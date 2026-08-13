/Explainer : भारताच्या मान्सूनला सर्वात मोठा धोका? प्रशांत महासागरात 7 चक्रीवादळं, हवामानात भयानक बदल होणार?

मान्सून 2026 : सध्या भारतातील अनेक राज्यांमध्ये पावसाने धमाकूळ घातला आहे. असे असेल तरी मान्सूनमध्ये असमानता असून देशातील अनेक भाग अद्याप कोरडे आहेत. अनेक राज्यांमध्ये अद्याप समाधानकारक पाऊस झालेला नाही. अशातच भारताच्या मान्सूनला धोका निर्माण करणारे हवामान बदल होताना दिसत आहे. प्रशांत महासागरात 7 चक्रीवादळे निर्माण झाली आहेत. ही वादळं भारतीय मान्सूनची वाट अडवू शकतात.
पॅसिफिक महासागरातील हवामानात अचानक वेगाने बदल होत आहेत. 5 उष्णकटिबंधीय प्रणाली सक्रिय आहेत. दोन नवीन प्रणाली तयार होण्याची शक्यता आहे. आता केवळ वादळांवरच नव्हे, तर भारतीय मान्सूनमधील संभाव्य बदलांवरही लक्ष केंद्रित झाले आहे.
पश्चिम पॅसिफिक महासागरात सध्या पाच वादळी प्रणाली सक्रिय झाल्या आहेत. आणखी दोन नवीन प्रणाली तयार होण्याची शक्यता आहे. नांगका आणि पेलू ही दोन उष्णकटिबंधीय वादळं आहेत. तर, उष्णकटिबंधीय कमी दाबाचे क्षेत्र निर्माण होऊन चान-होम, डॉल्फिन आणि इन्व्हेस्ट 90 डब्ल्यू यांचा समावेश आहे. या सर्व प्रणाली एका मोठ्या मान्सून प्रणालीभोवती तयार झाल्या आहेत. सध्या, या प्रणालींमुळे भारताला कोणताही थेट धोका नाही, परंतु आशियाई हवामानावर लक्ष ठेवण्यासाठी त्या एक महत्त्वाचा घटक आहेत.
पॅसिफिकमध्ये एकाच वेळी इतक्या प्रणाली तयार झाल्यामुळे अनेक भागांमध्ये हवामानात बदल होत आहेत. याचे परिणाम चीन , जपान आणि दक्षिण कोरियामध्ये जाणवत आहेत. यापैकी, डॉल्फिन प्रणाली विशेषतः ठळकपणे दिसून येत आहे. जी गेल्या 48 तासांपासून मध्य चीनवर तुलनेने स्थिर स्थितीत आहे. दरम्यान, चान-होम प्रणाली कमकुवत होऊन जपानच्या समुद्रात पोहोचली असून आता दक्षिण कोरियाच्या दिशेने सरकत आहे.
नांगका सध्या मारियाना बेटांच्या उत्तरेला आहे. ईशान्य दिशेने पुढे सरकत राहण्याची शक्यता आहे. यानंतर, त्याचा वेग मंदावून ते उत्तरेकडे वळू शकते. सध्या, नांगकामुळे कोणत्याही मोठ्या प्रदेशाला थेट धोका नाही. त्याची भविष्यातील दिशा सभोवतालच्या वाऱ्यांवर अवलंबून असेल.
पश्चिम पॅसिफिकमध्ये पेलू वादळ घोंघावत आहे. हे वादळ कोणत्याही मोठ्या भूभागापासून दूर आहे. मात्र, येत्या काही तासांत त्याचे उष्णकटिबंधीय कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर होऊन ते कमकुवत होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर, जोरदार पश्चिमी वाऱ्यांमध्ये विलीन झाल्यामुळे ते नाहीसे होऊ शकते. सध्या तरी, त्यामुळे कोणत्याही भूभागाला धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाही.
चान-होम आता वादळ आता कमकुवत झाले आहे. हे वादळ जपानच्या समुद्राकडे सरकले आहे. जपानच्या इबाराकी प्रदेशात धडकणारे हे पहिले उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळ होते. आता हे वादळ 14 ऑगस्ट रोजी दक्षिण कोरियात पोहोचण्याची शक्यता आहे. यानंतर, ते आणखी कमकुवत होऊन आठवड्याच्या अखेरपर्यंत कमी दाबाच्या प्रणालीमध्ये रूपांतरित होऊ शकते.
चीनमध्ये धुमाकूळ घालणाळे डॉल्फिन नावाचे महाचक्रीवादळ कमकुवत झाले आहे. मागील 48 तासांपासून मध्य चीनवर मोठ्या प्रमाणावर स्थिर राहिले आहे. चीनच्या राष्ट्रीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, दक्षिण हेनान, उत्तर हुबेई आणि मध्य जिआंग्सूमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. काही भागांमध्ये 180 मिलिमीटरपर्यंत पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
इन्व्हेस्ट 90 डब्ल्यूचे अद्याप पूर्णपणे उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळात रूपांतर झालेले नाही. बहुतेक हवामान मॉडेल्सनुसार, पुढील 48 तासांत त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता कमी आहे. तथापि, काही मॉडेल्सनुसार, वर्षाच्या उत्तरार्धात ते हळूहळू अधिक तीव्र होईल. तसेच, ते दुसऱ्या प्रणालीमध्ये विलीन होण्याची शक्यता आहे.
पुढील 48 तासांत उत्तर फिलीपिन्स समुद्रात आणखी एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होऊ शकते. नांगका आणि पेलाऊच्या दिशेनेच पुढे सरकण्याची शक्यता आहे. सध्या, त्यामुळे कोणत्याही मोठ्या भागांना धोका नाही. दरम्यान, इन्व्हेस्ट 90 डब्ल्यू (Invest 90W) च्या आसपास आणखी एक कमी दाबाची प्रणाली विकसित होऊ शकते. फिलीपिन्स हवामान संस्थेनुसार, पुढील पाच दिवसांत त्याचे उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळात रूपांतर होण्याची शक्यता कमी आहे. ही प्रणाली पुढील आठवड्यात फिलीपिन्सच्या सतर्कता क्षेत्रात पोहोचू शकते.
प्रशांत महासागरात सक्रिय असलेल्या 7 वादळांचा भारताला कोणताही थेट धोका नाही. मात्र, पश्चिम पॅसिफिकमध्ये तयार होणाऱ्या या प्रणाली एका मोठ्या मान्सून प्रणालीचा भाग आहेत. त्यामुळे, हवामानशास्त्रज्ञ त्यांच्या दिशेवर आणि तीव्रतेवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत. येत्या काही दिवसांत या प्रणालींमध्ये होणाऱ्या कोणत्याही बदलांचा परिणाम आशियाई हवामान आणि मान्सून वाऱ्यांवर होऊ शकतो. एकूणच हवामानत लक्षणीय बदल होवू शकतात.