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Explainer: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण? कायद्याचं भक्कम कवच असलेलं सर्वात सुरक्षित पद, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काय कारवाई होणार?

ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी होत आहे.  मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण आहे.  कायद्याचं भक्कम कवच असलेलं अतिशय सुरक्षित पद आहे. पदावरुन हटवण्यासाठी 150 खासदारांच्या सह्या लागमार आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 26, 2026, 07:14 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 07:14 PM IST
Explainer: मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटण्याची प्रक्रिया अत्यंत कठीण? कायद्याचं भक्कम कवच असलेलं सर्वात सुरक्षित पद, ज्ञानेश कुमार यांच्यावर काय कारवाई होणार?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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