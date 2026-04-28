Explainer: 9000 वर्षांपासून पिकत असलेले तांदळाचे पीक जगातून कायमचे नष्ट होणार? 70 वर्षानंतर भारतीयांच्या ताटात भात दिसणार नाही? कारण जाणून शॉक व्हाल

Rice Faces Its 9000 Year Heat Limit : भाताशिवाय जेवणाचे ताट पूर्ण होत नाही. भात हा भारतीयांच्या रोजच्या जेवणातील अविभाज्य भाग आहे. भात खाल्ल्याशिवाय जेवण पूर्ण झाल्यासारखेच वाटत नाही. मात्र, येत्या काही वर्षात भारतीयांच्या ताटात भात दिसणार नाही. फक्त भारतीयचं नाही तर जगातील अनेक देशांतील लोकांना भात खायला मिळणार नाही. 9000 वर्षांपासून पिकत असलेले तांदळाचे पिक जगातून कायमचे नष्ट होणार असल्याची भिती संशोधकांनी व्क्त केली आहे. यामागचे कारण अत्यंत धक्कादायक आहे.
बदलत्या हवामानाचा सर्वात मोठा फटका हा शेतीला बसला आहे. भविष्यात शेतीचे भौगोलिक स्वरूप बदलू शकते. मैदानी प्रदेशांकडून थंड पर्वतीय प्रदेशांकडे स्थलांतर होऊ शकते. मात्र, यासाठी पुरेशी जमीन उपलब्ध असेल का आणि परिसंस्था त्याला आधार देऊ शकेल का असा प्रश्न निर्माण होत आहे. सर्वात मोठा फटका तांदूळ या पिकाला बसणार आहे. तांदळाचे पीक पूर्णपणे नष्ट होऊ शकते. 9000 वर्षांपासून तांदळाचे पीक घेतले जात आहे.
फ्लोरिडा म्युझियम ऑफ नॅचरल हिस्ट्रीने तांदळाच्या पीकाबाबतचा धक्कादायक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. चीनच्या यांगत्झे खोऱ्यात सर्वप्रथम तांदळाचे वाण विकसीत झाले. तांदळाची उष्णता सहन करण्याची क्षमता मर्यादित झाली आहे. सुमारे 7,000 ते 9,000 वर्षांपूर्वी, जेव्हा हवामान अनुकूल झाले, तेव्हा मानवाने जंगली तांदळाची लागवड केली. तो हळूहळू दक्षिण आशिया आणि भारतात पसरला. तांदळाच्या पिकाला थंड हवामानाशी जुळवून घ्यायला हजारो वर्षे लागली, पण उष्णतेच्या बाबतीत याच्या उलट घडते. उच्च तापमानामुळे वनस्पतींची वाढ थांबते, अगदी त्याचप्रमाणे जसे माणसांना उष्माघाताचा त्रास होतो.
फ्लोरिडा संग्रहालयाच्या अभ्यासात उपग्रह प्रतिमा, ऐतिहासिक नोंदी आणि 803 पुरातत्व स्थळांवरील माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले. याचे आश्चर्यकारक निष्कर्ष समोर आले आहेत. मागील 9,000 वर्षांमध्ये, ज्या भागांमध्ये वार्षिक सरासरी तापमान 82 अंश फॅरेनहाइट अर्थात 28 अंश सेल्सिअस) पेक्षा जास्त होते, तिथे भाताची लागवड कधीही केली गेली नाही.
संशोधनानुसार, भाताच्या पिकासाठी सर्वात योग्य तापमान मर्यादा 104 अंश फॅरेनहाइट म्हणजेच 40 अंश सेल्सिअस आहे. या तापमानापेक्षा जास्त तापमान झाल्यास उष्णतेचा ताण येतो, ज्यामुळे प्रकाशसंश्लेषणावर परिणाम होतो. याचा परिणाम तांदळाच्या पिकावर होतो. दाणे भरण्यास अडथळा येतो. भारतातील अनेक भागांमध्ये तापमान आधीच 45 अंशांपेक्षा जास्त असते, परंतु मुरलेल्या सिंचनामुळे लागवडीचा कालावधी मर्यादित राहतो.
भारत हा जगातील सर्वात मोठा तांदूळ उत्पादक देश आहे. भारतातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये तांदळाचे पीक घेतले जाते. अलीकडेच भारतातील तांदळाचे उत्पादन 150 दशलक्ष मेट्रिक टनांचा टप्पा ओलांडला आहे. भारतातील एक अब्जाहून अधिक लोकांसाठी तांदूळ हे अन्न आणि उपजीविकेचा आधार आहे. जर जागतिक तापमानवाढीचा परिणाम शेतीवर झाला, तर निर्यातीवरही परिणाम होईल, ज्यामुळे अन्नसुरक्षेला मोठा धोका निर्माण होईल.
शास्त्रज्ञ निकोलस गौथियर यांनी याबाबत मोठी चिंता व्यक्त केली आहे. हवामानाती बदल विनाशकारी ठरू शकतात. लाखो लहान शेतकरी स्वतःच्या गरजेपोटी भात पिकवतात. भाताचे नवीन जनुकीय वाण विकसित केले जाऊ शकतात, परंतु ते गरीब शेतकऱ्यांना मिळवणे कठीण जाईल. यामुळे सामाजिक विषमता वाढू शकते. उत्तर आणि मध्य भारतात पुढील 50 वर्षांतील सर्वाधिक तापमानाची नोंद होऊ शकते. अनेक राज्यांमध्ये, सर्वात उष्ण महिन्यांत तापमान 104 अंश फॅरेनहाइटपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज आहे. या फटका पिकांना विशेषत: तांदळाच्या पिकाला बसू शकतो. इंडोनेशिया आणि मलेशियासारखे देश, तसेच भारताचे दक्षिणेकडील किनारपट्टीचे प्रदेशतील भात शेतीवर याचा परिणाम होऊ शकतो. यामुळे गरिबांसाठी तांदूळ परवडण्याजोगा राहणार नाही. 50 वर्षानंतर म्हणजेच 2070 नंतर भारतीयांच्या ताटातून भात गायब होणार आहे. जनुकीय अभियांत्रिकी आणि नवीन वाण निर्माण केले तरच तांदूळ पिकाचे अस्तित्व टिकून राहू शकते. अन्यता तांदळाचे पीक कायमस्वरुपी पृथवीवरुन नष्ट होवू शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.