/Explainer : PNB करन्सी चेस्टमध्ये 17 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा! बँकेतील करन्सी चेस्ट म्हणजे काय?

उत्तर प्रदेशातील सहारनपूरच्या घंटाघर इथल्या सोफिया मार्केटमधील पंजाब नॅशनल बँकेच्या करन्सी चेस्टमध्ये बनावट नोटा सापडल्यामुळे देशभरात खळबळ माजली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बनावट चलन थेट चेस्टमध्ये पोहोचले की बँकिंग चॅनेलद्वारे वेगवेगळ्या वेळी तिथे जमा करण्यात आले, हे तपास यंत्रणा त्याचा शोध घेत आहे. बँकेत ऑडिट टीमला 17 कोटी रुपयांच्या बनावट नोटा सापडल्याने हा मोठा घोटाळ्याचा खुलासा झाला आहे. दरम्यान, आरबीआय आणि पीएनबीच्या 21 अधिकाऱ्यांचे एक संयुक्त पथक या तपासात गुंतलंय.
या बनावट नोटांसंदर्भातील तपास जसाजसा पुढे जातोय, तसे अनेक धक्कादायक तथ्ये समोर येत आहेत. या बनावट नोटा 500 रुपयांच्या आहेत. यातील बहुतेक नोटा नवीन असून काही जुन्या नोटादेखील तपासमध्ये समोर आलंय. एकाच मूल्याच्या इतक्या मोठ्या प्रमाणात नोटा जप्त केल्याने तपास यंत्रणांचा संशय अधिकच बळावला आहे. तर या नोटांच्या बंडलांची संख्या 340 एवढी आहे.
सहारनपुर में PNB करेंसी चेस्ट में 7.40 करोड़ की नकली करेंसी का खुलासा, ऑडिट में सामने आई बड़ी गड़बड़ी।— E.Bhaskar Rao (@NiftyBhaskar) September 2, 2026
सहारनपुर(उत्तर प्रदेश ) पंजाब नेशनल बैंक की सोफिया मार्केट शाखा के करेंसी चेस्ट में ऑडिट के दौरान करोड़ों रुपये की नकली करेंसी मिलने से हड़कंप मच गया। बैंक की ऑडिट टीम द्वारा… pic.twitter.com/NKwN2wlo3r
या बनावट नोटा बँकिंग प्रणालीमध्ये दीर्घ काळापासून हळूहळू प्रसारित होत होत्या का, हे ठरवण्यासाठी जुन्या आणि नवीन दोन्ही नोटांच्या उपस्थितीचा वापर केला जात आहे. दरम्यान, पोलिसांनी या प्रकरणातील गुन्हेगारांचा शोध सुरू केला आहे.या बनावट नोटा मोजण्यासाठी सुमारे २३ मशीन्स बसवण्यात आल्या होत्या. यासोबतच, प्रत्येक नोटेची बारकाईने तपासणी करण्यात आली. त्यांचे अनुक्रमांकही तपासण्यात आले. ऑडिट टीमचे अधिकारी अरुण कुमार चौबे यांनी सांगितले की, प्रत्येक नोट कसून तपासण्यात आली. नोटांचा तपशील आणि त्यांचे क्रमांकही आरबीआयकडून मागवण्यात आले आहेत.
STORY | Fake currency with Rs 7.40 crore face value unearthed at PNB branch in Saharanpur— Press Trust of India (@PTI_News) September 2, 2026
Counterfeit banknotes with around Rs 7.40 crore face value were unearthed at a Punjab National Bank (PNB) currency chest in Saharanpur, police said.
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एखाद्या सामान्य बँक शाखेत दररोजच्या व्यवहारासाठी सीमित कॅश असते. पण करन्सी चेस्ट हे भारतीय कॅशचे एक विशाल केंद्र असतं. इथून आसपासच्या अनेक बँक शाखांना गरजेनुसार कॅश देण्यात येते. शिवाय या केंद्रात बाजारातून बँकांमध्ये परत आलेली रोकड वर्गीकृत करण्यात येत. महत्त्वाचे म्हणजे हे केंद्र थेट आरबीआयच्या नियमावलीनुसार चालवण्यात येतं. या केंद्रावर आरबीआयचे नियंत्रण असल्याने येथे प्रत्येक रुपयाचा हिशोब ठेवला जातो. पैसा कधी आला, कोणी स्वीकारला, कोणी मोजला आणि कधी बाहेर पाठवला याचे मिनिटा-मिनिटाचे रेकॉर्ड इथे ठेवण्यात येत असतो.
1. करन्सी चेस्टमध्ये फक्त विशेष लोकांना जाण्यास पवानगी
हो, करन्सी चेस्टच्या इमारतीमध्ये बँकेच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला जाण्याची परवानगी दिली जात नाही. केवळ अधिकृत अधिकारी आणि कर्मचारीच इथे जाऊ शकतात.
2. प्रत्येक रुपयाचा चोख हिशोब
किती नोटा आत आल्यात किती बाहेर गेल्यात, कोणत्या शाखेला देण्यात आल्यात, त्यानंतर तिजोरीत किती पैसा शिल्ल्क आहे, याचा सतत ताळमेळ ठेवण्यात येतो. हाच हिशोब पुढे ऑडिटच्या वेळी तपासण्यात येतो.
3. 'ड्युअल कस्टडी सिस्टीम'
याचा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा नियम म्हणजे बँकिंग नियमांनुसार, मुख्य तिजोरी एकटी व्यक्ती उघडू शत नाही. तसंच ही तिजोरी उघडण्यासाठी दोन वेगवेगळ्या चाव्या आणि गुप्त पासवर्ड असतात. एक चावी एका मुख्य अधिकाऱ्याकडे असते. तर दुसरी चावी दुसऱ्या अधिकृत अधिकाऱ्याकडे दिली असते. दोघेही व्यक्ती आणि त्या दोन्ही चावा एकत्र आल्याशिवाय तिजोरी उघडत नाही.
4. CCTV कॅमेऱ्यांची नजर
करन्सी चेस्टच्या आत आणि बाहेर दोन्ही ठिकाणी 24 तास सीसीटीव्ही मॉनिटरिंग करण्यात येतं. चेस्टमध्ये कोण कधी गेल आणि किती वेळ आत होतं, याशिवाय तिथे होणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर या कॅमेऱ्यांची बारीक नजर असते.
5. सशस्त्र सैनिकांचा पहारा
करन्सी चेस्टच्या बाहेर नेहमी सशस्त्र गार्ड्स तैनात असतात.
6. शंभर टक्के जुळणे सक्तीचे
महत्त्वाचे म्हणजे रेकॉर्डवरील कागदी रक्कम आणि तिजोरीत प्रत्यक्ष असलेली पैसे यांची शंभर टक्के जुळणे करणे सक्तीचे असतं. यामध्ये एक रुपयादेखील कमी असला तरी चौकशीचे आदेश देण्यात येतात.
7. RBI चे थेट ऑडिट आणि निरीक्षण
करन्सी चेस्ट थेट आरबीआयच्या कक्षेत असल्याने आरबीआयचे अधिकारी आणि बँक निरीक्षक वेळेवेळी अचानक भेट तिजोरीचे ऑडिट करतात.