/Explainer: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण? कायद्याचं भक्कम कवच असलेलं सर्वात सुरक्षित पद, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काय कारवाई होणार?

मुख्य निवडणूक आयुक्त : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने विशेष सखोल मतदार याद्या पुनरीक्षणाचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळ्या राज्यात ही प्रक्रिया सुरू असतानाच निवडणूक आयोगातील वाद समोर आला. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी बहुमताशिवाय हा निर्णय घेतल्याचे आरोप होत आहे. हे प्रकरण आता सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. या प्रकरणात ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे पद हे कायद्याचं भक्कम कवच असलेलं अतिशय सुरक्षित पद आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण आहे. ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काय कारवाई होणार अशी चर्चा रंगली आहे.
ज्ञानेश कुमार यांच्यावर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे. वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी वकील चांद कुरेशी यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या तीनपैकी दोन आयुक्तांनी लेखी आक्षेप नोंदवूनही आयोगाने SIR संबंधित अनेक निर्णय घेतल्याचा दावा एका रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्यावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. निवडणूक आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंग संधू आणि डॉ. विवेक जोशी यांच्या सहमतीविना त्यांनी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचा आरोप केला जात आहे. यामध्ये मतदार यादीशी संबंधित सॉफ्टवेअरमधील बदल आणि वैधानिक फॉर्म 6 शी संबंधित तरतुदी व प्रक्रियेतील सुधारणांचा यात समावेश आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपती तीन सदस्यीय निवड समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाते. पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळातील एका सदस्य अशी ही समिती असते. 2023 च्या कायद्यानुसार, आयुक्त म्हणून नियुक्त होणाऱ्या व्यक्तीने सचिव-स्तरीय पद भूषवलेले असावे. त्यांचा कार्यकाळ सहा वर्षांचा किंवा वयाच्या 65 वर्षांपर्यंत असतो.
घटनेच्या कलम 324(5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ त्याच प्रकारे आणि त्याच कारणांवरून पदावरून दूर केले जाऊ शकते ज्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दूर केले जाते. घटनेच्या कलम 324(5) नुसार, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केवळ त्याच प्रकारे आणि त्याच कारणांवरून पदावरून दूर केले जाऊ शकते ज्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना दूर केले जाते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी, संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर गैरवर्तन किंवा अकार्यक्षमतेचा स्पष्ट आरोप करणारा प्रस्ताव सादर करावा लागतो. महाभियोग प्रस्ताव स्वीकारला जाण्यासाठी लोकसभेतील किमान 100 खासदारांच्या आणि राज्यसभेतील 50 खासदारांच्या सह्यांची आवश्यकता
असते. पीठासीन अधिकारी प्रस्ताव स्वीकारण्यापूर्वी किंवा नाकारण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तींकडून माहिती आणि कागदपत्रे मागवू शकतात. स्वीकारल्यास, आरोपांची सत्यता पडताळण्यासाठी चौकशी केली जाते. यासाठी एक समिती स्थापन केली जाते, जी गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमतेशी संबंधित पुराव्यांची चौकशी केली जाते.
यानंतर, मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमधील 'उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या' सदस्यांच्या दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजूर करावा लागतो. दोन्ही सभागृहांमध्ये ठराव मंजूर झाल्यानंतर, राष्ट्रपती मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावरून दूर करण्याचे आदेश देतात. मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या पगाराएवढा पगार मिळतो.
मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य निवडणूक आयुक्त कायदा-2023 च्या कलम 18 नुसार संपूर्ण आयोगाच्या सहमतीविना किंवा निवडणूक आयुक्तांच्या बहुमताच्या विरुद्ध जाऊन ज्ञानेश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू केलेले अथवा मंजूर केलेले किंवा लागू केलेले सर्व निर्णय, मार्गदर्शक तत्त्वे, निर्देश आणि सॉफ्टवेअर बदल हे असंवैधानिक, अधिकारबाह्य आणि सुरुवातीपासूनच रद्दबातल ठरवावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे. एसआयआरमध्ये 13 कोटी मतदारांची नावे वगळल्याच्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी SIT स्थापन करण्याची ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात कारवाई करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.