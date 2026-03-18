Explainer: भारतात कुठे आहे दुबईला टक्कर देणारे गोल्ड मार्केट? इथं स्वस्त दरात मिळते सोनं, भारतातील TOP 10 गोल्ड मार्केट

TOP 10 gold market in india : भरातात सोन्याकडे फक्त गुंतवणूक म्हणून पाहिले जात नाही सोनं खरेदी सोबत लोकांच्या भावना गुंतलेल्या असतात. एक अहवालानुसार भारतीयांकडे सर्वाधिक सोन्याचा साठा आहे. सोन्याच्या किंमती वाढल्या तरी भारतीयांचा सोनं खरेदीचा उत्साह कमी होत नाही. अनेक भारतीय दुंबई सारख्या देशांमध्ये खास सोनं खरेदीसाठी देखील जातात. मात्र, आपल्या भारतात देखील दुबईला टक्कर देणारे गोल्ड मार्केट आहे. इथं स्वस्त दरात सोनं मिळते. जाणून घेऊया. भारतातील TOP 10 गोल्ड मार्केट जिथे स्वस्त दारात सोनं खरेदी करता येवू शकते.
इराण इस्त्रायल युद्धाचा परिणाम जागतिक बाजापेठेवर झाला आहे. यामुळे सोनं चांदीच्या दरात मोठी उलथापालथ झाली आहे. जगातील सर्वात लोकप्रिय आणि स्वस्त दरात सोनं मिळते त्या दुबई गोल्ड मार्केटमध्ये सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. येथील व्यापारी डिस्काऊंट रेटमध्ये सोनं विकत आहे. भारतात सोनं चांदीच्या दरात घसरण होत असली तरी किंमती या मर्यादीत आकड्यापर्यंत स्थिर आहेत. भारतात सोन्याचा दर 1 लाख 60 हजाराच्या आसापास आहे. गुढी पाडव्याच्या मुहूर्तावर अनेक जण सोनं खरेदी करतात. यामुळे सोन्याच्या दराला झळाळी येवू शकते.
मुंबई हे भारताचे दुबईसारखे गोल्ड मार्केट म्हणून ओळखले जाते. इथं तयार दागिन स्वस्त दरात मिळतात. मुंबईचे झवेरी बाजार हे भारतातील सर्वात लोप्रिय गोल्ड मार्केट आहे. अनेक देशातून लोक येथे सोनं आणि हिऱ्यांचे दागिण खरेदी करण्यासाठी येतातय भारतातील प्रमुख सोन्याच्या बाजारपेठा प्रामुख्याने दक्षिण आणि पश्चिम भागांमध्ये आहे. मुंबईप्रमाणेच चेन्नई, कोची, बंगळूरु आणि हैदराबाद यांसारखी प्रमुख शहरे देखील सोन्याचा बाजारपेठा म्हणून लोकप्रिय आहेत. मुंबई आणि चेन्नईसारख्या किनारपट्टीच्या शहरांमध्ये वाहतूक खर्च कमी असल्यामुळे अनेकदा दर चांगले मिळतात. यामुळेच हे मार्केट स्वस्त गोल्ड मार्केट म्हणूनही ओळखले जातात. इतर प्रमुख बाजारपेठांमध्ये दिल्ली, कोलकाता, जयपूर, अहमदाबाद आणि सुरत यांचा समावेश आहे. भारतातील या गोल्ड मार्केटमध्ये विविध डिझाइन्स, उच्च शुद्धता आणि गुंतवणुकीच्या पर्यायांसाठी ओळखल्या जातात.
1 मुंबई (महाराष्ट्र)
मुंबई हे भारतातील सर्वात मोठे सोन्याच्या व्यापाराचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते. म्हणूनच याची तुलना दुबईच्या गोल्ड मार्केटसह केली जाते. मुंबईच्या झवेरी बाजारात फक्त सोन्याचे व्यवसाय केला जात नाही तर येथे मोठ्या प्रमाणात सोन्याची आयात केली जाते.
2 जळगाव - जळगाव ही मुंबईनंतर महाराष्ट्राची दुसरी मोठी बाजारपेठ आहे. येथे सराफांची मोठी साखळी आहे.
3 चेन्नई (तामिळनाडू)
चेन्नई हे उच्च दर्जाच्या, शुद्ध सोन्याच्या दागिन्यांसाठी (22 ते 24 कॅरेट) ओळखले जाते. येथे पारंपरिक, बारिक कारागिरीचे दागिने घडवले जातात. ओळखले जाते, ज्याला ग्राहकांची मोठी मागणी आहे.
4 कोची (केरळ)
केरळ दरडोई सोन्याच्या सर्वाधिक वापराचे केंद्र म्हणून ओळखले जाते.येथे सराफांमध्ये तीव्र स्पर्धा पहायला मिळते. अनेक व्यापरी स्पर्धेत टिकून राहण्यासाठी कमी दर देतात. विशेषत: सोन्यावर खूपच कमी मेकिंग चार्ज आकारला जातो. यामुळे येथे देखील स्वस्त दरात सोनं खरेदी करता येऊ शकते.
5 बंगळूर (कर्नाटक)
बंगळूर देखील उच्च विश्वासार्हता, नाविन्यपूर्ण डिझाइन आणि उच्च-मूल्याच्या विक्रीसह एक मजबूत, आधुनिक बाजारपेठ म्हणून ओळखली जाते.
6 हैदराबाद (तेलंगणा)
हैदराबाद हे सोन्यातील वाढत्या गुंतवणुकीचे दक्षिण भारतातील एक प्रमुख केंद्र आहे. खास पारंपरिक डिझाईनचे दागिने करण्यासाठी येथे येतात. यामुळे हे मार्केट नेहमीच डिमांडमध्ये असते.
7 दिल्ली (एनसीआर)
उत्तर भारतातील मोठे गोल्ड मार्केट दिल्लीत आहे. येथे डिझाइन्सची मोठी विविधता पहायला मिळते. येथे व्यापाऱ्यांमध्ये खूप स्पर्धा असल्याने ग्राहकांना याचा फायदा होतो.
8 कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
पारंपरिक, नाजूक आणि अत्यंत कुशलतेने हाताने बनवलेल्या सोन्याच्या दागिने खास करुन बंगाली डिझाइनच्या दागिन्यांसाठी हे मार्केट लोकप्रिय आहे.
9 जयपूर (राजस्थान)
सोन्यासोबत ऐतिहासिक आकर्षणाचा संगम साधणाऱ्या पारंपरिक कुंदन, मीनाकारी आणि जडाऊ दागिन्यांसाठी प्रसिद्ध जयपूर प्रसिद्ध आहे. येथे दागिन्यांचा शाही थाट पहायला मिळतो.
10 अहमदाबाद आणि सुरत
गुजरातमधील अहमदाबाद आणि सुरत या भारतातील दोन मोठ्या सोन्याच्या बाजारपेठा आहेत.
अहमदाबाद सणासुदीच्या काळात तेजीत येणारी भारतातील मोठी सोन्याची बाजारपेठ आहे. तर, सुरत हे डायमंड मार्केट म्हणून ओळखले जाते. मोठ्या प्रमाणात सोन्याची खरेदी आणि हलक्या वजनाच्या आणि मशीनवर दागिने तयार केले जातात.