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Explainer : मोठ्या अघटित संकटाची चाहूल! उत्तराखंडच्या पवित्र आणि सर्वात रहस्यमयी ॐ पर्वतावरून ॐ गायब; पर्वत काळा पडला

उत्तराखंडच्या पवित्र आणि सर्वात रहस्यमयी ॐ  पर्वतावरून बर्फ गायब झाला आहे. यामुळे ॐ हे अक्षर देखील गायब झाले आहे. यामुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये चिंता वाढली आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 19, 2026, 10:52 PM IST|Updated: Aug 19, 2026, 10:52 PM IST
Explainer : मोठ्या अघटित संकटाची चाहूल! उत्तराखंडच्या पवित्र आणि सर्वात रहस्यमयी ॐ पर्वतावरून ॐ गायब; पर्वत काळा पडला

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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