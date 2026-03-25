Explained: 25 लाखांचं इनाम असलेला पापा राव शरण; ₹35000000 इनाम असलेला व्यक्ती कधी सापडणार?

Explined Naxalite Movement: बस्तरमधील नक्षली साम्राज्याचा शेवटचा बुरूज ढासळला असून सुरक्षा यंत्रणांसाठी हा मोठा विजय मानला जात आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून दंडकारण्याच्या घनदाट जंगलात समांतर सत्ता राबवणारा आणि सुरक्षा दलांच्या नाकीनऊ आणणारा जहाल नक्षल कमांडर शरण आला आहे. सुन्नम पापा राव आणि ओडीशाचा मोस्ट वॉन्टेड नक्षलवादी सुकरू उर्फ कोशा सोढी या दोघांनी अखेर मंगळवारी सहकाऱ्यांसह पोलिसांसमोर शरणागती पत्करली. एकेकाळी नक्षली चळवळीचा पोलादी कणा मानला जाणारा 56 वर्षीय पापा राव याने आता लोकशाहीच्या मुख्य प्रवाहात सामील होण्याचा निर्णय घेतला आहे. पापा राववर 25 लाखांचं बक्षीस होतं.
केंद्रीय गृहमंत्रालयाने 2026 च्या सुरुवातीलाच बस्तर नक्षलमुक्त करण्याची 'डेडलाइन' निश्चित केली होती. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षा दलांनी 'अंतिम प्रहार' मोहीम तीव्र केली होती. अवघ्या दोन आठवड्यांपूर्वी पोलिसांनी पापा रावच्या घरी जाऊन त्याच्या कुटुंबाची भेट घेतली होती. प्रशासनाने दिलेला इशारा, कुटुंबाने घातलेली साद यामुळे त्याचे हृदयपरिवर्तन झाले असून त्याने एके-47 सह आत्मसमर्पण केले. दिलेल्या डेडलाइनच्या सात दिवस आधीच पापा रावने शरणागती पत्कारली.
पापा राव हा 1997 पासून नक्षल चळवळीत सक्रिय आहेत. बस्तरमधील 'लास्ट फायटर' अशी पापा रावची ओळख होती. जवळपास 25 वर्षांपासून सक्रिय नक्षलवादी म्हणून काम करत होता. 2010 साली ताडमेटला (दंतेवाडा) हल्ला सर्वात मोठा नक्षल हल्ला ठरला होता. या हल्ल्यामध्ये 76 सीआरपीएफचे जवीन शहीद झाले होते. बीजापुर जिल्ह्यातील कुटरू-बेडरे रोडवर आयईडी स्फोट घडवला होता. ज्यामध्ये 8 सुरक्षा कर्मचारी आणि एका चालकाचा मृत्यू झाला होता. गेल्या 20 वर्षांत बस्तरमध्ये झालेल्या अनेक घातक हल्ल्यांशी पापा रावचे नाव जोडले जाते. पाप रावच्या शरणागतीनंतर छत्तीसगड पूर्णपणे नक्षलमुक्त होईल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
कोशा सोढीवर 55 लाख रुपयांचं इनाम होतं. कोशा सोढी ओडिशा राज्यतील नक्षलवादी चळवळीचा मुख्य चेहऱ्यांपैकी एक आहे. त्याने आपल्या सहकाऱ्यांसहीत शरणागती पत्कारणं हे सुरक्षा रक्षकांसाठी ओडिशातील नक्षल-विरोधी मोहिमेचे मोठं यश मानलं जात आहे.
गेल्या वर्षभरात सुरक्षा दलांनी नक्षलवाद्यांची मोठी फळी उद्ध्वस्त केली आहे. जहाल माओवादी माडवी हिडमा, सचिव बसवाराजू आणि गणेश उइके यांच्यासह 17 बड्या नेत्यांचा खात्मा करण्यात आला आहे. दुसरीकडे भूपती, रूपेश आणि रामधेर यासारख्या नेत्यांनी शेकडो साथीदारांसह शस्त्रे खाली ठेवली आहेत. नक्षलवाद्यांचा 'एमएमसी' (मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगड) झोन आता पूर्णपणे साफ झाला आहे. वर्षभरात 700 माओवाद्यांनी शस्त्रे ठेवली आहेत.
मुपल्ला लक्ष्मण राव ऊर्फ गणपती: (3.5 कोटींचे इनाम) - मुपल्ला लक्ष्मण राव ऊर्फ गणपती हा अनेक नक्षलवादी हल्ल्यांचा मुख्य सूत्रधार आहे. सुरक्षा यंत्रणांच्या माहितीनुसार मते मुपल्ला लक्ष्मण राववर 150 हून अधिक गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. 12 राज्यांमध्ये हे गुन्हे दाखल असून यात हत्या, बॉम्बस्फोट, राजद्रोह, युएपीए अंतर्गत गुन्हे नोंदवण्यात आलेले आहेत.
2018 मध्ये आजारपणामुळे वयाची 75 वर्ष ओलांडल्यानंतर वृद्धत्व, मधुमेह, दमा इत्यादी आरोग्यविषयक समस्यांमुळे नक्षलवादी संघटनेतील पद सोडले. आता मुपल्ला लक्ष्मण राव नेपाळमध्ये लपला असल्याची शक्यता आहे. काही रिपोर्ट्सनुसार मुपल्ला लक्ष्मण राव फिलिपाईन्सपर्यंत गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे. आरोग्याच्या समस्या असल्याने लवकरच मुपल्ला लक्ष्मण राव शरणागती स्वीकारण्याची चर्चा सुरू आहे. तेलंगणा पोलिसांसमोर किंवा दिल्लीत मुपल्ला लक्ष्मण राव शरण येऊ शकतो. त्याचे कुटुंबीयही शरणागतीसाठी विनंती करत आहेत. मुपल्ला लक्ष्मण राव कधीच नक्षल्यांच्या प्रत्यक्ष हल्ला करणारा फील्ड कमांडर राहिला नाही. रणनीतिकार आणि नियोजन करण्यामध्ये मुपल्ला लक्ष्मण रावचा हातखंडा आहे.
मिशिर बेसरा ऊर्फ भास्कर : (1.30 कोटींचे इनाम) - सापळा (अँब्युश) लावण्यात माहीर असलेला 60 वर्षीय मिशिर बेसरा ऊर्फ भास्करही अजून यंत्रणांच्या हाती लागलेला नाही. झारखंडमधील गिरिडीह-चाईबासा भाग असलेलं सारंडा जंगल हे भास्करचं क्षेत्र मानलं जातं. तो या भागातील सर्वोच्च आणि शेवटचा सक्रीय नेता आहे. रणनीतिकार, मिलिटरी ब्रेन आणि एंबुश मास्टर म्हणून ओळखला जातो. घेरा घालणे, बंकर बांधणे, रेकी करणे आणि मोठे हल्ले प्लॅन करणे यात भास्कर माहीर आहे.