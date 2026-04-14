Explained : मनात येईल तेव्हा उत्तराखंडला फिरायला जा! हवेत तरंगत्या रस्त्यारून कसा होईल प्रवास; टोल, वेळ अन् मार्गिका किती?

Dehradun Expressway: भटकंतीचं वेड असेल आणि या भटकंतीपोटी विविध वाटांवर जाण्याचं धाडस करणाऱ्यांपैकी तुम्हीही एक असाल, तर तातडीनं पाहा एका भन्नाट रस्त्याची गोष्ट.   

सायली पाटील | Updated: Apr 14, 2026, 03:11 PM IST
Explained : मनात येईल तेव्हा उत्तराखंडला फिरायला जा! हवेत तरंगत्या रस्त्यारून कसा होईल प्रवास; टोल, वेळ अन् मार्गिका किती?
Dehradun Expressway: रस्ते मार्गानं प्रवास करण्याचा पर्याय सध्याच्या घडीला देशांतर्गत प्रवासाच्या दृष्टीकोनातून एक उत्तम आणि तितकाच फायद्याचा पर्याय ठरत आहे. अशाच पर्यायामध्ये आता एका अशा रस्त्याची भर पडणार आहे, जो रस्ता एका अतिशय सुंदर अशा राज्याशी जोडला जाणार आहे. या रस्त्यामुळं दिल्लीपासून देहरादूनला जाण्याची अर्थात उत्तराखंड राज्यात जाण्याची वाट अतिशय सुकर होणार आहे. आश्चर्याची बाब म्हणजे यामुळं 6 तासांचा प्रवास अवघ्या 2 तासांवर येणार आहे. हे शक्य होतंय दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ( Delhi Dehradun expressway) मुळं. 

या वाटेनं कधी प्रवास करता येणार? 

राजधानी दिल्लीपासून हिमालयीन राज्य असणाऱ्या उत्तराखंड पर्यंतचा प्रवास 14 एप्रिल 2026 पासून सुरू झाला आहे. 210 किमी लांबीच्या या दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे ( Delhi Dehradun expressway) वर 12 किमी लांबीचा वाइल्डलाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर आहे. जिथं रस्ता हवेतच आहे की काय, याचीच अनुभूती होईल. आशिया खंडातील हा सर्वाधिक उंचीवर असणारा आणि वन्यक्षेत्रावरून जाणारा रस्ता असून, देशातील सर्वप्रथम साऊंडप्रूफ प्रवासानुभव देणारा मार्ग आहे. 

संपूर्ण रस्त्यावरील प्रवास पूर्ण करण्यासाठी 2 तासांचा वेळ जाणार असून, या रस्त्यामुळं दिल्ली, नोएडा,  बागपत, शामली , सहारनपुर, बड़ौत, खेकड़ा, शामली, देवबंद, सहारनपुर, गणेशपुर, डाट काली मंदिर अशा भागांना जोडत पुढं देहरादूनशी जोडला जाईल. हा एक्सप्रेसवे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वेलासुद्धा जोडण्यात आला असून, त्यासाठी अनेक एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट तयार करण्यात आले आहेत. 

का खास आहे हा द्रुतगती मार्ग? 

या द्रुतगती मार्गावर साऊंड बॅरियर असून, आधुनिक सायनेज सिस्टीम आणि नाईट रिफ्लेक्टरसुद्धा लावण्यात आले आहेत. शिवाय हा रस्ता उत्तराखंडमधील दोन मोठ्या वन क्षेत्रांतून पुञे जातो. ज्यामुळं आवाजावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्याच्या निर्मितीत आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे. या वाटेनं प्रवास करताना एक मोठा टप्पा राजाजी नॅशनल पार्कवरून जातो, जिथं एलिवेटेड वाईल्डलाईफ कोरिडोर आहे. 

साधारण 13000 कोटी रुपये खर्च करून हा रस्ता उभारण्यात आला आहे. जो, दिल्लीच्या अक्षरधामपासून बागपत, शामली, मुज़फ्फरनगर, सहारनपूरपासून पुढं उत्तराखंडमध्ये जातो. महत्त्वाची बाब म्हणजे या वाटेनं प्रवास करताना फ्लायओव्हर, अंडरपास, सर्विस लेन आणि साऊंड बॅरियरसुद्धा बसवण्यात आले आहेत. 

16 एंट्री आणि एक्झिट पॉईंट असणाऱ्या या द्रुतगती मार्गावर 113 अंडरपास, 62 बस शेल्टर, 12 रेस्ट एरिया असून, याच्या 12 किमीच्या एलिवेटेड टप्प्यावरून प्रवास करताना वाहनं जमिनीपासून साधारण 44 किमी उंचीवरून प्रवास करतील. दिल्ली देहरादून द्रुतगती मार्गानं प्रवास करणाऱ्यांचा प्रवासाचा वेळ अतिशय कमी होणार असून, त्यामुळं पर्यटनासह रिअल इस्टेट आणि अर्थ क्षेत्रालाही मोठा फायदा मिळणार आहे. 

या रस्त्यानं प्रवास करताना किती टोल भरावा लागणार? 

 दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवेनं प्रवास करताना वेगाची सर्वोच्च मर्यादा 100 किमी प्रतितास इतका असून, 6 मार्गिकांच्या या वाटेवरून सध्या होणारा प्रवास सध्या टोलमुक्त आहे. प्राथमिक स्तरावर कोणत्या कंपनीकडे टोलवसुलीचं कंत्राट द्यायचं याची स्पष्टोक्ती होऊ न शकल्यानं सध्या या मार्गानं वाहनांना कोणत्याही पैशांविनाच प्रवास करता येणार आहे. मात्र, काही वृत्तांनुसार टोल वसुली सुरू झाल्यास दिल्ली ते देहरादून पर्यंतचा एकमार्गी प्रवास 670 - 675 रुपयांच्या टोलमध्ये होईल. तर, परतीच्या प्रवासासाठी 1000 रुपये मोजावे लागतील. फास्टॅग पद्धतीनंच ही रक्कम आकारण्यात येईल. तर, या मार्गानं ट्रॅक्टर, ट्रॉली, दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांना प्रवेश निषिद्ध असेल. या नियमाचं उल्लंघन झाल्यास 20 हजारांपर्यंतचा दंड वाहन चालक- मालकाकडून आकारला जाईल. 

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. 

