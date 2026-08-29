/Explainer : नेपाळमध्ये पुन्हा महाप्रलय! नेपाळ-तिबेट सीमेवरील सरोवर फुटलं; बिहारमधील या जिल्ह्यांमध्ये हाय अलर्ट

नेपाळमधील निसर्गाच्या प्रकोपाचा सामना काही संपत नाहीय. पुन्हा एकदा नेपाळ - तिबेटच्या सीमेवर बनलेलं आणखी एक ग्लेशियर सरोवर फुटल्यामुळे नेपाळमध्ये हायअलर्ट जारी केला आहे. नेपाळमधील या संकटामुळे बिहारमध्येही भीतीचे वातावरण आहे. बिहारमध्येही हायअलर्ट जारी करण्यात आला आहे. कारण नेपाळच्या अनेक नद्यांचा धोका हा बिहारला आहे.
‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ला विशेषरित्या मिळालेल्या नवीन फुटेजमध्ये, हिमालयातील एका पर्वतरांगेच्या माथ्यावरून एक महाकाय हिमनदी तुटून वेगळी झाल्यानंतरची परिस्थिती दिसत आहे. या घटनेमुळे खाली खोऱ्यातील वस्त्यांमध्ये चिखल, बर्फ, पुराचे पाणी आणि ढिगाऱ्यांचा प्रचंड प्रवाह वाहून आला .
New Exclusive Video Reveals Immediate Aftermath of Nepal Glacier Collaps pic.twitter.com/0V6fKvz0KE— Mukund (@Mukunda_Chettri) August 29, 2026
दरम्यान बिहार सरकारच्या आदेशाने गंडक आणि कोसी बराजसहीत उत्तर बिहारच्या सर्व महत्त्वाच्या तटबंधांची 24 तास सुरक्षा वाढवली आहे. नेपाळमधून गंडक, त्रिशूली, भोटेकोशी, सिकरहना आणि नारायणी सारख्या अनेक नद्या बिहारच्या पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरफूर आणि बेगुसरायसाठी कायम धोकादायक राहिल्या आहेत.
#बिहार #पटना : गंगा नदी के जलस्तर में मामूली कमी दर्ज की गई है हालांकि कई जगहों पर अभी भी यह खतरे के निशान से ऊपर बना हुआ है।— आकाशवाणी समाचार, पटना (@airnews_patna) August 29, 2026
रिपोर्ट : आशीष रंजन @WRD_Bihar @dm_patna @imd_patna @airnewsalerts @ddnewsBihar pic.twitter.com/2SxsfnUhxl
नेपाळवर कोसळलेलं संकट पाहता, नेपाळच्या नद्यांमधून येणारा पाण्याचा प्रचंड प्रवाह आणि गाळ, मातीचा ढिगारा व्हिडीओमधून स्पष्ट दिसत आहे. या धोका लक्षात घेता, जल संसाधन विभागाने मुख्यालय स्तरावरील अधिकारी आणि अभियंत्यांची एक विशेष टीम सज्ज केली आहे. ही टीम धोकादायक स्थळी तैनात करण्यात आली आहे. नेपाळच्या पुराचे पाणी सहज कुठल्याही अडथळ्याशिवाय आणि धोका निर्माण न होता निघून जाण्यासाठी बिहार सरकारने गंडक बराजचे सर्वच 36 दरवाजे उघडले आहेत. शिवाय धोका लक्षात घेऊन सरकारने बराजवरअभियंत्याच्या नेतृत्त्वात एक टेक्निकल टीम तैनात केली आहे. त्यासोबतच सारण तटबंधासहीत सर्व संवेदनशील तटबंधाची सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली आहे.
बिहार में फिर से हाई अलर्ट जारी हुआ है....गंडक बराज के सभी 36 गेट खोले गए हैं...2 दिन पूर्व भी सभी गेट को खोल कर स्थिति को नियंत्रित किया गया था.... पानी का लेवल 1 लाख 2 हजार क्यूसेक से ऊपर पहुंचने की बात कही जा रही है....#Bihar #BiharFlood #Nepal #NepalFlood#NepalHelp pic.twitter.com/hSAWtnv0lv— The Voice (@thevoicenm) August 28, 2026
नारायणी नदी आणि वाल्मिकीनगर गंडक धरणाच्या पाण्याच्या प्रवाहातील चढउतारामुळे पश्चिम चंपारणसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये विशेष देखरेख ठेवण्यात आली आहे. शनिवारी सकाळी वाल्मिकीनगर गंडक धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यात सातत्याने वाढ पाहिला मिळतेय. पहाटे ४ वाजता ९०,६०० क्युसेक, सकाळी ६ वाजता ९५,२०० क्युसेक आणि ९९,८०० क्युसेक पाणी सोडण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे. मात्र नंतर हा प्रवाह कमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तर पूर्व चंपारण इथल्या जिल्हा आपत्कालीन कार्य संचालन केंद्राच्या अहवालानुसार, रात्री ८ वाजता धरणातून अंदाजे ९७,५०० क्युसेक पाण्याचा विसर्ग नोंदवण्यात आलाय.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी यांनी सांगितलं की, नेपाळमध्ये ग्लेशियर सरोवर फुटल्याने मोठं नुकसान झाल्याचे पाहिला मिळालय. पण वाल्मिकीनगर बराजपासून त्या केंद्र बिंदूचं अंतर 250 ते 300 किलोमीटर असून एवढं मोठं अंतर असल्याने नेपाळमधून वाहून येणाऱ्या पाण्याचा वेग इथपर्यंत येईपर्यंत कमी होतो, ही एक समाधानकारक गोष्ट आहे. तर गंडक नदीचा जलस्तर पूर्वीपेक्षा कमी आहे. त्यामुळे जे काही अतिरिक्त पाणी आलं तरी त्याने बिहारमध्ये भयावह परिस्थिती निर्माण होणार नाही, असं स्पष्टपणे दिसून येत आहे. तरी सरकार काळजी घेत आहे.