/Explainer: 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलला; भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा बंडखोर नेता, याच्यामुळेच पक्षांतर कायदा बनवण्यात आला

Gaya Lal Anti defection law Operation Tiger : भारताच्या राजकारणात प्रचंड उलथापालथ झाली आहे. ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या 20 बंडखोरांचा गट त्रिपुरामधील NCPI पक्षात विलीन झाला आहे. तर, इकडे महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरे यांचा शिवसेना पक्ष फोडला आहे. ठाकरेंच्या 6 बंडखोर खासदारांनी शिवसनेत प्रवेश केला आहे. एकनाथ शिंदे यांनी ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याची घोषणा केली आहे. बंडखोरी करत पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांवर संताप व्यक्त केला जात आहे. यांच्यावर पक्षांतर काद्याअंतर्गत कारवाई करण्याची मागणी केली जात आहे. भारताच्या राजकारणात एक असा बंडखोर नेता होता ज्याने 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलला. याच्यामुळेच भारतात पक्षांतर कायदा बनवण्यात आला. जाणून घेऊया भारताच्या राजकारणातील सर्वात मोठा बंडखोर नेता कोण आहे.
57 वर्षांपूर्वी भारतात मोठा राजकीय भूकंप आला होता. हरियाणामधील गयालाल नावाच्या आमदाराने जे काही केले त्यामुळे देशाचे राजकारणच बदलले. यांच्यामुळेच 'आया राम गया राम' हा शब्द देशाच्या राजकारणात चर्चेत आला. आजही हा शब्द वापरुन राजकीय नेते मंडळी चौफेर टोलेबाजी करतात. गयालाल यांनी एका दिवसात 3 वेळा पक्ष बदलला.
1 नोव्हेंबर 1966 रोजी हरियाणा हे नवीन राज्य म्हणून अस्तित्वात आले. पूर्वी हरियाणा पंजाबमध्ये होते. 1967 मध्ये राज्यात पहिल्या विधानसभा निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत 81 पैकी 48 जागा जिंकून काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला. हसनपूर विधानसभा मतदारसंघातील अपक्ष उमेदवार असलेले गयालाल हेदेखील विधानसभा निवडणूक जिंकले. यानंतर ज्या काही राजकीय घडामोडी घडल्या त्यामुळे गयालाल भारतीय राजकारणातील सर्वात प्रमुख व्यक्तींपैकी एक बनले.
निवडणुकांनंतर 10 मार्च 1967 रोजी काँग्रेस नेते भगवत दयाल शर्मा यांनी हरियाणाचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. मात्र, त्यांचे सरकार फार काळ टिकले नाही. अनेक काँग्रेस आमदारांनी बंड केले आणि काही अपक्ष आमदारांसोबत मिळून एक नवीन राजकीय आघाडी स्थापन केली. त्या काळात मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतर होत होते. आमदार सतत एका गटातून दुसऱ्या गटात जात होते. या राजकीय गोंधळात गयालाल सर्वात लक्षवेधी व्यक्ती बनले. त्यांनी एक अशी राजकीय खेळी खेळली, ज्यामुळे संपूर्ण देशाचे लक्ष वेधून घेतले. गयालाल यांनी 9 तासांत 3 वेळा पक्ष बदलल्याचा दावा केला जातो. ते आधी एका गटात सामील झाले, मग तो गट सोडला, पुन्हा दुसऱ्या गटात सामील झाले आणि नंतर परत आले. यामुळे हरियाणात सरकारे स्थापन होत होती उलथून टाकली जात होती. त्यामुळे प्रत्येक आमदाराचे महत्त्व वाढले होते.
गयालाल यांच्या सतत बदलणाऱ्या भूमिकांमुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली होती. 24 मार्च 1967 रोजी, युनायटेड लेजिस्लेचर पार्टीचे नेते राव बिरेंद्र सिंह हरियाणाचे मुख्यमंत्री झाले. याच काळात, जेव्हा गयालाल त्यांच्या गटात परतले, तेव्हा राव बिरेंद्र सिंह म्हणाले गयाराम आता राम झाले आहेत. येथूनच 'आया राम गया राम' या वाक्प्रचाराचा उगम झाला. यानंतर देभरात पक्ष बदलणाऱ्या नेत्यांसाठी 'आया राम गया राम' ही म्हण मोठ्या प्रमाणात वापरली जाऊ लागली.
हरियाणात घडलेल्या खळबळजनक राजकीय घडामोडीनंतर बंडखोर नेत्यांना वेसन घालण्यासाठी पक्षांतर कायदा अस्तित्वात आला. 1985 मध्ये काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर पक्षांतरबंदी कायदा लागू करण्यात आला. कोणताही आमदार किंवा खासदार जो स्वेच्छेने पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात सामील होत असले तर त्याला या कायद्यानुसार अपात्र ठरवले जाऊ शकत होते. एखाद्या आमदाराने किंवा खासदाराने पक्षादेशाचे उल्लंघन केले, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाऊ शकत होते, अशीही तरतूद या काद्यात आहे. पक्षांतर रोखण्यासाठी एक कायदा करण्यात आला होता. मात्र, यात एक अट आहे ज्यामुळे आमदार खासदारांनी पक्ष बदलला तकी त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकत नाही. जर एखाद्या पक्षाच्या दोन-तृतीयांश आमदार किंवा खासदारांच्या गटाने पक्ष बदलतात, तर त्यांचे सदस्यत्व रद्द होत नाही. 2003 मध्ये, हा कायदा अधिक कडक करण्यात आला आणि अपात्र सदस्यांना मंत्री म्हणून नियुक्त करण्यास मनाई करण्यात आली. आता विविध पक्षांनी आपल्या दोन-तृतीयांश आमदारांची विभागणी करून राज्य सरकारे पाडण्यास सुरुवात केली. याशिवाय, हे टाळण्याचा आणखी एक पळवाट आहे. खासदार किंवा आमदार प्रथम आपल्या सदस्यत्वाचा राजीनामा देतात आणि नंतर पक्ष सोडतात.