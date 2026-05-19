/Explainer: क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डच्या वापराबाबत RBI चा धक्कादायक अहवाल! प्रत्येक भारतीयाची झोप उडवणारी माहिती

RBI ने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. या अहवालात क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डच्या वापराबाबत RBI चा धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. क्रेडिट वापरणाऱ्यांना सतर्क करणारी ही बातमी आहे.
RBI Report: भारतात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात क्रेडिट कार्डचा वापर होत आहेत. उत्पन्न घटले तरी खर्च वाढत आहे. क्रेडिट कार्ड याला कारण ठरत आहे. भारतीयांना क्रेडिट कार्डचे व्यसन लागले आहे. क्रेडिट कार्डच्या वापरामुळे अनेकजण कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहेत. क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डच्या वापराबाबत RBI चा धक्कादायक अहवाल समोर आला आहे. या अहवालातील माहिती प्रत्येक भारतीयाची झोप उडवणारी आहे.
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) क्रेडिट कार्डच्या वापराबबात एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. मागील चार वर्षांत म्हणजेच 2021 ते 2025 दरम्यान क्रेडिट कार्डच्या व्यवहारांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. दरम्यान, डेबिट कार्डच्या वापरात लक्षणीय घट झाली आहे. सध्या ऑनलाईन पेमेंट सुविधा जसं की यूपीआय, डिजिटल वॉलेट आणि क्रेडिट कार्ड यांचा वापर अधिक सोपा झाला आहे. यामुळे डेबिट कार्डचा वापर फार कमी झाला आहे.
2021 ते 2025 या काळात भारतातील क्रेडिट कार्ड व्यवहारांमध्ये अंदाजे 2.6 पटींनी वाढ झाली आहे. याचा अर्थ लोकांनी क्रेडिट कार्डचा वापर झपाट्याने वाढवला आहे. या कालावधीत क्रेडिट कार्ड व्यवहारांची संख्या 2.16 अब्ज वरून 5.7 अब्ज झाली. या व्यवहारांचे एकूण मूल्य देखील 8.9 ट्रिलियन वरून 2.32 ट्रिलियन पर्यंत वाढले.
लोक मोठ्या खरेदीसाठी आणि ऑनलाइन पेमेंटसाठी क्रेडिट कार्डचा वापर वाढवत आहेत. दुसरीकडे, डेबिट कार्डच्या वापरात लक्षणीय घट झाली आहे. 2021 मध्ये डेबिट कार्डचे व्यवहार 408.7 ७ कोटी होते, तर 2025 मध्ये ते 133.6 कोटींवर आले, म्हणजेच सुमारे 67 टक्क्यांची घट झाली. त्याचप्रमाणे, डेबिट कार्डच्या व्यवहारांचे एकूण मूल्य देखील 7.4 लाख कोटींवरून 4.5 लाख कोटींपर्यंत घसरले आहे. आरबीआयच्या मते, डेबिट कार्डच्या वापरातील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे यूपीआय, डिजिटल वॉलेट आणि क्रेडिट कार्डचा वाढता वापर.
लहान आणि मोठ्या दोन्ही पेमेंटसाठी मोबाइल-आधारित डिजिटल पद्धती अधिक सोयीस्कर आणि जलद वाटत आहे. जरी अजूनही मोठ्या संख्येने लोकांकडे डेबिट कार्ड असले तरी, त्यांचा वापर आता प्रामुख्याने एटीएममधून पैसे काढणे आणि लहान बँकिंग कामांपुरता मर्यादित आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की, खासगी क्षेत्रातील बँकांनी क्रेडिट कार्ड बाजारपेठेत आपली पकड आणखी मजबूत केली आहे.
डिसेंबर 2025 पर्यंत, खाजगी बँकांचा वाटा 71.1 टक्क्यांवर पोहोचला. 2011 मध्ये हा आकडा 67.7 टक्के इतका होता. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा वाटा साधारणपणे स्थिर राहिला, तर परदेशी बँकांचा वाटा कमी झाला. भारताने गेल्या काही वर्षांत डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली आहे. अहवालानुसार, 2016 ते 2025 दरम्यान डिजिटल व्यवहारांची संख्या अनेक पटींनी वाढली. विशेषतः यूपीआयने (UPI) या परिवर्तनात मोठी भूमिका बजावली आहे. आरबीआयच्या (RBI) मते, 2025 च्या अखेरीस देशातील एकूण डिजिटल व्यवहारांपैकी 85 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार यूपीआयचे असतील. यावरून हे स्पष्ट होते की, भारत आता जगातील सर्वात वेगाने डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या देशांपैकी एक आहे.
यूपीआय क्यूआर कोड, मोबाईल वॉलेट आणि क्रेडिट कार्ड यांसारख्या डिजिटल पेमेंट स्वीकारणाऱ्या माध्यमांची संख्या वेगाने वाढली आहे. एटीएम आणि पीओएस मशीन यांसारख्या काही जुन्या प्रणालींच्या वापरात किंचित घट झाली आहे. याव्यतिरिक्त, वित्तीय बाजारपेठांना बळकट करण्यासाठी नवीन पावले उचलली जात आहेत, ज्यामुळे नवीन गुंतवणूक आणि व्यवहारांच्या पर्यायांची व्याप्ती वाढत आहे. एकूणच, हा आरबीआय अहवाल दर्शवतो की भारताची पेमेंट प्रणाली वेगाने डिजिटल होत आहे आणि लोक पारंपरिक पद्धती सोडून आधुनिक व सोयीस्कर पर्यायांकडे वळत आहेत असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आज क्रेडिट कार्ड एक गरज बनले असले तरी, ही २.६ पटींची वाढ एक धोक्याची सूचना देखील आहे. २३.२ लाख कोटी रुपयांचा खर्च हे दर्शवतो की आपण आपली भविष्यातील कमाई आजच खर्च करत आहोत. जर हे पैसे वेळेवर परत केले नाहीत, तर हा वाढता आकडा लोकांवर प्रचंड कर्जाचा बोजा टाकू शकतो. म्हणून, पुढच्या वेळी कार्ड स्वाइप करण्यापूर्वी, आपले पाकीट नक्की तपासा.