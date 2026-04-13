  • Marathi News
  • Explainer: डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत! जगातील सर्वात महागडे आणि मजबूत चलन, भारतीय रुपयामध्ये याचे मूल्य जाणून थक्क व्हाल

Explainer: डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत! जगातील सर्वात महागडे आणि मजबूत चलन, भारतीय रुपयामध्ये याचे मूल्य जाणून थक्क व्हाल

डॉलरचा वापर जागतिक स्तरावर केला जातो. मात्र, डॉलर जगातील सर्वात महागडे चलन नाही. डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Apr 13, 2026, 10:25 PM IST
Explainer: डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत! जगातील सर्वात महागडे आणि मजबूत चलन, भारतीय रुपयामध्ये याचे मूल्य जाणून थक्क व्हाल

Strongest Currency in the world : इराण आणि अमेरिका इस्त्रायल युद्धाचा फटका संपूर्ण जगाला बसत आहे. भारताला देखील अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. गॅस टंचाई, तेल टंचाई यासह भारताच्या अर्थव्यवस्थेला अडचणीत आणणाऱ्या अनेक समस्या निर्माण झाल्या आहेत. यापैकीच एक आहे रुपयाचे अवमूल्यन. रुपया वधरला आहे. रुपयाचा प्रती डॉलर 92 पर्यंत पोहचला आहे. डॉलर मजबूत झाल्यामुळे जगातील अनेक चलनांना याचा फटका बसत आहे. डॉलर  मजबूत झाला असला तरी तो कमकुवतच आहे. कारण, डॉलर पेक्षा महागडे आणि मजबूत चलन आहे. या चलानासमोर डॉलर, युरो, पाऊंड सगळे याच्यासमोर कमकुवत आहेत. जाणून घेऊया जगातील सर्वात महागडे आणि मजबूत चलन कोणते आहे. 
अमेरिकन डॉलर अर्थात USD हे जगातील सर्वात महागडे चलन मानले जाते. यानंतर ब्रिटिश पाउंड (GBP) तसेच युरोपियन युरो (EUR) हे देखील जगातील सर्वात महागडे चलन आहे. माक्ष, जागतिक बाजारपेठेत सर्वात महागड्या चलनांच्या यादीत यापैकी कशाचाही समावेश नाही. तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की कुवैती  दिनार (KWD) हे सर्वात महागडे चलन आहे. 

कुवैती दिनार हे जगातील सर्वात महागडे चलन आहे. याचे मूल्य सुमारे 3.25 अमेरिकन डॉलर इतके आहे. भारतीय रुपयांमध्ये त्याचे मूल्य जवळपास 300 रुपये आहे. कुवेत हा जगातील एक छोटा देश आहे. असे असताना कुवैतचे चलन जगातील सर्वात महागडे चलन आहे. एखादे चलन मजबूत आहे की कमकुवत, हे तुम्ही त्याची तुलना कशाशी केली जाते यावर अवलंबून आहे. 

एखादे चलन दुसऱ्या चलनापेक्षा अधिक मजबूत असल्यास तेवढीच वस्तू खरेदी करण्यासाठी चलनाची कमी गरज भासते. उदाहरणार्थ एखादी वस्तू 1 डॉलरमध्ये खरेदी करत असाल तर ती भारतीय 1 रुपयामध्ये उपलब्ध होणार नाही.  कारण 1 डॉलरचे मूल्य 90 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे, त्याच वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्यासाठी कमकुवत चलनाला जास्त पैसे मोजावे लागतात.

जगातील सर्वात महागडे चलन कसे ठरते

एखाद्या चलनाची ताकद किंवा कमकुवतपणा त्या देशाच्या अर्थव्यवस्थेची ताकद ठरवते. चलन जितके मजबूत असेल, तितकी अर्थव्यवस्था अधिक स्थिर मानली जाते. चलनांचे मूल्यांकन नेहमी इतर चलनांच्या तुलनेत त्यांच्या सापेक्ष स्थानानुसार केले जाते. थोडक्यात समजून घायचे असेल तर  मजबूत चलन म्हणजे असे चलन ज्याचे मूल्य दुसऱ्या देशाच्या चलनापेक्षा जास्त मूल्यान आणि मजबूत असते. यातून त्या चलनाचे एकूण मूल्य दिसून येते.

कुवैती  दिनार हे जगातील पहिल्या क्रमांकाचे चलन 

कुवैती दिनार हे जगातील पहिल्या क्रमांकाचे सर्वात महाग चलन आहे. सध्या एक कुवैती दिनार अंदाजे 3.25 डॉलर इतका आहे. भारतीय रुपयांमध्ये त्याचे मूल्य 300 रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कुवैत सौदी अरेबिया आणि इराकच्या जवळ असलेला देश आहे. कच्च्या तेलाचे उत्पादन हा या देशाच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्त्रोत आहे.  कुवैत तेल निर्यातीतून पैसा कमावतो. दिनार हे चलन 1960 च्या दशकात सुरू करण्यात आले. सुरुवातीला ब्रिटिश पाउंडशी संलग्न असलेले हे चलन, नंतर अनेक चलनांशी जोडले गेले, ज्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत त्याचे मूल्य मजबूत राहिले.

कुवेत दिनार सर्वात महागडे चलन का आहे?

कुवेतच्या चलनाच्या मजबुतीचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांच्याकडे असलेले पेट्रोलियम साठे आहेत. कुवेतकडे जगातील सहावे सर्वात मोठे तेल साठे आहेत. देशाच्या जीडीपीपैकी निम्मा आणि निर्यातीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नापैकी 90 टक्के पेक्षा जास्त उत्पन्न केवळ तेल विक्रीतून येते. जेव्हा एखादा देश जगाला इतक्या मोठ्या प्रमाणात तेल विकतो, तेव्हा त्याच्या परकीय चलनाच्या विशेषतः डॉलरच्या साठ्यात लक्षणीय वाढ होते, ज्यामुळे त्याच्या स्वतःच्या चलनाला स्थिरता मिळते. कुवेत सरकार आपल्या चलनाच्या पुरवठ्यावर कडक नियंत्रण ठेवते. जेव्हा पुरवठा मर्यादित असतो आणि मागणी स्थिर असते, तेव्हा चलनाचे मूल्य उच्च राहते. कुवेतची अर्थव्यवस्था बऱ्यापैकी स्थिर मानली जाते आणि महागाईदेखील नियंत्रणात आहे. यामुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास टिकून राहतो.

डॉलरवर अवलंबून नाही 

कुवेत दिनार केवळ डॉलरवर अवलंबून नाही. दिनार हे अनेक चलनांच्या समूहाशी जोडलेला आहे. यामुळे त्याला जागतिक चढ-उतारांपासून स्वतःचे अधिक चांगल्या प्रकारे संरक्षण करता येते. कुवैत केवळ तेलावर अवलंबून नाही. त्यांच्याकडे जगातील सर्वात जुन्या आणि मोठ्या निधींपैकी एक, 'कुवेत इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी' (KIA) आहे. कुवेतने  आपल्या तेल महसुलाचा एक मोठा भाग परदेशातील स्थावर मालमत्ता, शेअर्स आणि इतर मालमत्तांमध्ये गुंतवला आहे. हा निधी इतका मोठा आहे की, उद्या तेल संपले तरीही कुवेतची अर्थव्यवस्था अनेक वर्षे मजबूत राहू शकते.
कुवेत हा भौगोलिकदृष्ट्या लहान आणि कमी लोकसंख्या असलेला देश आहे. कमी लोकसंख्या आणि मुबलक नैसर्गिक संसाधनांमुळे येथील दरडोई उत्पन्न खूप जास्त आहे. सरकारवरील कर्जाचा बोजा नगण्य आहे आणि येथे कोणताही आयकर नाही. त्याच्या आर्थिक सामर्थ्यामुळे आणि कर्जमुक्त स्थितीमुळे, जागतिक गुंतवणूकदारांचा या चलनावर अढळ विश्वास आहे.

दिनारचा वापर डॉलरपेक्षा जास्त होतो का?

 कुवैती दिनार हे निश्चितपणे जगातील सर्वात महागडे चलन आहे. असे असले तरी ते जगातील सर्वात शक्तिशाली चलन नाही. जागतिक व्यापारात अजूनही अमेरिकन डॉलरचेच वर्चस्व पहायला मिळते.  कारण डॉलर हे सर्वाधिक स्वीकारले जाणारे चलन आहे. दिनारचे मूल्य जास्त असले तरी, त्याचा वापर प्रामुख्याने कुवैत आणि तेल व्यापारापुरता मर्यादित आहे. जागतिक स्तरापावर व्यापारात आजही मोठ्या प्रमाणात डॉलरचा वापर केला जातो. 

 

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

