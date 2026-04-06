Explainer: भारतावर आलेले कच्चे तेल, गॅस तुटवड्यापेक्षा डेंजर संकट टळले! 12 वर्षांत पहिल्यांदाच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं काही तरी घडलं; सर्वसामान्यांना थेट फायदा होणार

Rupee perks up on arbitrage unwinding : अमेरिका, इस्त्रायल आणि इराण युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. युद्धस्थितीमुळे भारतात गॅस, पेट्रोल, डिझेल तुटवडा निर्माण झाला. या समस्येपेक्षा आणखी एक मोठे संकट भारतावर आले होते. या संकटामुळे भारताची अर्थव्यवस्था धोक्यात आली होती. हे संकट म्हणजे रुपयाची 'ऐतिहासिक' घसरण. मागील कागी दिवसात रुपयाची घसरण होत आहे. डॉलरच्या तुलनेत प्रथमच रुपयाने 95 चा स्तर ओलांडला. ज्यामुळे चलन बाजारात मोठी उलथापालथ झाली. आता मात्र, हे डेंजर संकट टळले आहे. 12 वर्षांत पहिल्यांदाच भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मोठं काही तरी घडल आहे. भारतीय रुपया मजबूत झाला आहे. याचा सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार जाणून घेऊया.
12 वर्षात पहिल्यांदाच रुपया मजबूत झाला
रुपयाची सातत्याने पडझड होत असल्याने चिंता वाढली होती. यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) कठोर उपाययोजना केल्या. RBI च्या प्रयत्नांना यश आले असून 12 वर्षांत रुपया पहिल्यांदाच मजबूत झाला आहे. रुपया वधारल्याने बाजारात नवीन उत्साह निर्माण झाला आहे. 6 एप्रिल रोजी, रुपया 0.3 टक्क्यांनी मजबूत होऊन प्रति डॉलर 92.83 वर पोहोचला. यापूर्वी गुरुवारी, त्यात 1.8 टक्क्यांची मोठी उसळी नोंदवली गेली होती, जी सप्टेंबर 2013 नंतरची एका दिवसातील सर्वात मोठी वाढ होती.
ब्लूमबर्गने सीआर फॉरेक्सने याबाबतचे वृत्त दिले आहे. बँका 10 एप्रिलच्या अंतिम मुदतीपूर्वी त्यांच्या डॉलरमधील व्यवहार पूर्ण करतील, ज्यामुळे रुपया आणखी मजबूत होऊन 92.50 ते 92 च्या पातळीवर पोहोचू शकतो. गुड फ्रायडेनिमित्त शुक्रवारी स्थानिक बाजारपेठा बंद होत्या. आरबीआयच्या कठोर निर्णयामुळे खेळाचे चित्र पालटले.
आरबीआयने अलीकडेच कडक निर्बंध लागू केले. यामुळे रुपया मजबुत झाला. मध्यवर्ती बँकेने बँकांच्या डॉलर पोझिशन्सवर 100 दशलक्ष डॉलर्सची मर्यादा घातली, प्रमुख ऑफशोअर ट्रेडिंग माध्यम असलेल्या एनडीएफवर निर्बंध लादले आणि सट्टेबाजीच्या व्यवहारांवरील निर्बंध अधिक कडक केले. आरबीआयच्या या उपायांमुळे बाजारातील डॉलरची मागणी कमी झाली, ज्यामुळे रुपया मजबूत झाला.
रुपया वधारला असला तरी इराण युद्धाच्या परिणामाचा धोका कायम आहे. पश्चिम आशियातील अमेरिका-इराणमधील सध्याचा तणाव रुपयासाठी एक मोठा धोका आहे. तेलाच्या वाढत्या किमती, भारताचा वाढता आयात खर्च आणि देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून होणारी विक्री या सर्वांमुळे रुपयावर दबाव येऊ शकतो.
तेजी असूनही, गेल्या वर्षभरात रुपया सुमारे 8.2 टक्क्यांनी घसरला आहे. आशियातील सर्वात कमकुवत चलनांपैकी एक राहिला आहे. रुपयाला आधार देण्यासाठी आरबीआयला मोठा हस्तक्षेप करावा लागला आहे, ज्यामुळे परकीय चलन साठ्यात घट झाली आहे.बाजाराची नजर आरबीआयच्या बैठकीवर आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता आरबीआयच्या आगामी पतधोरण बैठकीकडे लागले आहे. विशेषतः गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांचे वक्तव्य निर्णायक ठरणार आहे. यावरूनच रुपया आणखी मजबूत होईल की दबावाखाली येईल हे ठरेल. समितीची बैठक सोमवारी सुरू होत असून, तिचा निकाल बुधवारी जाहीर केला जाईल.
तज्ज्ञांच्या मते, जर इराण युद्ध दीर्घकाळ चालले तर रुपया पुन्हा दबावाखाली येऊ शकतो. इराण युद्ध दीर्घकाळ चालले आणि त्यामुळे तेलाच्या किमती किमान एका तिमाहीसाठी वाढलेल्या राहिल्या, तर आरबीआयने पुढील हस्तक्षेप केल्याशिवाय रुपया प्रति डॉलर 96 च्या पातळीपर्यंत कमकुवत होईल."
फक्त भारतीय रुपायवरच नाही तर अनेक देशांवर डॉलरचा दबाव येत आहे. थायलंड, दक्षिण कोरिया आणि सिंगापूरसारखे देशही ऊर्जा आयातीवर अवलंबून आहेत, ज्यामुळे त्यांच्या चलनांवर दबाव येत आहे. आरबीआयच्या कठोर उपाययोजनांमुळे रुपया निश्चितच मजबूत झाला आहे, परंतु जागतिक परिस्थिती, विशेषतः तेल आणि युद्ध, त्याची पुढील दिशा ठरवतील. गुंतवणूकदारांनी सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे.