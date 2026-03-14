Explainer: भारताला तेलाच्या किंमती पेक्षा सर्वात मोठा धोका कशाचा आहे? एका झटक्यात भारताची अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ शकते?

India LNG Supply: अमेरिका इस्त्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धाचा भडका उडाला आहे. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत तेल, गॅस तसेच इतर महत्वाच्या वस्तूंची वाहतूक करणारी शेकडो जहाजे अडकली आहेत. या युद्धाचा फटका सपूर्ण जगाला बसत आहे. जगात मोठ्या प्रमाणात तेल संकट निर्माण झाले आहे. कच्च्या तेलाच्या किंमतीचा भडका उडाला आहे. संपूर्ण जगाला याची झळ बसली आहे. भारताला मात्र, भारताला तेलाच्या किंमती पेक्षा सर्वात मोठा धोका निर्माण झाला आहे तो गॅस टंचाईचा. भारतात तीव्र गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. लवकरात लकरच ही समस्या दूर न झाल्यास एका झटक्यात भारताची अर्थव्यवस्था ठप्प होऊ शकते अशी भिती व्यक्त केली जात आहे. जाणून घेऊया हे गॅस टंचाईचे संकट किती भयावह आहे.
पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरूच राहिला तर भारताला कच्च्या तेलाच्या कमतरतेपेक्षा द्रवीभूत नैसर्गिक वायू अर्थात एलएनजी गॅस पुरवठ्याचा व्यत्ययाचा मोठा धोका निर्माण होऊ शकतो. होर्मुझची सामुद्रधुनी देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेसाठी एक प्रमुख दबाव बिंदू ठरु शकते असा इशारा श्रीराम अॅसेट मॅनेजमेंटच्या अहवालात देण्यात आला आहे. "द इराण क्रायसिस: इट्स इम्प्लिकेशन्स फॉर इंडिया अँड मार्केट्स" अशा शीर्षकासह हा अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
भारतासाठी एलएनजी पुरवठ्याचा धोका तेलापेक्षाही गंभीर आहे. कच्चे तेल भारताला इतर प्रदेशांमधून मिळू शकते. मात्र, गॅस आयातीचे पर्याय अत्यंत मर्यादित आहेत. भारत आपल्या ऊर्जा पुरवठ्यासाठी होर्मुझच्या सामुद्रधुनीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. एलएनजी आयातीपैकी सुमारे 55 ते 65 टक्के आयात होर्मुझच्या सामुद्रधुनी मार्गातूनच होते. भारताच्या गॅस आयातीपैकी सुमारे 40 टक्के आयात एकटा कतार करतो. या क्षेत्रात दीर्घकाळापर्यंत व्यत्यय आल्यास पुरवठा मोठ्या प्रमाणात खंडित होऊ शकतो.
फेब्रुवारीच्या अखेरीस अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या अणु आणि लष्करी सुविधांवर हल्ला केल्यानंतर हे संकट आणखी वाढले. प्रत्युत्तर म्हणून, इराणने आखाती प्रदेशात प्रत्युत्तरात्मक हल्ले सुरू केले. इराणने होर्मुझच्या सामुद्रधुनीत नौदल खाणी टाकण्यास सुरुवात केली तेव्हा परिस्थिती आणखी बिकट झाली, ज्यामुळे जगातील सर्वात महत्वाच्या ऊर्जा वाहतूक मार्गांपैकी एक जवळजवळ पूर्णपणे नाकेबंदी होण्याची भीती निर्माण झाली. सामान्यतः, तेल आणि एलएनजी टँकरसह अंदाजे 150 जहाजे दररोज सामुद्रधुनीतून प्रवास करतात. खाणींचा धोका शिपिंगमध्ये व्यत्यय आणू शकतो. विमा कंपन्या अनेकदा संघर्ष क्षेत्रात प्रवेश करणाऱ्या टँकरचा विमा उतरवण्यास नकार देतात.
भारत रशियाकडून आयात वाढवून किंवा सौदी अरेबियाहून येणाऱ्या जहाजांसाठी पर्यायी समुद्री मार्गांचा वापर करून काही प्रमाणात कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यातील व्यत्यय भरून काढू शकतो. मात्र, जागतिक बाजारपेठेत मर्यादित उपलब्धतेमुळे एलएनजी पुरवठा बदलणे अधिक कठीण आहे. अमेरिका, आफ्रिका किंवा ऑस्ट्रेलियाहून येणारी जहाजे पोहोचण्यास जास्त वेळ घेतात आणि ती महाग देखील असतात.
गॅस टंचाईचा परिणाम भारताच्या अनेक उद्योगांवर होत आहे. उपलब्ध पुरवठा आता घरे, रुग्णालये आणि खत उत्पादन यासारख्या प्राधान्य क्षेत्रांकडे वळवला जात आहे. खत आणि रसायन उत्पादक आयात केलेल्या कच्च्या मालावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असतात, ज्यामुळे उत्पादन टंचाईचा धोका निर्माण होतो. दरम्यान, अहवालांनुसार, शहरातील गॅस वितरण कंपन्यांनी औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना गॅस पुरवठा देखील कमी केला आहे.
अहवालात असेही म्हटले आहे की एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययांमुळे अनेक भागात बुकिंगमध्ये आधीच विलंब होत आहे. पुरवठ्यातील कमतरतेला प्रतिसाद म्हणून, सरकारने अलीकडेच देशांतर्गत सिलेंडरच्या किमती वाढवल्या आहेत. जर हे व्यत्यय असेच चालू राहिले तर उर्जेच्या वाढत्या किमती कंपन्यांच्या उत्पन्नालाही हानी पोहोचवू शकतात. अंदाजानुसार, जर कच्च्या तेलाच्या किमती एका वर्षासाठी प्रति बॅरल 20 डॉलरने वाढल्या तर उत्पन्नात अंदाजे 4 टक्के घट होऊ शकते. गॅसची कमतरता, उत्पादन कपात आणि कमी मागणीमुळे आणखी तोटा होण्याचा धोका आहे.
दुसरीकडे, काही क्षेत्रांना या संकटाचा फायदा होऊ शकतो. जागतिक कमोडिटीच्या किमती वाढल्यामुळे ऊर्जेशी संबंधित तेल आणि वायू उत्पादक, रिफायनर्स आणि धातू कंपन्यांना जास्त उत्पन्न मिळू शकते. दरम्यान, बहुतेक उत्पादन आणि वापराशी संबंधित क्षेत्रांना नफ्यावर दबाव येऊ शकतो. अहवालात असे म्हटले आहे की परिस्थिती अत्यंत अनिश्चित आहे. तथापि, जर होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील अडथळा दीर्घकाळ चालू राहिला तर येत्या काही महिन्यांत जागतिक ऊर्जा बाजारात पुरवठ्यातील कमतरता कायम राहू शकते. यामुळे एनएनजीची उपलब्धता भारतासाठी सर्वात मोठा नजीकचा धोका बनू शकते.