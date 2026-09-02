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Explainer : 30 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! भारतातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत बँकरचा आर्थिक संकटाबाबत अत्यंत खळबळनजक इशारा

 भारतातील सर्वात श्रीमंत बँकर उदय कोटक यांचा आर्थिक संकटाबाबत अत्यंत खळबळनजक इशारा दिला आहे.  जागतिक व्याजदरांसंदर्भातील वाढत्या अनिश्चिततेबद्दल गुंतवणूकदारांना सावध केले आहे.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 02, 2026, 10:07 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 10:07 PM IST
Explainer : 30 वर्षांत पहिल्यांदाच असं घडलं! भारतातील सर्वात मोठ्या आणि श्रीमंत बँकरचा आर्थिक संकटाबाबत अत्यंत खळबळनजक इशारा

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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