनाइड देऊन ठार मारले.
तत्कालीन कोझिकोड जिल्हा पोलीस अधीक्षक, के. जी. सायमन यांनी एका पत्रकार परिषदेत सांगितले की, जॉलीने मालमत्तेसाठी आपल्या कुटुंबातील सर्व सहा सदस्यांची हत्या केल्याची कबुली दिली होती. मालमत्तेवर ताबा मिळवण्यासाठी आणि शाजू सखारियासशी लग्न करण्यासाठी त्याने सहा जणांना सायनाइडचे विष देऊन ठार मारले होते. त्याने अन्नात सायनाइड मिसळून सहा जणांची हत्या केली होती. या खुलाशाने देशाला धक्का बसला.
न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, निकालाची प्रतीक्षा आहे.
या प्रकरणात अटक करण्यात आलेली जॉली जोसेफ कन्नूर महिला कारागृहात आहे, तर दुसरा आरोपी एम. एस. मॅथ्यू न्यायालयीन कोठडीत आहे. तिसरा आरोपी प्राजिकुमार याला जामीन मंजूर झाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी विशेष न्यायालयात सुरू असून, थॉमस कुटुंब न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहे.