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Explainer: 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलला; भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा बंडखोर नेता, याच्यामुळेच पक्षांतर कायदा बनवण्यात आला

सध्या अनेक खासदार आमदार पक्ष बदलत आहेत. भारतात एक असा बंडखोर नेता होता ज्याने 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलला. या नेत्यामुळेच भारतात पक्षांतर कायदा बनवण्यात आला. 

Written ByVanita Kamble
Published: Jun 22, 2026, 09:14 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 09:14 PM IST
Explainer: 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलला; भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा बंडखोर नेता, याच्यामुळेच पक्षांतर कायदा बनवण्यात आला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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