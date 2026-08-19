/Explainer : मोठ्या अघटित संकटाची चाहूल! उत्तराखंडच्या पवित्र आणि सर्वात रहस्यमयी ॐ पर्वतावरून ॐ गायब; पर्वत काळा पडला

Mysterious Om Mountain Mansarovar : काही घटनांचे संकेत आधीच मिळतात. असंच काहीसं घडताना दिसत आहे. मोठ्या अघटित संकटाची चाहूल असावी अशी आश्चर्यकारक घडामोड हिमालयात घडली आहे. उत्तराखंडमधील पवित्र आणि सर्वात रहस्यमयी ॐ पर्वतावरून ॐ गायब झाला आहे. ऐन पावसाळ्यात ॐ (ओम) पर्वत काळा पडला आहे. या पर्वातवरुन बर्फ पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. यामुळे पर्यावरणवाद्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. उत्तराखंडमधील रहस्यमयी ॐ पर्वत अस्पर्शित राहिला आहे. गिर्यारोहकांच्या मोहिमा अयशस्वी ठरल्या आहेत. आजपर्यंत कोणीही येथे चढाई करु शकलेले नाही.
जगप्रसिद्ध ओम पर्वत पुन्हा एकदा बर्फविरहित झाला आहे. पर्वतावरील बर्फाचा नैसर्गिक 'ओम' आकार पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे. या घटनेमुळे भाविक आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये चिंता वाढली आहे. मात्र, ही पहिली वेळ नाही. यापूर्वीही ओम पर्वतावरुन बर्फ नाहिसा झाला होता.
ओम पर्वत समुद्रसपाटीपासून सुमारे 15,700 फूट उंचीवर आहे. या पवित्र पर्वतावरील बर्फ वितळल्यामुळे त्याचे मूळ स्वरूप अस्पष्ट झाले आहे, ज्यामुळे भाविक आणि पर्यावरणवाद्यांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली आहे. यापूर्वी ऑगस्ट 2024 मध्ये, ओम पर्वतावरील बर्फ पूर्णपणे नाहीसा झाला होता. मात्र, त्यानंतर झालेल्या हिमवृष्टीमुळे तो पुन्हा दिसू लागला. ऑगस्ट 2025 मध्येही बर्फ वितळल्याचे वृत्त आहे. गेल्या जानेवारीत, ओम पर्वतावरून मोठ्या प्रमाणात बर्फ नाहीसा झाला होता. बर्फ वारंवार वितळत असल्याने चिंता वाढली आहे. हे मोठ्या गंभीर धोक्याचे संकेत असल्याची भिती व्यक्त केली जात आहे.
उत्तराखंड राज्यात पिथोरगड जिल्ह्यात, तिबेटच्या सीमेवर, समुद्रसपाटीपासून सुमारे 15,700 मीटर उंचीवर ओम पर्वत आहे. हा खरोखरच भव्य आणि रहस्यमयी पर्वत आहे. हा पर्वत उंच हिमालय पर्वतरांगेतील विविध पर्वतांपैकी एक आहे. अनेक निसर्गप्रेमी आणि गिर्यारोहण पथके ओम पर्वताचे अद्वितीय सौंदर्य, अद्भुत निसर्ग आणि धाडसी चढाई अनुभवण्यासाठी व समजून घेण्यासाठी वारंवार येथे भेट देतात.
रहस्यांनी भरलेला हा पर्वत नबिडांग येथून पाहता येतो. नबिडांगहून कुट्टी गावामार्गे लिटल कैलास, आदी कैलास आणि बाबा कैलास येथेही पोहोचता येते. या ठिकाणांच्या समोर, लिपुलेख खिंडीमार्गे तिबेट सीमेवर असलेल्या कैलास मानसरोवरलाही जाता येते. तिबेट सीमेजवळील या भव्य पर्वतरांगेच्या विविध भागांतून दिसणारे भव्य अन्नपूर्णा शिखरांचे दृश्यही मनमोहक आहे. येथे येणारे निसर्गप्रेमी इथून दिसणाऱ्या असंख्य शिखरांचे दृश्य पाहून मंत्रमुग्ध होतात.
पौराणिक कथा आणि प्राचीन श्रद्धांनुसार, ओम पर्वताबाबत अनेक रहस्ये सांगितली जातात. या अद्वितीय स्थळाचे जवळून निरीक्षण करून परतलेल्या गिर्यारोहकांच्या मते, या पर्वतावरील बर्फात 'ओम' (ॐ) या शब्दाचा आकार दिसतो. म्हणूनच या पर्वताला ओम पर्वत असे नाव पडले आहे. हिमालयातील विविध पर्वतांचा आकार 'ओम' शब्दासारखा आहे, परंतु आतापर्यंत फक्त ओम पर्वताचाच आकार शोधला गेला आहे. हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म आणि जैन धर्मात या अद्वितीय शिखराला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. या पर्वताच्या दुसऱ्या बाजूला पार्वती मुहर नावाचा पर्वत आहे, जो त्याच नावाच्या खिंडीने जोडलेला आहे. या पर्वताबाबत भारत आणि नेपाळ यांच्यातील सीमा रेषेवर एकमत नाही, जरी पर्वतावरील 'ओम' चिन्ह भारतीय बाजूला दिसते, तर त्याची मागील बाजू नेपाळमध्ये आहे.
ओम पर्वतावर चढाई अशक्य असल्याचे सांगितले जाते. अनेक शिखरे सर केलेल्या गिर्यारोहकांच्या संघांनी या पर्वताच्या शिखरावर पोहोचण्याचा प्रयत्न केला आहे. हे शिखर सर करण्याचा पहिला प्रयत्न ब्रिटिश आणि भारतीय गिर्यारोहकांच्या संयुक्त संघाने केला होता. तथापि, या संघाने पर्वताचे धार्मिक महत्त्व लक्षात घेऊन शिखरापासून 30 फूट आधी थांबण्याचा निर्णय घेतला, परंतु खराब हवामानामुळे हा संघ शिखरापासून 660 फूट आधीच परतला. ऑक्टोबर 2008 मध्ये, दुसऱ्या एका संघाने हा पर्वत चढण्याचा प्रयत्न केला आणि पर्वताच्या शिखराचा आदर राखून, हा संघ शिखरापासून काही मीटर आधीच परतला.