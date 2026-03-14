जगातील सर्वात श्रीमंत 7 राजघराणी, फक्त तेलाच्या जोरावर कोट्यवधींची संपत्ती, भारतातील कोणतं राजघराणं?

From Oil Tycoons to Indian Royalty : एकीकडे जग अपारंपरिक ऊर्जेकडे वळत असताना आणि तेलाचे साठे मर्यादित होत असतानाही, या राजघराण्यांची संपत्ती मात्र कैक पटीने वाढत आहे. सौदी अरेबियापासून ते कतारपर्यंतच्या या राजघराण्यांकडे इतकी अफाट संपत्ती आहे की, त्यांच्या एका निर्णयावर जागतिक बाजारपेठ कोसळू शकते. पण तुम्हाला माहिती आहे का? या जागतिक कुबेरांच्या यादीत भारताचेही एक राजघराणे आपले स्थान टिकवून आहे.
जगातील सर्वात श्रीमंत राजघराण्यांची संपत्ती अब्जावधी आणि काही ठिकाणी ट्रिलियन डॉलर्समध्ये आहे. प्रामुख्याने आखाती देशांमधील राजघराण्यांकडे तेलाचे साठे आणि मोठ्या गुंतवणुकीमुळे सर्वाधिक संपत्ती आहे. 2024-2025 च्या ताज्या आकडेवारीनुसार जगातील सर्वात श्रीमंत राजघराणी खालीलप्रमाणे आहेत.
हाऊस ऑफ सौद याची स्थापना 18 व्या शतकात, मुहम्मद बिन सौद यांनी दिरिया येथे पहिले सौदी राज्य स्थापन केले. सौदी अरेबिया हा एक संपूर्ण राजेशाही आहे, जिथे राज्य शरिया कायद्यानुसार चालते. अंदाजे $1.4 ट्रिलियनच्या एकूण संपत्तीसह, ते जगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपैकी एक मानले जाते. कुटुंबात अंदाजे 15000 सदस्य आहेत, परंतु मुख्य सत्ता सुमारे 2000 प्रभावशाली राजपुत्रांकडे आहे. सध्या, राजा सलमान बिन अब्दुलअझीझ राजा आहे आणि त्यांचा मुलगा, क्राउन प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान (एमबीएस) हा प्रत्यक्ष शासक आहे. पूर्वी, राजवट भावाकडून भावाकडे जात होती, परंतु आता ती वडिलांकडून मुलाकडे सरकली आहे, जी क्राउन प्रिन्स एमबीएसने मजबूत केली आहे.
अल सबा कुटुंब हे कुवेतचे राजघराणे आहे, जे 1752 पासून देशावर राज्य करत आहे. अंदाजे 1000 सदस्य असलेल्या या कुटुंबाची एकूण संपत्ती $360अब्ज म्हणजे 30,00,00,00,00,000 पेक्षा जास्त आहे. सध्याचे अमीर शेख मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा आहेत आणि तेल, गुंतवणूक आणि रिअल इस्टेटच्या बाबतीत हे कुटुंब जगातील सर्वात श्रीमंत कुटुंबांपैकी एक मानले जाते. 1756 पासून कुवेतवर राज्य केले. तसेच शेख मिशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबा हे 16 डिसेंबर 2023 पासून राज्य करत आहेत. अंदाजे $1 अब्ज संपत्ती आहे. तेल महसूल, परकीय गुंतवणूक (विशेषतः अमेरिकेत) आणि रिअल इस्टेट हे संपत्तीचे प्रमुख स्त्रोत आहेत. हे कुटुंब बानी उतबाह संघराज्याशी संबंधित आहे आणि 17000 च्या मध्यात ते कुवेतमध्ये स्थायिक झाले. अल सबाह कुटुंब केवळ कुवेती राजकारणावर नियंत्रण ठेवत नाही तर देशातील बहुतेक तेल उत्पादक संस्था आणि वित्तीय संस्थांमध्येही त्यांचा मोठा वाटा आहे.
संयुक्त अरब अमिरातीवर राज्य करणारे अल नाह्यान कुटुंब केवळ प्रादेशिक राजकारणातच नव्हे तर जागतिक अर्थव्यवस्थेतही महत्त्वाची भूमिका बजावते. हे कुटुंब अबू धाबीचे शासक आहे आणि त्यांनी देशाची दिशा दीर्घकाळ घडवली आहे. तेलाच्या शोधापूर्वीही या कुटुंबाचा प्रभाव मजबूत होता, परंतु ऊर्जा संसाधनांमुळे ते आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अत्यंत शक्तिशाली बनले आहे. आज, कुटुंबाची संपत्ती $335.9 अब्ज इतकी आहे. युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन झायेद अल नाह्यान यांच्या नेतृत्वाखाली, कुटुंबाने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीन तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली आहे. यामुळे युएई पूर्णपणे तेल-आधारित अर्थव्यवस्थेपासून जागतिक नवोपक्रम केंद्रात रूपांतरित होत आहे. अबू धाबीचे राज्यकर्ते असलेल्या या कुटुंबाची संपत्ती तेलातून येते. तसेच ते 'अबू धाबी इन्व्हेस्टमेंट अथॉरिटी' (ADIA) सारख्या जगातील सर्वात मोठ्या सार्वभौम निधीचे नियंत्रण करतात. मँचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब आणि लंडनमधील अनेक मोक्याच्या ठिकाणच्या मालमत्ता त्यांच्या मालकीच्या आहेत.
कतारवर राज्य करणारे अल थानी कुटुंब हे आखाती प्रदेशातील सर्वात श्रीमंत राजघराण्यांपैकी एक आहे. एकोणिसाव्या शतकापासून त्यांनी कतारवर सत्ता गाजवली आहे. कतारच्या प्रचंड नैसर्गिक वायूच्या साठ्यामुळे हा देश जगातील सर्वात श्रीमंतांपैकी एक बनला आहे आणि अल थानी कुटुंबाची संपत्तीही झपाट्याने वाढली आहे. श्रीमंत कुटुंबांमध्ये ते चौथ्या क्रमांकावर आहेत, त्यांची एकूण संपत्ती $199.5 अब्ज आहे. या कुटुंबाचा प्रभाव राजकारणापलीकडे पसरलेला आहे. त्यांची गुंतवणूक आंतरराष्ट्रीय हॉटेल्स, विमा, बांधकाम, बँकिंग आणि लक्झरी रिअल इस्टेटमध्ये पसरलेली आहे. प्रमुख युरोपीय शहरांमधील उच्च दर्जाच्या मालमत्तांपासून ते फॅशन आणि जीवनशैली ब्रँडपर्यंत, अल थानी कुटुंबाची उपस्थिती जागतिक स्तरावर दिसून येते.
चाक्री राजवंश (थायलंड)
जेव्हा आपण श्रीमंत राजघराण्यांबद्दल बोलतो, तेव्हा आखाती देशांनंतर थायलंडच्या 'चक्री राजवंशा'चा क्रमांक लागतो. या घराण्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे यातील सध्याचे राजे 'महा वजिरालॉन्गकॉर्न' (Rama X) हे जगातील सर्वात श्रीमंत वैयक्तिक राजा मानले जातात. या राजघराण्याची एकूण संपत्ती 30 अब्ज ते 60 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 2.5 लाख कोटी ते 5 लाख कोटी रुपये) दरम्यान आहे. त्यांची बहुतांश संपत्ती ही 'काळ्या सोन्यावर' (तेलावर) आधारित नसून ती 'रिअल इस्टेट' आणि गुंतवणुकीवर आधारित आहे. त्यांच्याकडे थायलंडमध्ये हजारो एकर जमीन आहे, ज्यामध्ये बँकॉकसारख्या महागड्या शहरातील मोक्याच्या ठिकाणांचा समावेश आहे. तसेच 'सयाम कमर्शियल बँक' आणि 'सयाम सिमेंट ग्रुप' सारख्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये त्यांची मोठी भागीदारी आहे.
ब्रुनईचे सुलतान: हसनल बोल्किया यांची संपत्ती अंदाजे $28 - $30 अब्ज आहे, जी प्रामुख्याने तेलातून येते. तसेच ब्रिटीश राजघराणे (UK): हाऊस ऑफ विंडसरची संपत्ती अंदाजे $28 - $88 अब्ज दरम्यान असल्याचे मानले जाते.
मैसूरचे वाडियार घराणं
मैसूरचे वाडियार घराणं (Wadiyar Dynasty) किंवा जयपूरचे राजघराणे (Padmini Devi & Family) यांचा उल्लेख करू शकता. सध्याच्या काळात संपत्तीच्या बाबतीत मैसूरच्या वाडियार घराण्याकडे 10 हजार कोटींहून अधिकची मालमत्ता असल्याचे बोलले जाते. मैसूरचे वाडियार घराणे हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राजघराण्यांपैकी एक असून, त्यांची एकूण मालमत्ता सुमारे ₹10000 ते ₹80000 कोटींच्या दरम्यान असल्याचे सांगितले जाते. सध्याचे वंशज यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार हे म्हैसूर पॅलेस, बेंगळुरू पॅलेस आणि मोठ्या प्रमाणावर जमीनजुमल्याचे मालक आहेत. तसेच हे घराणे 'रॉयल सिल्क ऑफ म्हैसूर' व्यवसायातही सक्रिय आहे. वाडियार घराण्याकडे अनेक आलिशान राजवाडे (उदा. म्हैसूर पॅलेस, बेंगळुरू पॅलेस), मौल्यवान दागिने आणि प्रचंड प्रमाणात जमीन आहे, ज्यांचे बाजारमूल्य प्रचंड आहे. सध्याचे वंशज: यदुवीर कृष्णदत्त चामराजा वाडियार हे सध्या या राजघराण्याचे प्रमुख आहेत.
जयपूरचे राजघराणे
हे कछवाहा राजपूत वंशाचे असून, त्यांची स्थापना 12 व्या शतकात राजा दुल्हेराय यांनी ढूंढार (आमेर) येथे केली.महाराजा सवाई जयसिंग द्वितीय यांनी 1727 मध्ये जयपूर शहर वसवले, जे या घराण्याची राजधानी बनले. सध्याच्या राजघराण्याचे प्रमुख पद्मनाभ सिंग आहेत. हे घराणे श्रीमंती, पोलोग्राउंड आणि सांस्कृतिक वारशासाठी ओळखले जाते. कछवाहा राजपूत घराणे, ज्यांचे मूळ आमेर येथे होते. महाराजा सवाई जयसिंग द्वितीय (1966-1744) यांनी जयपूर शहराची स्थापना केली आणि ते एक खगोलशास्त्रज्ञही होते . 2011 मध्ये गादीवर आलेले 12 वे महाराजा पद्मनाभ सिंग हे सध्याचे प्रमुख आहेत. राजकिय व सामाजिक कार्य: राजकुमारी दिया कुमारी या राजकारणात सक्रिय असून, त्यांच्या फाऊंडेशनद्वारे महिला सक्षमीकरणाचे कार्य करतात. संपत्ती आणि वारसा: या घराण्याची संपत्ती सुमारे 2.8 बिलियन डॉलर असून, ते सिटी पॅलेस, विविध ऐतिहासिक वास्तू आणि हॉटेल व्यवसायातून (हेरिटेज हॉटेल्स) आपला वारसा चालवतात. महाराज पद्मनाभ सिंग हे पोलो खेळाडू आहेत आणि पोलो क्षेत्रातील त्यांच्या योगदानासाठी प्रसिद्ध आहेत