/Explainer : EPF नियमात 12 वर्षांनी मोठा बदल! पगाराची मर्यादा ₹25,000... आता तुमच्या पगारातून किती PF कापला जाणार?

कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) नुकताच एक मोठा बदल (EPFO नियम बदल) जाहीर केला आहे. या नियमानुसार, EPFO च्या कक्षेत येणारी पगार मर्यादा पूर्वीच्या १५,००० रुपये प्रति महिना वरून २५,००० रुपये प्रति महिना करण्यात आली आहे. या बदलामुळे ५१ लाखांहून अधिक अतिरिक्त कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेत येतील, अशी सरकारला अपेक्षा आहे. EPFO ने निश्चित केलेली २५,००० रुपयांची सुधारित पगार मर्यादा ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होईल आणि यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून होणारी पीएफची कपात वाढेल.
आता काय बदलले आहे?
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की, EPFO ने पूर्वी ₹15,000 ची पगार मर्यादा निश्चित केली होती. याचा अर्थ असा की, जुन्या मर्यादेनुसार, दरमहा ₹20,000 मूळ पगार असलेल्या कंपनीत रुजू होणारा कर्मचारी वैधानिक मर्यादेपेक्षा जास्त पगार घेत असे आणि आपोआपच या योजनेच्या कक्षेतून वगळला जात असे. तथापि, आता ही मर्यादा ₹25,000 पर्यंत वाढवण्यात आल्यामुळे, ते देखील अनिवार्य योजनेच्या कक्षेत आले आहेत, म्हणजेच ते त्यांच्या पीएफ पेन्शनमध्ये योगदान देण्यास सुरुवात करतील.
याचा सर्वात मोठा फायदा हा आहे की २०,००० रुपये कमावणाऱ्या कर्मचाऱ्याला सेवानिवृत्तीसाठी जमा केलेल्या पीएफचा लाभ मिळेल, तो ईपीएस अंतर्गत पेन्शनसाठी पात्र ठरेल आणि कर्मचारी ठेव संलग्न विमा योजनेअंतर्गत (ईडीएलआय) विमा संरक्षण मिळेल.
नवीन मर्यादा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू.
EPFOची १५,००० ते २५,००० रुपयांची सुधारित वेतन मर्यादा १७ सप्टेंबर २०२६ पासून लागू झाली आहे. त्यामुळे, सप्टेंबरमध्ये जुन्या आणि नवीन वेतन मर्यादेनुसार प्रमाणशीर गणना करावी लागेल, तर पुढील महिना, ऑक्टोबर, नवीन चौकटीनुसार पहिला पूर्ण पगाराचा महिना असेल (EPFO नियमात १ ऑक्टोबरपासून बदल).
पीएफ कपातीचे गणित अशाप्रकारे समजून घ्या:
आता, ₹२०,००० पीएफ पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यासाठी , ऑक्टोबरपासून, तो कर्मचारी या पगाराच्या १२% म्हणजेच ₹२,४०० ईपीएफमध्ये योगदान देईल. नियोक्ता देखील ₹२,४०० चे योगदान देईल. तथापि, नियोक्त्याचे योगदान कर्मचारी निवृत्तीवेतन योजना (EPS) आणि भविष्य निर्वाह निधी (EPF) खात्यामध्ये विभागले जाईल.
या रकमेपैकी रु. १,६६६, म्हणजेच ८.३३%, ईपीएस (EPS) मध्ये, तर रु. ७३४, म्हणजेच ३.६७%, ईपीएफ (EPF) मध्ये जमा होतील. परिणामी, कर्मचारी आणि नियोक्ता यांचे एकूण योगदान रु. ४,८०० असेल. कृपया नोंद घ्यावी की, ही गणना ईपीएफओने (EPFO) ऑक्टोबर २०२६ च्या वेतन महिन्यासाठी सादर केलेल्या एका उदाहरणावर आधारित आहे.
विद्यमान ईपीएफ सदस्यांसाठी काय बदल होणार?
सुधारित मर्यादेचा परिणाम अशा कर्मचाऱ्यांवरही होईल जे आधीपासूनच ईपीएफ सदस्य होते, परंतु त्यांचे वेतन दरमहा १५,००० रुपयांच्या पूर्वीच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यामुळे त्यांना ईपीएसमधून वगळण्यात आले होते. ईपीएफओच्या म्हणण्यानुसार, २०,००० रुपये कमावणारे आणि ईपीएस सदस्य नसलेल्या विद्यमान ईपीएफ सदस्यांना, मर्यादेतील सुधारणेनंतर, लागू असलेल्या तरतुदींच्या अधीन राहून ईपीएसमध्ये सामील व्हावे लागेल.
प्रत्येकजण ₹25,000 चे योगदान देईल का?
या प्रश्नाचे उत्तर 'नाही' असे आहे. ₹25,000 ही रक्कम सुधारित वैधानिक वेतन मर्यादा आहे, प्रत्येक कर्मचाऱ्यासाठी एकसमान योगदानाचा आधार नाही. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याचे लागू पीएफ वेतन ₹25,000 पेक्षा कमी असेल, तर योगदानाची गणना त्या वेतनाच्या आधारावर केली जाते. कर्मचारी भविष्य निधी संघटनेने स्पष्ट केले आहे की पीएफ वेतन आणि एकूण वेतन समान असण्याची आवश्यकता नाही.
उदाहरणार्थ, EPFO च्या ऑक्टोबरच्या उदाहरणात, कर्मचाऱ्याचे PF योगदान ₹10,000 पगारासाठी ₹1,200, ₹20,000 साठी ₹2,400 आणि ₹25,000 च्या सुधारित मर्यादेवर ₹3,000 निश्चित केले आहे.
हे स्पष्ट आहे की, ज्या कर्मचाऱ्यांचे योगदान पूर्वी ₹१५,००० च्या वेतन मर्यादेपर्यंत मर्यादित होते, त्यांच्या मासिक पीएफ कपातीत वाढ होईल. नियोक्त्याचे योगदानही प्रमाणात वाढेल. कर्मचाऱ्याच्या पगारावरील परिणाम हा त्यांच्या सध्याच्या योगदानावर आणि वेतन रचनेवर अवलंबून असेल.
आम्ही तुम्हाला येथे सांगू इच्छितो की, नियमांमध्ये बदल करण्यासोबतच संस्थेने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, नियोक्त्याचे वैधानिक योगदान आणि कर्मचाऱ्याचे योगदान हे कायदेशीररित्या भिन्न आहेत आणि नियोक्त्याचा वाटा कर्मचाऱ्याच्या सीटीसीचा (CTC) भाग म्हणून घोषित करून त्याच्या पगारातून कपात म्हणून विचारात घेतला जाऊ शकत नाही.