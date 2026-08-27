/उद्यापासून उत्तर प्रदेशहून मुंबईत येणार एक्सप्रेस, वाढत्या मागणीमुळे निर्णय; प्रवाशांना मिळणार या सुविधा!

उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि मुंबईतील वांद्रे टर्मिनसदरम्यान प्रवास करणाऱ्या रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. गोरखपूर-बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस आता नियमित साप्ताहिक सेवेत दाखल होत आहे. या नव्या रेल्वेमुळे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात आणि महाराष्ट्राला जोडणारी रेल्वे कनेक्टिव्हिटी आणखी मजबूत होणार आहे. ट्रेन क्रमांक 15085/15086 अशी ही सेवा असून गोरखपूरहून पहिली नियमित फेरी 28 ऑगस्ट 2026 रोजी सुरू होणार आहे.
गोरखपूर-बांद्रा टर्मिनसदरम्यान आधी ट्रेन ऑन डिमांड’ अंतर्गत चालणारी विशेष सेवा आता नियमित अमृत भारत साप्ताहिक एक्सप्रेस म्हणून सुरू करण्यात येत आहे. गोरखपूरहून ट्रेन क्रमांक 15085 दर शुक्रवारी धावेल, तर परतीची 15086 क्रमांकाची ट्रेन बांद्रा टर्मिनसहून दर शनिवारी सुटेल. त्यामुळे मुंबई आणि पूर्व उत्तर प्रदेशादरम्यान प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आणखी एक पर्याय मिळणार आहे.
15085 गोरखपूर-बांद्रा टर्मिनस अमृत भारत एक्सप्रेस दर शुक्रवारी सकाळी 7:50 वाजता गोरखपूरहून रवाना होईल. प्रवासादरम्यान ही ट्रेन अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधून पुढे जाईल आणि दुसऱ्या दिवशी मुंबईतील बांद्रा टर्मिनसला पोहोचेल. उपलब्ध वेळापत्रकानुसार प्रवासाला सुमारे 34 तास 10 मिनिटे लागतील.
या ट्रेनला उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाच्या स्थानकांवर थांबे देण्यात आले आहेत. त्यात खलीलाबाद, बस्ती, गोंडा, बादशाहनगर, ऐशबाग, कानपूर सेंट्रल, टूंडला, आग्रा फोर्ट, बयाना, गंगापूर सिटी, कोटा, भवानी मंडी, शामगढ, रतलाम, वडोदरा, सुरत, वलसाड, वापी, पालघर आणि बोरीवली यांचा समावेश आहे.
गोरखपूरहून शुक्रवार सकाळी सुटलेली ट्रेन शनिवारी संध्याकाळी मुंबईत पोहोचेल. उपलब्ध रेल्वे वेळापत्रकानुसार बांद्रा टर्मिनसला पोहोचण्याची वेळ संध्याकाळी 6 वाजता आहे; काही स्थानिक अहवालांमध्ये 5:45 वाजताची वेळ नमूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रवाशांनी तिकीट बुक करताना अधिकृत रेल्वे वेळापत्रकातील अंतिम वेळ तपासणे योग्य ठरेल.
15086 बांद्रा टर्मिनस-गोरखपूर अमृत भारत एक्सप्रेसची सेवा 29 ऑगस्ट 2026 पासून सुरू होणार आहे. ही ट्रेन दर शनिवारी रात्री बांद्रा टर्मिनसहून रवाना होईल आणि सोमवारी सकाळी गोरखपूरला पोहोचेल. उपलब्ध वेळापत्रकानुसार बांद्रा टर्मिनसहून सुटण्याची वेळ रात्री 9:20 वाजता असून गोरखपूरला पोहोचण्याची वेळ सकाळी 6:45 वाजता आहे.
या ट्रेनमध्ये एकूण 22 अमृत भारत डबे असतील, अशी माहिती समोर आली आहे. अमृत भारत गाड्या प्रामुख्याने परवडणाऱ्या लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. या सेवेमुळे सामान्य आणि स्लीपर श्रेणीतील प्रवाशांना गोरखपूर-मुंबई मार्गावर अधिक सोयीचा पर्याय मिळण्याची अपेक्षा आहे.
या रेल्वेसेवेचा सर्वाधिक फायदा पूर्व उत्तर प्रदेशातून मुंबईकडे प्रवास करणाऱ्या नागरिकांना होऊ शकतो. गोरखपूरपासून सुरू होणारा मार्ग उत्तर प्रदेश → राजस्थान → मध्य प्रदेश → गुजरात → महाराष्ट्र असा विस्तृत पट्टा जोडतो. त्यामुळे कोटा, रतलाम, वडोदरा, सुरत, पालघर आणि मुंबई परिसरातील प्रवाशांनाही या साप्ताहिक सेवेमुळे कनेक्टिव्हिटीचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.