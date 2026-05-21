/Explainer: जर पृथ्वीवरून कॉक्रोच नाहीशी झाली तर काय होईल? अंगावर काटा आणणारे भयानक सत्य; झुरळांच्या सुरक्षिततेसाठी सगळ्यांनीच प्रार्थना केली पाहिजे

सध्या कॉक्रोच अर्थात झुरळांची चांगलीच चर्चा आहे. अनेक जण झुरळांना घाबरतात झुरळ दिसले की त्यांना मारुन टाकतात. पण पृथ्वीच्या अस्तित्वासाठी झुरळ खूप महत्वाचे आहे. झुरळ नाहीसे झाले तर पृथ्वी धोक्यात येऊ शकते.
Cockroach For Earth : भारताच्या सरन्यायाधीशांनी तरुणांसंदर्भात केलेल्या विधानानंतर कॉक्रोच अर्थात झुरळ हा जीव चांगलाच चर्चेत आला आहे. निषेध म्हणून अवघ्या काही तासांता बनवण्यात आलेल्या या कॉक्रोच जनता पार्टीने (CJP) भारतात सोशल मिडियावर धुमाकूळ घातला आहे. हा झाला राजकारणाचा विषय. मात्र, वैज्ञानिक दृष्टीने पाहिल्यास झुरळ जैविक साखळीसाठी खूप महत्वाचे आहे. जर पृथ्वीवरून झुरळ नाहीसे झाले तर पृथ्वीवरील जीव सृष्टीला धोका पोहचू शकतो. जाणून घेऊया झुरळ नाहीसे झाले तर काय होईल.
झुरळ दिसलं की भल्याभल्यांची घाबरगुंडी उडते. अनेकांना झुरळांची किळस वाटते. अनेक जण झुरळ दिसलं की ते मारुन टाकतात. वैज्ञानिक संशोधनानुसार, झुरळांचे अस्तित्व पृथ्वीसाठी खूप महत्वाचे आहे. झुरळांची संख्या कमी झाल्यास संपूर्ण पृथ्वीच्या परिसंस्थेसाठी एक गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. वन उत्पादन, जमिनीची गुणवत्ता, अन्नसाखळीचे संतुलन आणि लहान जीवांचे अस्तित्व या सर्वांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.
पीएनएएस (प्रोसीडिंग्स ऑफ द नॅशनल ॲकॅडमी ऑफ सायन्सेस) मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, झुरळांच्या शरीरात आढळणारे 'ब्लाटाबॅक्टेरियम' नावाचे जीवाणू नायट्रोजनचा पुनर्वापर करून त्याचे आवश्यक पोषक तत्वांमध्ये रूपांतर करतात. यामुळेच झुरळे अत्यंत प्रतिकूल वातावरणात टिकून राहतात आणि अशा ठिकाणी परिसंस्थेचा समतोल राखतात, जिथे इतर कीटक जगू शकत नाहीत. जर ही प्रजाती नामशेष झाली, तर अनेक नैसर्गिक प्रक्रिया विस्कळीत होतील, ज्याचा मानवी जीवनावर परिणाम होऊ शकतो.
आपल्या घरात झुरळ दिसत असली तरी झुरळ हे प्रामुख्याने घनटाद जंगलात सापडतात. झुरळं पडलेली झाडे, पाने, कुजणाऱ्या वनस्पती आणि लाकूड कुरतडून त्यांचे लहान कणांमध्ये रूपांतर करतात. या प्रक्रियेमुळे नायट्रोजन आणि इतर पोषक तत्वे जंगलाच्या मातीत मिसळली जातात. जर झुरळे नाहीशी झाली, तर जंगलाच्या जमिनीवर सेंद्रिय कचऱ्याचे थर साचतील. विघटनाची प्रक्रिया मंदावेल आणि जमिनीची सुपीकता कमी होईल. हळूहळू, झाडांची वाढ कमकुवत होईल आणि संपूर्ण जंगल व्यवस्थेला हानी पोहचू शकते.
असंख्य जीवांच्या आहाराचा आधार असलेल्या एका लहान कीटकाचे नाहीसे होणे क्षुल्लक वाटू शकते, परंतु परिसंस्था याच लहान घटकांवर टिकून असतात. सरडे, बेडूक, पक्षी, लहान सस्तन प्राणी आणि अनेक कीटक झुरळांवर अवलंबून असतात. झुरळ हा या जीवांचा प्रमुख अन्नस्रोत आहे. जर अचानक झुरळ नाहीसे झाले, तर भक्षकांना पर्यायी अन्न शोधावे लागेल यामुळे स्पर्धा वाढेल, अनेक लहान जीव उपाशी मरतील. अन्नसाखळीत साखळीवर याचा परिणाम होऊ शकतो.
झुरळ नाहीसे झाले तर अनेक परिसंस्थात्म धोक्यात येतील जैव विविधतेत मोठ्या प्रमाणात घट होईल. झुरळाच्या शरीरातील ब्लॅटाबॅक्टेरियम नावाचे जीवाणू टाकाऊ पदार्थांचे रूपांतर अमिनो आम्ल आणि जीवनसत्त्वांमध्ये करतात. ही निसर्गाची एक अद्वितीय सहकारी प्रणाली आहे. कठोर, पोषक तत्वांची कमतरता असलेल्या परिस्थितीत टिकून राहतात, अशा परिसंस्थांमध्ये संतुलन राखतात जिथे इतर कीटक पोहोचू शकत नाहीत.
झुरळ नाहीसे होण्याचा शेतीवरही परिणाम होऊ शकतो. शेताच्या आजूबाजूला कुजणाऱ्या पदार्थांचे विघटन करून ते जमिनीत परत मिसळवतात. जर ती नाहीशी झाली त सेंद्रिय कचऱ्याचे विघटन अधिक हळू होईल. जमिनीतील नायट्रोजन कमी होईल. शेतकऱ्यांना अधिक रासायनिक खते वापरावी लागतील आणि यामुळे जलप्रदूषणासह पर्यावरणाचे धोके वाढतील. जमिनीचे आरोग्य खालावेल, जैवविविधता कमी होईल. जमीन म्हणजे केवळ वाळू आणि खडीचे मिश्रण नाही, तर ती एक जिवंत प्रणाली आहे.
झुरळे मेलेल्या वनस्पतींचे विघटन करतात. जमिनीला पोषक तत्वे पुरवतात. अनेक लहान जीवांना अन्न पुरवतात. त्यांच्या नाहीशा होण्यामुळे अनेक भागांतील जमीन मृत होईल, वनस्पतींची वाढ खुंटेल आणि संपूर्ण अन्नसाखळीवर परिणाम होईल. जंगलात राहणारी अनेक झुरळे ही पर्यावरणीय बदलांचे पहिले संकेत असतात. झुरळांच्या संख्येवरुन शास्त्रज्ञांना एखाद्या परिसरात काय चालले आहे याचा अंदाज घेण्यास मदत होते. झुरळांशिवाय, शास्त्रज्ञ हे जैविक निर्देशक गमावून बसतील. झुरळांच्या नाहीसे होण्याने जग नष्ट होणार नाही, पण ते निश्चितपणे पृथ्वीला धोका निर्माण होईल.