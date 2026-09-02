/Explainer : 30 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! भारतातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत बँकरचा आर्थिक संकटाबाबत अत्यंत खळबळनजक इशारा

उदय कोटक : जगाच्या अर्थव्यस्थेत मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. अशातच भारतातील सर्वात श्रीमंत बँकर, उदय कोटक यांनी आर्थिक संकटाबाबत अत्यंत खळबळनजक इशारा दिला आहे. येत्या काही दिवसांत जागतिक चलनवाढ आणि अल्प-मुदतीचे दर वाढू शकतात. जागतिक व्याजदर बाजारात अधिक अस्थिरता येऊ शकते. वाढते सरकारी कर्ज आणि वित्तीय तूट भविष्यात मध्यवर्ती बँकांसमोर आव्हाने निर्माण करू शकतात. जर मध्यवर्ती बँकांनी आपली ताळेबंद पत्रके वाढवण्याचा आणि व्यवस्थेत अधिक पैसा ओतण्याचा मार्ग अवलंबला, तर महागाई पुन्हा वाढू शकते. जपानचे उदाहरण देत त्यांनी 30 वर्षात पहिल्यांदाच असं घडल्याचे सांगितले आहे.
जपान जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. जपानमध्ये, 10-वर्षीय बाँड यील्डने 3 टक्केचा टप्पा ओलांडला आहे. 1996 नंतर असे पहिल्यांदाच घडले आहे. अमेरिकेतही, 10-वर्षीय यील्ड 4.8 टक्केच्या जवळपास पोहोचले आहे. वाढत्या सरकारी कर्जामुळे आणि वित्तीय तुटीमुळे महागाई आणि व्याजदर वाढण्याची चिंता निर्माण होत आहे.
मध्यवर्ती बँकांना अखेरीस त्यांच्या ताळेबंदात वाढ करण्यास भाग पडू शकते. यामुळे महागाई आणि अल्पकालीन दरांमध्ये वाढ होऊ शकते, तसेच जागतिक व्याजदर बाजारात अधिक अस्थिरता येऊ शकते असा इशारा कोटक यांनी दिला आहे.
कोटक यांनी एक्स (X) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवरील एका पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमध्ये त्यांनी मोठ्या आर्थिक संकटाचा इशरा दिला आहे. जपानच्या 10-वर्षीय बॉण्डने 3 टक्के आणि अमेरिकेच्या बॉण्डने 4.8 टक्केचा टप्पा ओलांडला आहे. त्यांचे सरकारी कर्ज आणि तूट वाढत असल्याने, मध्यवर्ती बँकांना त्यांच्या ताळेबंदात वाढ करण्याशिवाय म्हणजेच चलन छापण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. असे झाल्यास, महागाई वाढेल आणि अल्प-मुदतीचे व्याजदरही वाढतील. व्याजदर बाजारातील अस्थिरतेसाठी तयार रहा! या पोस्टच्या माध्यमातून कोटक यांनी नव्या आर्थिक संकटाचा इशारा दिला आहे.
जागतिक बॉण्ड यील्ड्समधील वाढीमुळे भारतीय बाजारांवर दबाव येऊ शकतो अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. जागतिक तरलतेची कमतरता, कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किंमती आणि महागाई याबद्दल तज्ज्ञांनी चिंता व्यक्त केली आहे. प्रमुख बाजारांमधील बॉण्ड यील्ड्स एकाच वेळी वाढत आहेत, तर दुसरीकडे कच्च्या तेलाच्या किमती उच्च आहेत, मध्य-पूर्वेतील संघर्ष लांबत चालला आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह पुन्हा एकदा महागाईवर कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे. या सर्व बाबी भारतासाठी मोठी आर्थिक आव्हाने निर्माण करु शकतात अशी भिती व्यक्त केली जात आहे.
जपान हा दीर्घकाळापासून जगातील बचतीचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. अनेक वर्षांपासून, कमी देशांतर्गत व्याजदरांमुळे जपानी पैसा परदेशी बॉण्ड्स आणि इतर जागतिक मालमत्तांमध्ये गुंतवला गेला आहे. जेव्हा जपानी बॉण्ड्सवरील परतावा झपाट्याने वाढतो, तेव्हा हे समीकरण बदलू शकते. जर गुंतवणूकदारांना जपानमध्ये चांगला परतावा मिळू शकला, तर जपानमधील मागणीत किंचित घट झाली तरी जागतिक बॉण्ड्सवरील परतावा वाढू शकतो.
वाढत्या जागतिक परताव्यांमुळे भारतासारख्या उदयोन्मुख बाजारपेठा परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी कमी आकर्षक बनतात. जेव्हा जपान, अमेरिका आणि युरोपमध्ये एकाच वेळी परतावा वाढतो, तेव्हा जागतिक गुंतवणूकदार अधिक जोखमीच्या मालमत्ता धारण करण्यासाठी जास्त परताव्याची मागणी करतात. याचा परिणाम भारतीय इक्विटी आणि बॉण्ड्समधील परदेशी गुंतवणुकीवर होऊ शकतो, देशांतर्गत बॉण्ड परतावा वाढू शकतो, रुपयावर दबाव येऊ शकतो आणि शेअर मूल्यांकनाच्या गुणकांवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत अल्पकालीन व्याजदरही वाढू शकतात. गुंतवणूकदारांना व्याजदर बाजारातील 'रोलर कोस्टर राईड'साठी तयार राहावे असा इशारा दिला आहे. जेव्हा जपान आणिअमेरिकासरकारी रोख्यांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ झाली असताना कोटक यांनी दिलेला इशारा गुंतवणूकदारांना सावध करणारा आहे.